GROENLANDIA

Francia pide activar a la OTAN en Groenlandia

El Elíseo muestra su disposición a contribuir a una misión militar de la Alianza Atlántica para frenar los impulsos imperialistas de Trump

Daniel Verdú
Daniel Verdú
París -
Francia ha dado un paso más en la avanzadilla europea para hacer frente a la política imperialista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su petición de activar a la OTAN en Groenlandia. París quiere un “ejercicio de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a contribuir”, indicó el miércoles el Elíseo, mientras el presidente estadounidense Donald Trump repite que quiere apoderarse de este territorio autónomo danés.

Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido, ya han enviado personal militar a este territorio para una misión de reconocimiento con vistas a un ejercicio danés organizado con aliados de la OTAN, pero fuera del marco de la alianza atlántica y, por lo tanto, sin la implicación de Estados Unidos. El movimiento provocó la ira de Trump, quien amenazó a los aliados que participaban en estas maniobras con imponer nuevos aranceles de hasta el 25%. Ahora, por primera vez, lejos de amedrentarse, los aliados y la UE suben la apuesta y amagan con activar una misión de la OTAN en la isla.

[Noticia de última hora. Seguirá ampliación]

Sobre la firma

Daniel Verdú
Daniel Verdú
Nació en Barcelona pero aprendió el oficio en la sección de Madrid de EL PAÍS. Pasó por Cultura y Reportajes, cubrió atentados islamistas en Francia y la catástrofe de Fukushima. Fue corresponsal siete años en Italia y el Vaticano, donde vio caer cinco gobiernos y convivir a dos papas. Corresponsal en París. Los martes firma una columna en Deportes
Más información

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su rueda de prensa de este martes en la Casa Blanca.

El Trump más envalentonado viaja a Davos con la amenaza sobre Groenlandia en alto

Macarena Vidal Liy | Washington
Donald Trump, en su comparecencia de este martes en la Casa Blanca.

Trump, sobre hasta dónde está dispuesto a llegar con Groenlandia: “Ya lo descubriréis”

Iker Seisdedos | Washington

Archivado En

_

