Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | El Gobierno confirma que Venezuela liberó a tres presos españoles el lunes

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que este lunes se produjeron tres liberaciones más de presos españoles en Venezuela. Los tres tienen doble nacionalidad. “Un ciudadano español ha decidido mantenerse en Venezuela por su propia voluntad. Otra ciudadana ha decidido volar y lo hará hoy mismo saldrá de Venezuela rumbo a España y otra ciudadana está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España”, ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se reunirá el jueves con Donald Trump en la Casa Blanca, tras haber visitado este lunes al Papa en el Vaticano. La opositora ha contado en redes sociales que ha pedido a León XIV que interceda para la liberación de todos los presos políticos, después de que el Gobierno venezolano haya excarcelado esta madrugada a otras 24 personas (en total, en los últimos días, han recuperado la libertad 53 personas, según ha verificado la ONG Justicia, Encuentro y Perdón). En otro orden de cosas, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado ministro de Presidencia al capitán Juan Escalona, ayudante del anterior dirigente, Nicolás Maduro. Hasta ahora, ese cargo lo ocupaba Aníbal Coronado, que pasa a estar al frente del Ministerio de Ecosocialismo.
Ante la creciente presión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia, China ha reivindicado este lunes el derecho de todos los Estados a emprender actividades en el Ártico de conformidad con la ley. “Estados Unidos no debe utilizar a otros países como excusa para perseguir sus propios intereses egoístas”, ha replicado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, a las palabras de Trump, quien aseguró el domingo que es necesario tomar el control de Groenlandia para evitar que Rusia o China obtengan el control de ese territorio estratégico.
La mejor comunicación de la Casa Blanca sobre la captura de Maduro en Venezuela se encuentra en una publicación de X que ha superado los once millones de visualizaciones. Se trata de un montaje de vídeo —apenas cuarenta segundos— en el que Donald Trump aparece asumiendo la presidencia de Venezuela. En el clip, generado con inteligencia artificial, el cabello color panocha del presidente se ha transformado en un pelazo moreno. El personaje luce, además, un notable bigote. El resultado es un híbrido entre Trump y Maduro que sonríe a la cámara y declara en un español chapucero: “¡Vamos a hacer a Venezuela grande de nuevo! Vamos a tener una gran fiesta, con todo, los tacos que quieran, mucho mariachi y mamacitas”. Resulta francamente complicado evitar la carcajada.
El presidente de los Estados Unidos ha expresado con claridad su interés por Groenlandia. Las manifestaciones a este respecto datan de su primer mandato, pero entonces fueron consideras una extravagancia propia de un mandatario poco convencional. La atención que la Estrategia de Seguridad Nacional recientemente aprobada dedica a este territorio invita a tomarse el asunto más en serio. Con todo, lo realmente inquietante no está tanto en escuchar a distintos portavoces de la Administración norteamericana decir que Estados Unidos se hará con la isla “por las buenas o por las malas”, como en la credibilidad que adquiere lo dicho tras la intervención ilegal en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos ha declarado, sin rodeos, que su acción política no encuentra límite en el derecho internacional y, en esta misma línea, ha cuestionado también la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia al afirmar, de manera burlona, que “el hecho de que [los daneses] desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra”.
Los cuerpos de los militares cubanos que murieron en el ataque de EE UU a Venezuela serán repatriados el jueves
El Gobierno de Cuba ha anunciado que este jueves serán repatriados los cuerpos de las 32 personas que perdieron la vida en el ataque de EE UU a Venezuela. Los militares formaban parte del anillo de seguridad de Nicolás Maduro, quien fue detenido en la operación del 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores.
Los restos llegarán por la mañana a La Habana y después serán llevados a la Plaza de la Revolución, donde estarán expuestos el viernes por la mañana. Los militares serán sepultados en los panteones provinciales para los Caídos por la Defensa.
Los aliados de la OTAN y el propio secretario general de la Alianza Atlántica han puesto en marcha varios movimientos para disuadir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que tome Groenlandia por la fuerza. Las últimas voces públicas que se han unido a esta coreografía han sido las del secretario general de la propia organización militar, Mark Rutte, y la del canciller alemán, Friedrich Merz. El primero ha dicho, en referencia al Ártico y respondiendo a una pregunta sobre la gran isla danesa, que “se trata de una parte vital del territorio de la OTAN”. El segundo se ha mostrado convencido de que se encontrará una solución en el seno de la coalición al gravísimo problema abierto por Trump.
EE UU utilizó un avión pintado como civil en su primer ataque a una supuesta narcolancha, según The New York Times
De acuerdo con The New York Times, EE UU utilizó un avión que aparentaba ser civil en el primero de sus ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe. Según el periódico estadounidense, la aeronave estaba pintada de manera que no dejaba entrever su origen militar y cargaba la munición dentro del fuselaje y no estaba visible debajo de las alas.
El ataque tuvo lugar en septiembre del año pasado y dejó un saldo de 11 personas muertas. Especialistas consultados por The New York Times sostienen que la acción constituiría un crimen de guerra, dado que los combatientes no pueden hacerse pasar por civiles para engañar a sus adversarios en un contexto de conflicto armado.
El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha mantenido en diversas ocasiones que su país se encuentra en guerra con los cárteles de droga para justificar sus ofensivas contra estas embarcaciones.
El momento por el que transita Venezuela cabe en la mirada del dirigente opositor y periodista Biagio Pilieri al recuperar su libertad el jueves por la noche después de un año y cinco meses recluido en el temido Helicoide de Caracas. Los ojos de Pilieri mostraban los efectos del aislamiento al que se ha visto sometido durante su cautiverio, el deterioro de su salud, la incredulidad y el miedo ante lo que estaba sucediendo y su alivio desgarrador. El político venezolano, cercano colaborador de María Corina Machado, fue detenido en agosto de 2024 tras una manifestación en contra de la reelección de Nicolás Maduro, considerada fraudulenta por la oposición y parte de la comunidad internacional. Se le acusó de conspiración, terrorismo y traición a la patria, entre otros cargos. Su historia es la de decenas de presos políticos de Venezuela. Unos 800, según la organización Foro Penal, que ha documentado sin descanso y con gran valentía desde hace años estas privaciones de libertad. Aunque el número real podría ser mayor ya que hay familias que, aterrorizadas, nunca comunicaron la detención de sus seres queridos y solo ahora, cuando comienzan a cuentagotas las liberaciones de prisioneros, se atreven a decir públicamente que también faltan su padre, su marido o su hermana. No hay mejor definición de su miedo.
Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania conversan sobre Venezuela
Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU, y Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, han sostenido este lunes una reunión en Washington en la que discutieron los “desafíos globales urgentes”.
De acuerdo con el Departamento de Estado, durante la conversación abordaron la seguridad de las cadenas de suministro para que Venezuela “no pueda operar como un centro para las actividades de nuestros adversarios a lo largo del mundo”.
Según el comunicado, Rubio y Wadephul también hablaron sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y la importancia de que Irán no pueda desarrollar armas nucleares. A pesar de las últimas amenazas que Donald Trump ha esgrimido para lograr el control de Groenlandia, y que han tomado un tono distinto tras el ataque de EE UU a Venezuela, la publicación no menciona si éste fue uno de los temas discutidos.
Delcy Rodríguez ha hecho este lunes sus primeros cambios en el Gobierno con personas leales que han jugado algún papel con Nicolás Maduro. La presidenta de Venezuela ha asumido la sucesión durante un periodo que Marco Rubio, secretario de Estado, ha llamado de “estabilización” tras la captura del anterior líder chavista, que va a enfrentar un juicio en Nueva York.
Como si fueran fichas de dominó, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere ir controlando los países que forman parte del tablero geopolítico de todo el hemisferio occidental. Tras Venezuela, ha puesto sus ojos en Cuba. Las advertencias vertidas este fin de semana por el mandatario republicano ―“Negocien y pacten con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde“― inquietan en la isla, que sufre tras el embargo petrolero impuesto a Venezuela, su principal fuente de suministro de carburantes. Las amenazas de Trump a través de la red social Truth contribuyen a alimentar el desasosiego en La Habana: Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!”, escribió este domingo el mandatario estadounidense en su red social.
La ONU exige al Gobierno de Venezuela que actúe con transparencia en la liberación de presos
La Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas ha expresado su satisfacción con la liberación de presos políticos en Venezuela en los últimos días, pero ha exhortado a las autoridades a actuar con transparencia y urgencia en nuevas liberaciones. “Debe proporcionarse información pública sobre planes para nuevas liberaciones, incluidos los criterios aplicados, los plazos y el número de personas contempladas”.
De más 800 personas detenidas por motivos políticos, hasta el momento solo 49 han sido liberadas, incluidas algunas cuyos casos han sido documentados por los informes anteriores. “Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”. La misión resalta su preocupación por las mujeres que aún permanecen detenidas, “dada la afectación distinta y a menudo agravada que la detención tiene sobre su salud y sus responsabilidades de cuidado”. Durante la madrugada de este lunes han liberado a nueve de ellas, de las más de 120 presas políticas registradas por el Foro Penal.
El organismo también alerta de la persistencia de un contexto más amplio de represión, pese a estas liberaciones recientes, como las fallas estructurales y de larga data del sistema de justicia. “Hemos recibido información preocupante sobre colectivos armados patrullando ciudades, intimidando a la población y realizando requisas e inspecciones de teléfonos, así como denuncias de nuevas detenciones de personas por expresar opiniones políticas”.
El ministro de Defensa de Venezuela cierra filas con Delcy Rodríguez: “En nada ayudan a la paz las intrigas y el sectarismo”
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha publicado un mensaje en sus redes sociales de unidad nacional y consciencia histórica, cuando ha pasado más de una semana de los ataques de Estados Unidos. “Nos comprometemos a apoyar y acatar el llamado de la presidenta encargada Delcy Rodríguez a la unidad en estos tiempos difíciles y estelares que vive el país”, el momento más duro, según el militar, que han atravesado desde la muerte de Hugo Chávez. En su mensaje, acompañado de un carrusel de fotos de los actos de los últimos días, hace mención a no prestar atención a “las intrigas”. “En nada ayuda a la paz hoy las intrigas; en nada ayudan a la paz hoy, el sectarismo y la polarización estéril”, ha agregado en su mensaje en Instagram.
Diosdado Cabello, en una captura de la rueda de prensa que ha dado este lunes en Caracas retrasmitida por el canal estatal VTV. / EFE
Venezuela retoma las relaciones consulares con Estados Unidos para “velar por la salud” de Maduro
El ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha asegurado en la reunión semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela que se está avanzando en la reapertura de las sedes diplomáticas de Venezuela y Estados Unidos para retomar las relaciones. La semana pasada el encargado de negocios, John McMamara, y un equipo de funcionarios estuvieron en Caracas evaluando los planes para volver a prestar servicios consulares, después de siete años de ruptura total de las relaciones que han afectado especialmente a más de 600 mil venezolanos que viven en el país norteamericano.
Para Cabello, la presencia consular en Estados Unidos es importante en este momento para dar asistencia a Nicolás Maduro y Cilia Flores, que enfrentan un proceso judicial en Nueva York. “Esos nos va a permitir tener representación consular para velar por la salud de nuestro presidente y de la compañera Cilia Flores. En este momento no tenemos a nadie, salvo a los abogados, que no son venezolanos”. Agregó que esto también permitirá retomar las relaciones comerciales con la venta de petróleo, de la que históricamente ha vivido Venezuela. “Nosotros todo el tiempo le hemos vendido petróleo a Estados Unidos, en 2005 le vendimos 1,5 millones de barriles”, dijo el funcionario. “Nosotros seguimos buscando la calma y la tranquilidad”.
Familiares de presos políticos participan en una vigilia en Zamora, Venezuela, el 11 de enero de 2026. / Boris Vergara / EFE
Ampliación | El chavismo acelera la liberación de presos entre expectativas y dudas
Tras varios días de liberaciones a cuentagotas, el Gobierno de Venezuela anunció este lunes que ha excarcelado ya a 116 presos, en un gesto con el que el chavismo busca mandar un mensaje de apertura. Las cifras, sin embargo, son siempre confusas, ya que las ONG han confirmado cifras mucho más bajas. El desfase en los números se explica, según fuentes conocedoras del proceso, por la complejidad de los trámites que deben coordinar jueces, fiscales y autoridades penitenciarias hasta que se ejecuta la puesta en libertad. De confirmarse la cifra oficial, sería la medida de gracia más relevante de la Venezuela sin Nicolás Maduro. Las cárceles del país aún mantienen encerrados entre 800 y 1.000 presos políticos, según las organizaciones que acompañan sus cuestionados procesos judiciales.
La reunión entre Trump y Machado en la Casa Blanca tendrá lugar el jueves
La reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tendrá lugar finalmente el jueves, según ha confirmado la Casa Blanca. Ambos abordarán la situación en Venezuela y el papel que pueda desempeñar la premio Nobel de la Paz 2025 en el proceso de transición, después de que Estados Unidos decidiera apostar por la continuidad del sistema y por Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro, al frente del Gobierno.
Trump había confirmado que esperaba recibir a la premio Nobel de la Paz en la residencia presidencial esta semana, aunque había apuntado que el encuentro tendría lugar “el martes o el miércoles”. Finalmente, será el jueves y en la Casa Blanca.
Durante una reunión el viernes con empresarios petroleros, el presidente estadounidense había indicado que hablaría con Machado sobre algún posible papel en la etapa de tutela que Estados Unidos prevé sobre Venezuela antes de que puedan celebrarse elecciones en el país sudamericano. “Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto”, había indicado.
Un día antes, en una entrevista con la cadena Fox News, había hecho alusión a la posibilidad de que la líder opositora le cediera su premio Nobel, que él había anhelado recibir. “He oído que ella quiere hacerlo. Sería un gran honor”, declaraba, apuntando su disposición a aceptar el obsequio. El comité Nobel ha precisado que el galardón no es transferible.
Delcy Rodríguez nombra ministro de la Presidencia al capitán Escalona, quien era asistente de Maduro
La presidenta encargada en Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado ministro del Despacho de la Presidencia al capitán Juan Escalona, quien sustituirá en ese cargo a Aníbal Coronado que ha sido, a su vez, movido al Ministerio de Ecosocialismo. El anterior responsable de esa cartera, Ricardo Molina, queda fuera del gabinete.
Escalona fue edecán de Hugo Chávez y luego se convirtió en asistente de Nicolás Maduro, dentro del círculo más cercano del líder del chavismo. En las horas siguientes al ataque de Estados Unidos, se contempló que pudiera encontrarse entre las víctimas mortales. Por su parte, Coronado es vicealmirante, fue edecán de Maduro y mantenía un doble cargo como jefe del territorio insular de Los Roques. En su primera semana en el poder, Delcy solo ha nombrado a cuatro funcionarios y en la mayor parte de los casos se trata de intercambios de posiciones. El más significativo ha sido hasta ahora el regreso del general Gustavo González López como jefe de la inteligencia militar, a cargo de la Guardia de Honor Presidencial.
El Papa y María Corina Machado, reunidos este lunes en el Vaticano, en una imagen distribuida por la Santa Sede.
Ampliación | María Corina Machado pide al Papa que haga presión para que Venezuela libere a los presos políticos
El papa León XIV ha recibido en el Vaticano a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, según un comunicado de la Santa Sede. Machado ha explicado en redes sociales que ha pedido al Pontífice que interceda “por la liberación de los más de mil presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela”. La visita se produce en vísperas de que la líder opositora viaje a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha señalado que “no existen conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos”. Así ha respondido, en un largo hilo en sus redes sociales, a Donald Trump, quien el domingo había instado a La Habana a alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”. “Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, ha escrito el presidente cubano.
La ONU pide la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y “el cese inmediato de la tortura”
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) ha estimado en 800 el número de presos políticos en Venezuela y, pese a que ha celebrado las “alrededor de 50” liberaciones de los últimos días, ha criticado que esa cifra “está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”. “Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de todas las personas privadas arbitrariamente de libertad”, sostiene la oficina en un comunicado.
La OHCHR ha pedido “información clara y oportuna” para los familiares de los presos “sobre el destino, el paradero y la situación jurídica de sus seres queridos”, así como que se garantice la posibilidad de que realicen visitas regulares. “Exhortamos a las autoridades venezolanas a actuar con transparencia y urgencia. Debe proporcionarse información pública sobre planes para nuevas liberaciones, incluidos los criterios aplicados, los plazos y el número de personas contempladas. Al mismo tiempo, las condiciones de detención deben ajustarse sin demora al derecho internacional, incluyendo el acceso a atención médica, visitas con abogados y familiares, y el cese inmediato de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, agrega el texto.
Los presidentes de México y Estados Unidos, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, respectivamente, han sostenido este lunes una llamada telefónica de 15 minutos para hablar sobre cooperación en el combate a la inseguridad y el tráfico de drogas, así como sobre inversiones y comercio. La conversación ha tenido lugar tras la incursión ilegal de EE UU en Venezuela, que llevó a la captura del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, y tras las amenazas cada vez más explícitas de Trump de efectuar ataques armados contra los carteles de la droga en suelo mexicano. Al informar sobre la conversación, la presidenta Sheinbaum ha asegurado que una intervención ilegal de Washington en México ha quedado completamente descartada.
Italia anuncia que nombrará embajador en Caracas tras la liberación de los dos presos italianos
El Gobierno de Italia ha anunciado que elevará el nivel de sus relaciones con Venezuela y nombrará embajador en el país, después de que el Gobierno venezolano haya liberado a dos presos italianos: Alberto Trentini, cooperante véneto de 46 años que llevaba 423 días detenido, y Mario Burlò, empresario de 52 años.
El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha hablado de un “cambio de rumbo” en las relaciones con Venezuela, país que, ha afirmado, es “muy importante para Italia” tanto por la histórica presencia de una amplia comunidad italo-venezolana como por los intereses económicos italianos en la región.
Italia retiró a su embajador en Venezuela en 2019 y, desde entonces, su máximo representante en Caracas ha sido un encargado de negocios. (Efe)
Una ONG confirma 53 de las 116 excarcelaciones comunicadas por el Gobierno venezolano y pide priorizar a menores, mayores y mujeres
La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha confirmado 54 excarcelaciones de presos políticos, de las 116 que había comunicado poco antes el Ministerio de Servicios Penitenciarios del país. Esta madrugada se han producido 24 de esas liberaciones.
La JEP ha publicado en la red social X que ellos solo han podido “verificar 54 casos” y ha denunciado: “Incluso si se tomara como cierto el número anunciado por las autoridades, este continúa siendo muy inferior a las cifras documentadas por nuestra organización, que registra un número significativamente mayor de personas privadas de libertad”. Además, la ONG ha pedido que se prime la liberación de adolescentes, personas dentro del espectro autista, mujeres, enfermos graves y adultos mayores, y ha añadido que estos últimos “deben ser reconocidos como grupos especialmente vulnerables y, por tanto, merecen una atención urgente y con enfoque humanitario”.
Italia ha recibido con júbilo la liberación de dos presos italianos prácticamente desaparecidos en las cárceles venezolanas desde hace más de un año, sin ninguna acusación concreta, y que tienen perfiles muy distintos. Uno es Alberto Trentini, cooperante véneto de 46 años, que llevaba 423 días detenido, muy conocido en el país por la movilización de su familia, mientras que el segundo es un caso con menos eco público por las circunstancias que le rodeaban. Se puede decir que casi ha sido ahora cuando la mayoría de los italianos han sabido de su existencia: Mario Burlò, de 52 años, un empresario inmobiliario de Turín que había salido de Italia y cuyo paradero era desconocido tras verse envuelto en una investigación por vínculos con la mafia, de la que salió absuelto; y luego, en la turbia quiebra del equipo de baloncesto Auxilium Torino. De hecho, es reclamado en su ciudad para ser juzgado, con una petición de tres años y medio de cárcel. Acaban de condenar al resto de los acusados.
El Papa recibe a Corina Machado
El papa León XIV ha recibido esta mañana en el Vaticano a la líder de la oposición venezolana, Corina Machado, según ha informado la Santa Sede en su comunicado de mediodía, en el que detalla las audiencias privadas del Pontífice de cada día. La visita no se había anunciado previamente y no constaba en las previsiones de la agenda del Papa que se hacen públicas a primera hora de la mañana. Por lo tanto, ha sido una sorpresa. De momento no hay más información sobre el encuentro y ni el Vaticano ni Machado han informado sobre el contenido ni la duración de la conversación.
Se trata del primer acto público de Machado desde que tropas de EE UU capturaran al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 4 de enero. El Vaticano ha tenido siempre un papel importante como mediador en Venezuela y el número dos de la Santa Sede, el secretario de Estado Pietro Parolin, fue nuncio en el país de 2009 a 2013, durante los últimos años del mandato de Hugo Chávez, que falleció en 2013. De hecho, según ha publicado The Washington Post, el Vaticano se ofreció a mediar con la Casa Blanca en las últimas semanas para que permitiera a Maduro salir del país y exiliarse en Rusia.
Alberto Trentini y Mario Burlò en libertad, en una imagen difundida hoy por el ministerio de Exteriores de Italia.
Ampliación | Venezuela libera a una veintena de presos políticos, entre ellos dos italianos y el exmarido de Rocío San Miguel
Venezuela ha excarcelado esta madrugada a una veintena de presos políticos, entre los que se encuentran dos italianos y el ciudadano de doble nacionalidad española-venezolana, Alejandro González, exmarido de la abogada, defensora de los derechos humanos y académica Rocío San Miguel. Todos ellos han salido de la cárcel Rodeo 1, tras intensas gestiones diplomáticas.
China defiende sus alianzas en Latinoamérica tras las amenazas de Trump: “Son Estados independientes”
Las autoridades de China han defendido este lunes sus alianzas en Latinoamérica tras las continuadas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y han indicado que los países de la zona “son todos Estados soberanos e independientes con derecho a elegir de forma independiente sus socios comerciales”.
Así lo ha expresado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, que ha señalado durante una rueda de prensa que “independientemente de los cambios que se produzcan, China seguirá encarnando una cooperación práctica con los países latinoamericanos, entre ellos Venezuela”, según ha recogido el diario chino Global Times.
Por otra parte, Pekín ha reafirmado su apoyo a Cuba para “salvaguardar su soberanía nacional y su seguridad” ante la “injerencia externa”, al tiempo que ha pedido al Gobierno estadounidense “poner fin de inmediato al bloqueo y retirar las sanciones” impuestas contra la isla. (EP)
Venezuela excarcela a dos italianos, que regresarán a Italia en las próximas horas
El cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò fueron excarcelados esta madrugada de la cárcel El Rodeo 1 de Caracas se encuentra bien y esperan en la Embajada de Italia de la capital en Venezuela y en las próximas horas podrán regresar al país, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. “Hablé con nuestros dos compatriotas: se encuentran bien y pronto regresarán a Italia”, declaró Tajani, explicando que “el avión que los llevará a casa ya ha salido de Roma”.
Su liberación fue decidida por la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez, gracias a las gestiones diplomáticas y de inteligencia italianas y a la mediación de Estados Unidos, tras días de gran tensión, explicaron los medios italianos. Tras el arresto por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos, al igual que otros países occidentales, solicitó a Rodríguez la liberación de presos políticos como un gesto de ruptura con el gobierno anterior. La primera ministra Giorgia Meloni también envió un mensaje público a Delcy Rodríguez solicitando la liberación de los italianos. (Efe)
La tarde del 2 de enero, Nicolás Maduro se quitó el chándal, se puso un traje y una corbata roja y abrió los salones del palacio de Miraflores para recibir a Qui Xiaoqi, el enviado especial a Venezuela del presidente chino, Xi Jinping. Durante la ceremonia, ambas delegaciones intercambiaron algunos regalos, entre ellos, un caballo de cerámica. Cuando llegó a sus manos, Maduro aprovechó para soltar un chiste: “Venezuela y China, vamos cabalgando, la unión perfecta a toda prueba en todo momento. Siempre victoriosos”, dijo exhibiendo caribeñismo ante la fría delegación oriental. Solo 48 horas después de aquellas risas, la imagen —todavía impensable hace apenas una semana— de Maduro entrando esposado en un tribunal de Nueva York, comenzó a circular en los despachos diplomáticos, mientras en Venezuela se normalizaba una palabra hasta entonces inimaginable: “Transición”.
La diáspora venezolana contempló el sábado 3 de enero con asombro, incertidumbre —y muchos, según cuentan, ilusión— el ataque de Estados Unidos a Caracas y el apresamiento del presidente Nicolás Maduro. En la última década, más de ocho millones de personas escaparon de un país que ahora cuenta poco más de 28 millones. Esto da una idea de la sangría que ha experimentado Venezuela. Huyeron de la represión chavista pero también del estrangulamiento económico. Muchos de estos exiliados ven las noticias con la esperanza de volver. Otros asumen que el regreso es ya imposible, pero asisten con la misma expectación e interés a las informaciones que llegan desde su país. Esta es la historia de 11 de ellos.
Qué ha pasado en las últimas horas
Foro Penal confirma 12 nuevas excarcelaciones. Según las cifras de esta organización, en total son 29 los presos políticos liberados desde el anuncio de las excarcelaciones masivas por parte del gobierno de Venezuela.
Venezuela reafirma su apoyo a Cuba tras la amenaza de Trump. El Gobierno de Delcy Rodríguez ha emitido un comunicado en apoyo a Cuba luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que la isla se quedará sin petróleo tras la intervención en Venezuela y sugiriera que la Administración de Miguel Díaz-Canel busque una salida negociada “antes de que sea demasiado tarde”.
Nicolás Maduro, desde EE UU: “Estamos bien, somos unos luchadores”. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, que están “bien” y que son “unos luchadores”, según el hijo del líder chavista, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, quien ha podido hablar con los abogados.
El primer ministro de Suecia critica duramente la retórica estadounidense sobre Groenlandia y Dinamarca. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha criticado duramente la “retórica amenazante” contra Groenlandia y Dinamarca por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la última hora de este domingo, 11 de enero, sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la detención del expresidente del país Nicolás Maduro.
