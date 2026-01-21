Francia pide activar a la OTAN en Groenlandia

Francia ha dado un paso más en la avanzadilla europea para hacer frente a la política imperialista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su petición de activar a la OTAN en Groenlandia. París quiere un “ejercicio de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a contribuir”, indicó el miércoles el Elíseo, mientras el presidente estadounidense Donald Trump repite que quiere apoderarse de este territorio autónomo danés.

Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido, ya han enviado personal militar a este territorio para una misión de reconocimiento con vistas a un ejercicio danés organizado con aliados de la OTAN, pero fuera del marco de la alianza atlántica y, por lo tanto, sin la implicación de Estados Unidos. El movimiento provocó la ira de Trump, quien amenazó a los aliados que participaban en estas maniobras con imponer nuevos aranceles de hasta el 25%. Ahora, por primera vez, lejos de amedrentarse, los aliados y la UE suben la apuesta y amagan con activar una misión de la OTAN en la isla.

[Noticia de última hora. Seguirá ampliación]