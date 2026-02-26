Detenidos dos de los ladrones del trineo que se llevaron la caja fuerte del Hotel de la Vall de Núria, en el Pirineo

Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos de los cuatro hombres que protagonizaron uno de los robos más curiosos de los últimos tiempos: el de la caja fuerte, que pesa más de 100 kg, del hotel de la Vall de Núria, situado a 2.000 metros de altitud, en el Pirineo de Girona. Según los investigadores, el objetivo principal de los ladrones era sustraer la caja fuerte del despacho de administración, pero violentaron otros cuatro locales de las instalaciones con una pata de cabra y un destornillador para robar dinero. Finalmente, tras arrastrar la caja fuerte con un colchón de cama de bebé por el hotel y colocarla sobre un trineo, solo consiguieron los 150 euros que había en su interior y poco más de 1.200 euros de otras estancias.

El lunes día 9 de febrero el responsable del hotel llamó a los Mossos y les hizo saber que durante la madrugada alguien había robado dinero en efectivo y la caja fuerte. Los Mossos de Ripoll acudieron al lugar e iniciaron una investigación para dar con los ladrones, que empezaron su hazaña sobre la una de la madrugada, forzando las pruebas de acceso, según recogen las cámaras de seguridad.

Hubo robos en cinco espacios del recinto, entre ellos el dedicado a organizar actividades lúdicas para niños y sus familias. Allí cogieron un trineo grande y una chaqueta. Posteriormente, forzando la entrada con una pata de cabra y un destornillador, accedieron al bar restaurante y abrieron las cajas registradoras, pero no sustrajeron nada porque no había dinero depositado. La noche anterior, se había celebrado una cena solidaria a favor de una asociación que promueve el bienestar emocional de jóvenes y adolescentes con cáncer, pero se recogieron tiquetes, no efectivo.

Asimismo, accedieron a una de las cafeterías del recinto, pero tampoco hallaron dinero en las cajas registradoras. Finalmente, en la casita de alquiler de trineos de nieve los ladrones pudieron sustraer 200 euros de dentro de una caja registradora y unos 1.000 euros en efectivo de un sobre.

Tras lograr entrar en el despacho de administración, pusieron un colchón de una cama de bebé bajo la caja fuerte del despacho que pesaba más de cien kilos, la pusieron encima y la arrastraron hasta la puerta de emergencia. En el exterior, trasladaron la caja sobre un trineo –había más de un metro de nieve-, atravesaron toda la explanada, unos 500 metros, hasta llegar a las vías del tren cremallera y continuaron por el interior de las vías hasta la mitad del segundo túnel dirección Queralbs, donde forzaron la apertura de la caja fuerte. Según el gerente del hotel, en su interior solo había 150 euros. Tras este paupérrimo botín, lanzaron por la ladera de la montaña en la zona conocida popularmente como “el poste tort”, las herramientas, el trineo y la caja.

Aunque inicialmente se desconocía si los ladrones habían conseguido abrir la caja, al día siguiente quedó confirmado, cuando los mismos trabajadores de las instalaciones de Vall de Nuria la recuperaron con unas cintas transportadoras de peso, y la acercaron hasta la vía del cremallera y quedó bajo custodia de los investigadores.

Gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia, los mossos supieron que había cuatro implicados en los robos que conocían perfectamente las instalaciones, ya que realizaron un recorrido lógico y estudiado desde la primera hasta la última estancia donde entraron a robar, y su objetivo principal fue la caja fuerte. Además, tras tomar declaración a los setenta empleados y con todos los indicios y pruebas recogidos, los investigadores detuvieron a dos hombres de 38 y 52 años de nacionalidad española, empleados del hotel –uno de ellos trabajaría en la cocina- como presuntos autores de cinco delitos de robo con fuerza en el interior de establecimiento. La investigación sigue abierta para dar con los otros dos implicados.