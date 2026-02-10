Roban una caja fuerte de un hotel del Pirineo catalán en trineo y la despeñan

Los Mossos d’Esquadra están buscando a tres encapuchados que la madrugada del domingo al lunes entraron a robar en el Hotel del Santuario de Núria, en Queralbs (Ripollès), en la zona de la estación de esquí. Los ladrones, que escogieron un momento en que hay un récord de acumulación de nieve con más de un metro de altura, accedieron al hotel forzando una puerta, a pesar que la de la recepción no se cierra nunca. Forzaron también la puerta del despacho donde estaba la caja fuerte, de unos 300 kilos, entre todos la cargaron en un colchón para arrastrarla hasta el exterior y, una vez fuera, la montaron en un trineo con el que la transportaron casi medio kilómetro hasta las vías del tren cremallera que llega al lugar y, una vez allí, la despeñaron por la montaña. Los Mossos todavía no han accedido al lugar por el riesgo de aludes, pero todo apunta a que la caja no se abrió.

Sobre las ocho y media de la mañana de este lunes, un responsable del establecimiento llamó a los Mossos para alertar de lo sucedido y denunciar el robo. Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, de Investigación y de Científica subieron al lugar para intentar recopilar las máximas pruebas e indicios para poder dar con los ladrones.

Los encapuchados entraron al edificio forzando la puerta que da al exterior del Saló de l’Estatut, después forzaron la de este salón a la recepción —a pesar que la puerta de entrada principal de la recepción está abierta toda la noche y sin nadie que la vigile hasta las ocho de la mañana— y entraron también en el restaurante, en la sala de alquiler de material de esquí y luego se dirigieron a violentar la del despacho.

Allí estaba la caja fuerte. Debido a sus casi 300 kilos la montaron sobre un colchón del que antes se habían proveído y la arrastraron por las instalaciones hasta el exterior. Una vez allí la subieron en un trineo y se la llevaron con ellos unos 500 metros, hasta las vías del tren cremallera. En total consiguieron un botín de algo de dinero en efectivo y la caja, que según la denuncia no contenía una suma demasiado importante.

Para acceder a la zona del Santuario de Núria, a unos 2.000 metros de altura en pleno Pirineo catalán, sólo se puede llegar en el tren cremallera que une los poco más de siete kilómetros y unos 900 metros de desnivel que la separan el casco urbano de Queralbs. También se puede acceder a pie. Los expertos aseguran que, con las condiciones actuales, más de un metro de nieve, sólo sería posible con esquís o raquetas, y sería muy complicado por que el camino no se ve bien. “De noche sería una temeridad”, asegura gente de la zona.

Una vez estuvieron cerca de las vías del tren cremallera, despeñaron trineo y la caja por la montaña. Los investigadores sospechan que la caja no se abrió, ya que la gran cantidad de nieve de la zona lo evitó. Aunque inicialmente los mossos pensaron en bajar a recuperarla, decidieron esperar a que el alto riesgo de aludes existente en la zona disminuya.

Todas las hipótesis sobre la autoría de este rocambolesco robo están abiertas. Aunque algunas fuentes cercanas al caso apuntan a que eran profesionales, la gente de la zona lo duda, por muchas acciones que llevaron a cabo, que según ellos “denota bastante desconocimiento del lugar y de sus posibilidades de huída”. El primer tren cremallera para ir de Núria a Queralbs salió a las 08.35 horas.