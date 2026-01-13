Venezuela asegura que ha liberado a más de 400 presos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este martes que el Gobierno ha liberado ya a más de 400 presos. Durante una sesión parlamentaria, Rodríguez afirmó que 160 de esas excarcelaciones se habían producido desde diciembre de 2024, aunque quienes hablaron con él tras el anuncio precisaron después que se trató de un lapsus y que se refería a diciembre del año pasado. La mayoría de las liberaciones, en cualquier caso, se habrían producido en los últimos días, dentro de un proceso de “excarcelación masiva” anunciado por el propio Rodríguez el pasado jueves como un “gesto unilateral de paz”. Según aseguró, las excarcelaciones continuarán.

Tras el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, el régimen ha empezado a mostrar ciertas señales de apertura como esta. Gestos que han desbordado las expectativas de las cerca de 1.000 familias que tienen a sus seres queridos encarcelados por motivos políticos, pero que, por otro lado, han generado desconcierto y críticas dentro de la oposición.

Las cifras de las liberaciones son siempre motivo de discordia y confusión. Rodríguez —hermano de la nueva presidenta encargada— dio esta nueva cifra en respuesta al diputado Luis Florido, quien le pidió más celeridad y le recordó que los recuentos de las ONG son muy inferiores a los oficiales. Organizaciones como Foro Penal, considerada una fuente fiable para verificar la situación de los presos en el país, solo ha podido confirmar 54 liberaciones en los últimos días. “Serán los que les pagaron. Porque Foro Penal les cobra por tramitar las liberaciones de forma artera, de forma mezquina. Una basura cómo utiliza la situación de personas privadas de libertad”, acusó Rodríguez entre los aplausos de un parlamento dominado por el chavismo. Tras el señalamiento, la organización advirtió en sus redes: “La asistencia de los abogados del Foro Penal es GRATUITA en toda Venezuela”.

Según fuentes conocedoras del proceso, el desfase entre las cifras y los retrasos se explican por la complejidad de los trámites necesarios para ejecutar una puesta en libertad, que requieren la coordinación de jueces, fiscales y autoridades penitenciarias. Rodríguez se ofreció a poner a disposición de Florido —primo del propio Rodríguez— la lista de los liberados para que pudiera revisarla personalmente, aunque ese documento no se ha hecho público.

En la misma intervención, Rodríguez habló de la necesidad de rectificar. “Si vamos a promover la convivencia pacífica, nosotros tenemos que rectificar. Tenemos que buscar mecanismos donde sea la parsimonia, el encuentro y bajarle un poco a la soberbia, pero ustedes tienen que bajarle la mezquindad, diputado”, afirmó.

Si las cifras ofrecidas por Rodríguez se remontan a diciembre del año pasado, deberían incluir las 187 liberaciones anunciadas por el Gobierno venezolano en Navidad y Año Nuevo, que no llegaron a concretarse entonces. A estas se sumarían las excarcelaciones que se han ido produciendo en los últimos días de forma lenta y escalonada, cuya cifra oficial ascendía este lunes a 116 personas.

Horas antes del anuncio, los líderes opositores venezolanos en el exilio, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, denunciaron irregularidades en el proceso y advirtieron de que los presos políticos “siguen sometidos a medidas cautelares abusivas”. Además, alertaron de que el Ejecutivo está incumpliendo sus propios anuncios: “La cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad”, señalaron en un comunicado.