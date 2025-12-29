Ir al contenido
_
_
_
_
España
lotería

Roban la caja fuerte del famoso ‘Camión de los regalos’ de la lotería de Extremadura: “Me la han liado”

Las cámaras de seguridad de este complejo captan a cinco encapuchados que, en solo dos minutos, la introducen en un coche negro

El camión de los regalos de David Pérez Nieto, en el área de servicio de Monasterio (Badajoz).
Manuel Viejo
Manuel Viejo
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

David Pérez Nieto coge el teléfono:

−Me la han liado, sí.

Nieto es el dueño de un camión gigantesco. Quizá el camión más famoso de Extremadura. Numerosos medios de comunicación se han hecho eco desde 2018 de lo que contiene en su interior: un Ferrari 458 Italia, 59.500 euros en oro, dos motos, un quad, viajes, bicis, premios, más premios. Cerca de 300.000 euros en premios. O dicho de otra manera: “El camión de los regalos”.

El camión de los regalos es un sorteo. Cualquier persona puede comprar una papeleta por seis euros y entra en la rifa que se celebra el 6 de enero. Nieto es el dueño de una frutería en el área de servicio Leo del pueblo pacense de Monesterio. Una tienda que se encuentra en la autovía A66 que sube desde Sevilla a Madrid. Esta noche, a Nieto, de 38 años y creador esta iniciativa navideña, le ha sonado el móvil a las tres de la madrugada.

Era un trabajador de la empresa Securitas Direct, que estaba viendo cómo cinco hombres encapuchados, con chándal negro y guantes blancos, aparcaban un coche de alta gama sobre su camión de regalos. En solo dos minutos se llevaban la caja fuerte con 60.000 euros y 2.000 papeletas. Un portavoz de la Guardia Civil de Extremadura confirma los hechos y que todo está en “fase de investigación”.

“Me vine corriendo. Tarde 10 minutos y ya no estaban allí”, cuenta Nieto ahora por teléfono. “Habia vigilancia 24 horas, pero justo en ese momento el vigilante estaba en la zona de los camiones. Aquí han robado otras veces, pero no esto. ¡La caja fuerte pesa 300 kilos!“.

El robo ha sido muy rápido. De apenas dos minutos y medio. En las imágenes de seguridad se ve a los cinco ladrones abriendo la puerta trasera del camión de los regalos. Aquí, extraen la caja fuerte y, en cuestión de segundos, la logran meter en el maletero del turismo. El maletero, de hecho, ni se cierra. Pero poco importa. En cuestión de segundos los encapuchados huyen por la autovía con el botín.

“Lo que es el premio está intacto”, cuenta Nieto. “Esto no afecta al sorteo, si toca una de estas papeletas robadas, se repite de nuevo. El sorteo es ante notario. Lo que me han robado es la caja fuerte con el dinero de las papeletas”. De los ladrones, de momento, ni rastro.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Manuel Viejo
Manuel Viejo
Manuel Viejo - twitter
Es de la hermosa ciudad de Plasencia (Cáceres). En EL PAÍS firma reportajes y crónicas desde 2014.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

¿Qué pasa si uno solo de los ganadores del Gordo de Villamanín decide denunciar?

Pablo Seguí Olmedilla | Villamanín

Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”

Pablo Seguí Olmedilla / Rodrigo Cardona | Villamanín

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Europa entra en estado de alerta ante la embestida estratégica de Trump
  2. ¿Qué pasa si uno solo de los ganadores del Gordo de Villamanín decide denunciar?
  3. La larga sombra del hijo único: China paga con una crisis demográfica su mayor experimento social
  4. Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
  5. El giro del PP con Vox: de prometer no gobernar con la extrema derecha a normalizarlo tras el resultado en Extremadura
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_