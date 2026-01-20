Rusia acusa a Trump de jugar a la ley del más fuerte

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece una rueda de prensa en la Casa de Recepciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el pasado miércoles.

Moscú critica que Washington haya “borrado las reglas de la arena internacional”, tras un año en el que el Kremlin ha tratado de imponer sus objetivos en Ucrania

Rusia observa con preocupación la creciente osadía de Donald Trump en sus acciones en el exterior. “Todas las reglas de la arena internacional han sido borradas y se juega a un juego en el que el más fuerte tiene la razón”, ha lamentado este martes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al repasar lo sucedido en 2025. En el año recién concluido, Moscú esperaba alcanzar un cierto grado de entendimiento con el nuevo Gobierno estadounidense para imponer sus propias reglas sobre Ucrania. Sin embargo, Trump ha demostrado que tampoco tiene ataduras al frente de la mayor potencia del mundo para pisotear los intereses de Rusia.

“Hemos sido testigos de eventos sin precedentes al principio del año, como la invasión brutal estadounidense de Venezuela con decenas de muertos y la captura de su presidente legítimo, Nicolás Maduro; de las amenazas contra Cuba y otros países latinoamericanos, y de los intentos de desestabilizar a Irán”, ha advertido este martes el jefe de la diplomacia rusa.

“Rusia está dispuesta a dialogar con aquellos que estén dispuestos a negociar de manera honesta, sin chantajes”, ha sentenciado Lavrov al reflexionar sobre la compleja situación geopolítica internacional actual.

Moscú intenta obtener beneficio del caos provocado por Trump. “En Occidente se están acumulando las crisis. Era difícil imaginarse que las discusiones sobre Groenlandia pondrían en duda la existencia de la OTAN”, ha manifestado el veterano ministro de Exteriores, quien ha remarcado que en Washington “saben perfectamente” que ni Rusia ni China tenían planes de invadir aquel territorio danés.

“Crimea es tan importante para la seguridad de la Federación de Rusia como Groenlandia lo es para Estados Unidos”, ha agregado Lavrov al ser preguntado por el doble rasero del Kremlin al acusar de “neocolonialismo” a Occidente.

Donald Trump y Vladímir Putin, durante una rueda de prensa en Alaska, el 15 de agosto de 2025. Jeenah Moon (REUTERS)

Sin embargo, el torbellino Trump es un arma de doble filo para el Kremlin. La Casa Blanca capturó al presidente venezolano el pasado 3 de enero para poner al frente del régimen a su segunda, Delcy Rodríguez, en teoría a cambio de millones de barriles de petróleo. “El ataque de Estados Unidos contra Venezuela es una agresión flagrante”, ha lamentado sin ambages el ministro ruso al ver cómo Caracas ha dejado de ser un aliado para caer bajo el control estadounidense.

El regreso de Trump al poder hace un año había sido recibido con cierto optimismo en Moscú. Su propaganda recibió instrucciones de remarcar que el nuevo mandatario abría la puerta al entendimiento entre las dos potencias nucleares, aunque guardando cierta cautela sobre la polémica figura de Trump ante el escenario de que se rompieran los contactos entre ambas potencias. Sin embargo, un año después, ambos países apenas han avanzado en sus negociaciones sobre sus propios asuntos bilaterales, como la normalización de sus misiones diplomáticas, y Washington ha pisado los intereses del Kremlin.

Uno de los últimos desencuentros entre Trump y Putin ha sido la captura de uno de los petroleros de la flota en la sombra rusa, el Mariner, en aguas internacionales. Según el ministro de Exteriores, Estados Unidos aún no ha dejado en libertad a dos marineros rusos del navío.

Cordialidad

El Kremlin, no obstante, intenta mantener la cordialidad con la Casa Blanca. Lavrov ha reiterado que Rusia no hará concesiones sobre Ucrania. Moscú quiere tener un Gobierno afín al Kremlin al frente de Kiev, y el diplomático ha criticado los intentos de Europa para convencer a Washington de imponer una tregua ya y negociar después. “Estados Unidos es el único país occidental dispuesto a poner fin a las causas fundamentales de este conflicto”, ha remarcado el ministro de Exteriores, que también ha dejado entrever una posible escalada si Europa mantiene su apoyo militar a Kiev y se refuerza ante el posible abandono de Estados Unidos del Viejo Continente.

“Ya no se habla tan a menudo de infligirnos una derrota estratégica, pero hay indicios de que este plan sigue en las mentes de los líderes europeos. ¿Qué significan las declaraciones de [el canciller] Merz de que Alemania debería tener el ejército más potente de Europa? Y el propio Merz dijo recientemente que no se puede permitir que Rusia obtenga lo que quiera en Ucrania porque ello sería como apaciguar a Hitler”, ha manifestado Lavrov en su balance de la situación geopolítica actual.

Trump participa en una reunión multilateral con líderes europeos en el Salón Este de la Casa Blanca, el 18 de agosto de 2025. AARON SCHWARTZ / POOL (EFE)

El ministro ha insistido en que un futuro acuerdo de paz debe garantizar “la protección de la cultura rusa, incluida la lengua y la iglesia ortodoxa rusa” en “el territorio que quede bajo control de Kiev”. Asimismo, ha extendido a los países bálticos su acusación de una supuesta persecución “contra el pueblo ruso”, el mismo pretexto con el que el Kremlin justificó su invasión de Ucrania en 2022.

Más allá de las palabras, el diálogo entre Trump y Putin sigue sin cristalizar en ningún gran acuerdo. Estados Unidos ha invitado al Kremlin a formar parte de la nueva plataforma ideada por Trump para dirigir el futuro de la Franja de Gaza tras el alto el fuego entre Hamás e Israel. Lavrov, sin embargo, ha reconocido que se deben aclarar muchos detalles antes de tomar una decisión, y ha instado a cumplir el mandato de la ONU en la zona. “La necesidad de fundar el Estado Palestino es aún más relevante con la iniciativa de Trump de la Junta de la Paz”, ha declarado Lavrov.