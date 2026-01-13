Ribera critica la inacción de Von der Leyen por Venezuela y Groenlandia: “No podemos estar en silencio”

Diez días después de la intervención militar sobre Venezuela y de las continuas bravatas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, la respuesta de la Comisión Europea sigue siendo un escueto comunicado escrito en el lenguaje de madera de los diplomáticos en el que ni siquiera se cita a Estados Unidos. La vicepresidenta comunitaria Teresa Ribera ha señalado este martes directamente a Trump y ha advertido contra la inacción de Europa. Frente al “de alguna manera vamos a quedarnos con Groenlandia” que ha repetido Trump en las últimas horas, Ribera rechaza de plano “las amenazas de los aliados basadas en hechos alternativos: Groenlandia no está en venta”. Pero tal vez lo más inusual en su comparecencia —en el Foro Europa de Bruselas— ha sido un ataque velado a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, completamente desaparecida en esta crisis: “No podemos permanecer en silencio o ser indiferentes”.

“No necesito leyes internacionales. Mi propia moral. Mi propia opinión. Eso es lo único que puede detenerme”, afirmó Trump en una entrevista en The New York Times. En Bruselas no hay respuesta a esas fanfarronadas. La Comisión Europea está petrificada. Ha optado por la contención desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, una política de apaciguamiento con magros resultados en la guerra arancelaria, en Gaza, en Ucrania y ahora en Venezuela y sus consecuencias.

Ribera, que también ha sido una de las voces más críticas del Ejecutivo europeo frente a la inacción del bloque ante la masacre en Gaza, que ha calificado abiertamente de “genocidio”, ha ofrecido ahora la primera respuesta más o menos incómoda frente a la Administración estadounidense: “Bruselas no consigue elevar la voz porque teme la reacción de Trump en Ucrania”, según las fuentes consultadas. Sin buscar un enfrentamiento directo, Ribera sí invita a pensar que en las próximas horas puede haber movimientos en las instituciones. “La UE no estaba preparada para un mundo en el que los aliados tradicionales iban a romper las leyes internacionales”, ha admitido tras criticar la intervención militar en Venezuela por ir contra las normas internacionales. En este sentido, ha hecho una llamada “a un uso racional de la fuerza” y ha alertado que olvidar los principios del derecho internacional “solo puede llevar a consecuencias negativas para el futuro”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en una imagen de archivo. CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)

Bruselas sigue preparando los eventuales escenarios ante una posible irrupción estadounidense en Groenlandia: en suelo europeo (Dinamarca) y dentro del territorio OTAN, lo que podría acabar dinamitando la Alianza Atlántica. Nada se sabe aún de la posible respuesta europea. Se especula con el posible envío de tropas, con sanciones, con una sacudida diplomática que incluye conversaciones con socios como Canadá y Noruega. Ribera no ha dado pistas de por dónde van a ir los tiros. “El contexto es de lo más desafiante”, ha advertido. “Tenemos los medios, las fortalezas, las capacidades y la visión para construir las respuestas”, ha asegurado. Lo más parecido a esa posible respuesta es una “alianza” entre las instituciones europeas y los gobiernos continentales, con coaliciones de voluntarios que eviten la regla de la unanimidad. Por ahí pueden ir los tiros si las amenazas de Trump se concretan. Aunque no hay nada concreto todavía: ni siquiera una condena con todas las de la ley a las últimas acciones y amenazas del trumpismo.