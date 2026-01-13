Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | El Gobierno confirma que Venezuela liberó a tres presos españoles el lunes

La reunión entre Trump y Machado en la Casa Blanca tendrá lugar el jueves | Delcy Rodríguez nombra dos nuevos ministros | Venezuela libera a una veintena de presos políticos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que este lunes se produjeron tres liberaciones más de presos españoles en Venezuela. Los tres tienen doble nacionalidad. “Un ciudadano español ha decidido mantenerse en Venezuela por su propia voluntad. Otra ciudadana ha decidido volar y lo hará hoy mismo saldrá de Venezuela rumbo a España y otra ciudadana está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España”, ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se reunirá el jueves con Donald Trump en la Casa Blanca, tras haber visitado este lunes al Papa en el Vaticano. La opositora ha contado en redes sociales que ha pedido a León XIV que interceda para la liberación de todos los presos políticos, después de que el Gobierno venezolano haya excarcelado esta madrugada a otras 24 personas (en total, en los últimos días, han recuperado la libertad 53 personas, según ha verificado la ONG Justicia, Encuentro y Perdón). En otro orden de cosas, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado ministro de Presidencia al capitán Juan Escalona, ayudante del anterior dirigente, Nicolás Maduro. Hasta ahora, ese cargo lo ocupaba Aníbal Coronado, que pasa a estar al frente del Ministerio de Ecosocialismo.

