Roban la caja fuerte del famoso ‘Camión de los regalos’ de la lotería de Extremadura: “Me la han liado”

Las cámaras de seguridad de este complejo captan a cinco encapuchados que, en solo dos minutos, la introducen en un coche negro

David Pérez Nieto coge el teléfono:

−Me la han liado, sí.

Nieto es el dueño de un camión gigantesco. Quizá el camión más famoso de Extremadura. Numerosos medios de comunicación se han hecho eco desde 2018 de lo que contiene en su interior: un Ferrari 458 Italia, 59.500 euros en oro, dos motos, un quad, viajes, bicis, premios, más premios. Cerca de 300.000 euros en premios. O dicho de otra manera: “El camión de los regalos”.

El camión de los regalos es un sorteo. Cualquier persona puede comprar una papeleta por seis euros y entra en la rifa que se celebra el 6 de enero. Nieto es el dueño de una frutería en el área de servicio Leo del pueblo pacense de Monesterio. Una tienda que se encuentra en la autovía A66 que sube desde Sevilla a Madrid. Esta noche, a Nieto, de 38 años y creador esta iniciativa navideña, le ha sonado el móvil a las tres de la madrugada.

Era un trabajador de la empresa Securitas Direct, que estaba viendo cómo cinco hombres encapuchados, con chándal negro y guantes blancos, aparcaban un coche de alta gama sobre su camión de regalos. En solo dos minutos se llevaban la caja fuerte con 60.000 euros y 2.000 papeletas. Un portavoz de la Guardia Civil de Extremadura confirma los hechos y que todo está en “fase de investigación”.

Un fragmento de la cámara de seguridad donde uno de los ladrones accede por las escaleras del camión.

“Me vine corriendo. Tarde 10 minutos y ya no estaban allí”, cuenta Nieto ahora por teléfono. “Habia vigilancia 24 horas, pero justo en ese momento el vigilante estaba en la zona de los camiones. Aquí han robado otras veces, pero no esto. ¡La caja fuerte pesa 300 kilos!“.

El robo ha sido muy rápido. De apenas dos minutos y medio. En las imágenes de seguridad se ve a los cinco ladrones abriendo la puerta trasera del camión de los regalos. Aquí, extraen la caja fuerte y, en cuestión de segundos, la logran meter en el maletero del turismo. El maletero, de hecho, ni se cierra. Pero poco importa. En cuestión de segundos los encapuchados huyen por la autovía con el botín.

“Lo que es el premio está intacto”, cuenta Nieto. “Esto no afecta al sorteo, si toca una de estas papeletas robadas, se repite de nuevo. El sorteo es ante notario. Lo que me han robado es la caja fuerte con el dinero de las papeletas”. De los ladrones, de momento, ni rastro.