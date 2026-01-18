Cronología del primer año de Donald Trump, versión 2.0

Una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Departamento de Agricultura en Washington, el 16 de mayo de 2025

El presidente de Estados Unidos cumple el primer año de su segundo mandato. EL PAÍS recoge los principales hitos de estos últimos 12 meses

Los primeros 12 meses del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos se cumplen el próximo día 20. Desde su primer día de vuelta a la Casa Blanca, el republicano ha hecho tambalear el orden internacional en más de una ocasión: acuerdos rotos, castigos arancelarios, operaciones militares... Esta cronología recoge algunos de los hitos que más han impactado en el mundo y en el país norteamericano desde su toma de posesión. Son, en conjunto, el punto de partida de su retorno a la presidencia y la imposición de su visión más allá de las paredes del Despacho Oval.

20 de enero de 2025

Día de la investidura

Donald Trump es investido como el 47º presidente de los Estados Unidos en el Capitolio. Fue la 60ª toma de posesión presidencial del país norteamericano y la segunda de Trump como presidente. Ese mismo día, tomó una serie de medidas para dar las primeras pistas de cómo será su mandato, como la cancelación de la ayuda internacional al desarrollo por 90 días a cargo de USAID, la salida del país norteamericano de la Organización Mundial de la Salud o de los Acuerdos de París para luchar contra el cambio climático.

Donald y Melania Trump conversan con Joe Biden en la toma de posesión del segundo mandato del republicano, el 20 de enero de 2025. Chris Kleponis (via REUTERS)

26 de febrero de 2025

Vídeo con inteligencia artificial de la “Riviera de Gaza”

En una clara declaración de intenciones, Trump publicó un vídeo elaborado con inteligencia artificial sobre cómo debería ser la franja de Gaza tras el fin de la guerra con Israel. El enclave aparecía como un resort turístico en el que el presidente de EE UU tomaba cócteles junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

28 de febrero de 2025

Bronca Trump-Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, fue abroncado por Trump y el vicepresidente J.D. Vance en el Despacho Oval. El presidente de EE UU le acusó de estar “jugando con la tercera guerra mundial”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibe una reprimenda de Donald Trump en el Despacho Oval el 28 de febrero de 2025 JIM LO SCALZO / POOL (EFE)

4 de marzo de 2025

Primeras intenciones sobre Groenlandia

Trump confirmó durante el discurso presidencial ante el Congreso sus planes para “hacerse con Groenlandia”. Además, reclamó el canal de Panamá lanzado acusaciones sobre un supuesto control de China sobre el pasaje marítimo.

15 de marzo de 2025

Deportaciones masivas

Trump inició su política de deportaciones masivas a terceros países con la expulsión de 238 venezolanos a la cárcel de máxima seguridad en el Salvador. Fueron acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

Algunos de los venezolanos deportados a El Salvador, a su llegada a la cárcel. Secretaria de Prensa de la Presi (via REUTERS)

24 de marzo de 2025

Estallido del caso ‘Signalgate’

Mike Waltz, consejero de Seguridad Nacional, creó un chat en la app de mensajería Signal con altos cargos de la seguridad nacional para tratar los planes para bombardear a los hutíes en Yemen, pero incluyó por error al director de la revista progresista The Atlantic, Jeffrey Goldberg. En estas conversaciones, se intercambiaron detalles confidenciales sobre el plan de ataque a este país.

2 de abril de 2025

“Día de la Liberación”

Trump anunció, acompañado de una tabla, los aranceles que impondría al resto del mundo. Fue una tasa universal del 10% a todos los países y otras tasas adicionales a Estados como China (34%) o Camboya (49%).

Donald Trump muestra la tabla con aranceles aplicables a socios comerciales de Estados Unidos el 2 de abril de 2025 KENT NISHIMURA / POOL (EFE)

30 de abril de 2025

Firma del acuerdo sobre materias primas con Ucrania

Tras la bronca en el Despacho Oval, Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo económico para la explotación de reservas ucranias de materias primas (petróleo, gas natural, titanio, uranio, litio, grafito y manganeso) para favorecer los intereses económicos de Trump.

20 de mayo de 2025

Presentación de la Cúpula Dorada

Trump lanzó el proyecto Cúpula Dorada, un escudo antimisiles formado por una red gigantesca de satélites e interceptores, para proteger el territorio de Estados Unidos frente a ataques aéreos

29 de mayo de 2025

Ruptura de la pareja Musk-Trump

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, renunció a su cargo en el DOGE —un organismo encargado de reducir el gasto público— y abandonó el Gobierno liderado por Trump, tras criticar al mandatario en una entrevista con la cadena estadounidense CBS.

9 de junio de 2025

Primer despliegue de la Guardia Nacional

El presidente de EE UU ordena el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles para contener las manifestaciones contra su política migratoria, especialmente las relacionadas con las redadas del ICE en busca de inmigrantes irregulares.

Agentes de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles el pasado 9 de junio CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)

22 de junio de 2025

Bombardeo sobre Irán

En una demostración de que la fuerza manda en política exterior y de su sólida alianza con Israel, Trump bombardeó tres instalaciones estratégicas del programa nuclear de la República Islámica: Fordow, Natanz e Isfahán.

Imagen de la planta nuclear de Natanz, en Irán, en enero de 2025 Maxar (DigitalGlobe/Getty Images)

25 de junio de 2025

Cumbre de la OTAN

La organización de defensa mutua pactó que sus miembros gasten un 5% en defensa, mientras el secretario general, Mark Rutte, llamó, entre otros halagos, “papi” a Trump para que no se desvinculase de la Alianza Atlántica.

1 de julio de 2025

Desmantelamiento de USAID

Trump decidió eliminar de un plumazo la agencia que proporcionaba asistencia humanitaria, impulsaba el crecimiento sostenible, mejoraba las condiciones sanitarias y educativas e intentaba paliar el cambio climático en países desfavorecidos.

4 de julio de 2025

Firma de la ‘Big Beautiful Bill’

Trump rubricó esta reducción fiscal de 4,5 billones de dólares que beneficia a las rentas más altas y castiga a los pobres, además de incrementar en 3,3 billones el déficit público.

21 de julio de 2025

Acuerdo arancelario con la UE

En una reunión en Escocia con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se pactó un arancel general del 15% para los Veintisiete.

Ursula von der Leyen y Donald Trump, junto con funcionarios de ambas delegaciones durante el pacto arancelario, en Escocia el 21 de julio Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos

15 de agosto de 2025

Reunión Trump-Putin

Para tratar de poner fin a la invasión rusa a Ucrania, Trump se reunió con Putin en Alaska, pero sin el presidente del país invadido. Este encuentro no dio ningún resultado concreto y la guerra continúa.

25 de agosto de 2025

Trump cesa a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook

Uno de los ataques más duros al organismo que diseña la política monetaria de EE UU: el presidente de EE UU destituyó a Cook tras ser acusada por un aliado del presidente de fraude en unas solicitudes de hipoteca.

2 de septiembre de 2025

Primer ataque a narcolanchas venezolanas

Estados Unidos lanzó su primer ataque contra una lancha procedente de Venezuela, en el mar Caribe, causando la muerte de 11 personas, bajo el pretexto de luchar contra los cárteles de la droga.

5 de septiembre de 2025

Cambio a Departamento de Guerra

Trump, para dar una visión de más poder de las Fuerzas Armadas, renombró el Departamento de Defensa por Departamento de Guerra.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, coloca el nuevo cartel del Departamento de Defensa.

17 de septiembre de 2025

Cancelación del programa de Jimmy Kimmel

La cadena ABC eliminó de su parrilla el programa de televisión presentado por Jimmy Kimmel, días después de que el cómico hiciera un comentario sobre el asesinato del líder juvenil trumpista Charlie Kirk.

23 de septiembre de 2025

Discurso en la Asamblea General de la ONU

En su alocución, 40 minutos más larga de lo permitido, Trump arremetió duramente contra la inmigración y aseguró que los “países se están yendo al infierno” por ello. También se elogió por haber acabado con siete guerras.

14 de octubre de 2025

Firma del acuerdo de paz en Gaza

Una veintena de líderes mundiales se reunieron en la ciudad egipcia Sharm el Sheij para firmar el acuerdo de paz de la guerra en Gaza. En este encuentro, Trump aseguró que puso fin a un conflicto de “3.000 años”.

24 de octubre de 2025

Destrucción del ala este de la Casa Blanca

La obsesión de Donald Trump de dejar un legado le llevó a derruir el ala este de la Casa Blanca para dotarla de un nuevo salón de baile, que llevará su nombre: The Donald J. Trump Ballroom.

El ala este de la Casa Blanca, demolida para construir el nuevo salón de baile de Trump, el pasado mes de octubre. Jacquelyn Martin (AP)

30 de octubre de 2025

Reinicio de las pruebas de armas nucleares

Trump ordenó al Pentágono retomar las pruebas de armas atómicas por primera vez desde 1992. El anuncio llegó días después de la reunión del mandatario con su homólogo chino, Xi Jinping, y tras los ensayos confirmados por Rusia.

10 de noviembre de 2025

Reunión con el nuevo presidente de Siria

Trump se reunió con el nuevo líder sirio, Ahmed al Shara, en la Casa Blanca. Se trató de la primera visita de un jefe de Estado del país árabe a Washington, así como la primera ocasión en la que Estados Unidos agasajó a un exlíder yihadista, por cuya cabeza llegó a ofrecer nueve millones de euros.

18 de noviembre de 2025

Recepción en el Despacho Oval de Mohamed bin Salmán

La Casa Blanca recibió al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, siete años después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Turquía ordenado por el líder de este país. En vísperas del encuentro, Trump afirmó que autorizará la venta de aviones caza F-35 a su socio árabe.

19 de noviembre de 2025

Firma de la ley para desclasificar los papeles de Epstein

Donald Trump firmó sin testigos la ley que permitió la publicación de los papeles del caso contra el pederasta y antiguo amigo suyo Jeffrey Epstein.

Donald Trump y Jeffrey Epstein en Mar-a-Lago, Florida, en 1997 Davidoff Studios Photography (Getty Images)

4 de diciembre de 2025

Publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional

La Administración Trump publicó la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (ENS) en la que denunció el supuesto declive de la UE debido a la inmigración y relanzó el intervencionismo en América Latina, con la reinstauración de la doctrina Monroe.

5 de diciembre de 2025

Premio de la Paz de la FIFA

El presidente del máximo organismo del mundo del fútbol, Gianni Infantino, entregó el primer premio de la paz otorgado por la federación internacional de fútbol al republicano, durante el sorteo oficial del Mundial 2026.

17 de diciembre de 2025

Inauguración del Muro de la Fama

Donald Trump reescribió el legado de sus predecesores en la Casa Blanca. Colocó en una galería de la residencia presidencial placas que recuerdan con descalificaciones los logros de algunos de los mandatarios estadounidenses que le precedieron.

Retratos del Donald Trump entre los de Barack Obama y de la fotografía de un bolígrafo automático con el que la Casa Blanca recuerda los cuatro años de Joe Biden. Jessica Koscielniak (REUTERS)

3 de enero de 2026

Secuestro de Nicolás Maduro

Trump ordenó un ataque masivo sobre Venezuela, que resultó en la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde se enfrentarán a un juicio por varios delitos.

Imagen de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 5 de enero ADAM GRAY (REUTERS)

14 de enero de 2026

Más amenazas sobre Groenlandia

Trump afirmó, horas antes de la reunión entre Estados Unidos y Dinamarca sobre el futuro de Groenlandia, que veía “inaceptable” cualquier otra opción que no pase por la anexión de la isla ártica.

15 enero de 2026

Trump se reúne con María Corina Machado

El presidente recibió en la Casa Blanca a la líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quién le entregó la medalla del galardón. El encuentro tuvo lugar horas después de que Trump calificará a la actual dirigente chavista, Delcy Rodríguez, de “persona estupenda”.