El equipo de bobsleigh de Israel en los Juegos de Invierno denuncia un robo en su apartamento

Los atletas de la delegación de Israel en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina que participaron en el desfile de la ceremonia inaugural en Milán, el pasado viernes.

El lugar de alojamiento es secreto y no está claro si se encuentra en Italia. Dos de los atletas de esta disciplina son soldados que han participado en la ofensiva de Gaza, según medios italianos

El equipo de bobsleigh de Israel en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputan en Italia entre Milán y Cortina d’Ampezzo desde el viernes, ha denunciado este domingo en redes sociales un robo en el apartamento en el que se aloja durante los entrenamientos previos, ubicado en una localidad desconocida por razones de seguridad. Aún no está claro si ha sido en Italia o en otro país, pues el equipo no compite hasta dentro de unos días. Hay instalaciones de bobsleigh en Austria, cuya frontera está a menos de una hora de Cortina d’Ampezzo, la localidad que acoge esta disciplina, y en Suiza.

El robo se ha producido este sábado y los autores se han llevado pasaportes, material deportivo y objetos por valor de “miles de dólares”. Así lo ha contado en redes sociales y ha confirmado a la agencia AP el capitán del equipo, AJ Adelman, que hace cuatro días ya tuiteaba vídeos desde la villa olímpica de Cortina d’Ampezzo, mostrando el comedor y las habitaciones. Cuatro de los diez atletas de Israel desfilaron en la ceremonia inaugural en Milán, y el resto, en el acto paralelo en Cortina. Contactado por AP, Adelman ha confirmado que se encuentra en Italia, pero no en el lugar del robo.

Se ha abierto una investigación policial y se desconoce por el momento si puede tener una connotación política, pues se produce en un contexto muy particular: según han publicado en los últimos días medios italianos, dos de los atletas de este equipo han participado como soldados en primera línea en la ofensiva de Gaza.

Además, el mismo deportista que ha hecho público el suceso, AJ Adelman, judío ultraortodoxo y que se define radicalmente “sionista” (“Zionist as fuck”), es muy activo en redes sociales justificando los ataques israelíes. “La guerra de Gaza es la más moralmente justa en sus objetivos y la más humana en su ejecución de la historia”, escribió en X el pasado mes de mayo, según medios italianos. También señalan que hizo comentarios sobre la flotilla humanitaria que navegó hasta Gaza el año pasado, en referencia a la activista Greta Thunberg, que viajaba en ella: “No queremos que sea asesinada. Queremos que vaya a Gaza a encontrarse con sus amigos de Hamas. Mismo resultado final, métodos distintos”.

La presencia de Israel en competiciones internacionales ha sido problemática en los últimos meses a raíz de la ofensiva de Gaza y se ha enfrentado a vetos y boicots, como sucedió en la Vuelta ciclista a España el pasado mes de septiembre. En la ceremonia inaugural de los Juegos, celebrada el viernes en Milán en el estadio de San Siro, Israel fue la única delegación que recibió algunos pitidos a su paso.

El comité olímpico israelí no ha hecho ninguna declaración por el momento, pero cualquier acción contra sus atletas es una cuestión muy sensible, por el precedente del secuestro de la delegación de Israel en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Miembros de la organización terrorista palestina Septiembre Negro irrumpieron en su vivienda olímpica, mataron a dos atletas y secuestraron a los otros nueve, que luego murieron en un intento de liberación de la policía alemana. Los Juegos no se interrumpieron.

Según medios italianos, los canales sociales del equipo de bobsleigh y los medios israelíes han relatado su clasificación para la cita de Milán-Cortina con tono épico, pues es la primera vez que acuden a unos Juegos de Invierno. Lo lograron tras renunciar Gran Bretaña a dos plazas. En los mensajes se enfatizaba, señalan estas informaciones, que los cinco miembros del grupo, a excepción de Adelman, han prestado servicio como soldados en Gaza. Con el tiempo, sostienen, la formación del equipo ha ido cambiando pero al final al menos dos de ellos han viajado a Italia.

Uno de los atletas que proviene de las fuerzas armadas sería Ward Fawarsy. En un comentario publicado en Instagram el 13 de octubre de 2023, poco después del ataque terrorista de Hamás, el equipo invitó a los seguidores a mandarle un mensaje de apoyo, por ser uno de los atletas “en primera línea” en Gaza.

Los atletas de Israel que desfilaron el viernes en la ceremonia inaugural de los Juegos de Invierno en Cortina d'Ampezzo, en el momento de su salida. Misper Apawu (AP)

La presencia de soldados israelíes en los Juegos ha sido posible porque el Comité Olímpico Internacional (COI) no considera que el país haya violado la Carta olímpica, que defiende la paz y la dignidad humana, pues mantiene que no ha violado la jurisdicción de las organizaciones deportivas palestinas. El COI sí ha vetado, en cambio, a deportistas de Rusia y Bielorrusia acusados de haber participado en la invasión de Ucrania, aunque algunos han acudido bajo bandera olímpica y neutral. De hecho, la delegación de Ucrania protestó por ello antes del inicio de los Juegos, y hasta el último momento barajó mostrar algún tipo de protesta en el desfile inaugural, algo prohibido en la cita olímpica y que acarrea sanciones. Finalmente, lo descartaron.

Cierta tensión política había precedido ya al inicio de los Juegos. Este sábado, una manifestación de unas 5.000 personas protestó en Milán contra el evento, contrarios a su impacto ambiental y al gasto que conlleva. Al final se registraron violentos incidentes que terminaron sin heridos, pero con cinco detenidos.

El sábado también se registraron dos ataques incendiarios a las líneas ferroviarias en Bolonia y Pesaro, y en otro punto fue hallado un artefacto casero. Causaron retrasos en los trenes y la policía aún lo está investigando. No se descarta que se trate de una emulación de lo ocurrido en los últimos Juegos Olímpicos de París, cuando en la jornada inaugural se produjeron ataques a las líneas de alta velocidad que afectaron a miles de personas.

En Italia también ha sido muy polémica la presencia en Milán de agentes del ICE, el controvertido cuerpo policial de EE UU contra la inmigración ilegal, que forma parte del personal de seguridad de la delegación estadounidense. En la ceremonia inaugural también se oyeron pitidos contra el vicepresidente de la Casa Blanca, J. D. Vance, presente en el palco de autoridades, cuando apareció en las pantallas.