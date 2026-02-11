Los ladrones del trineo que robaron la caja fuerte de un hotel del Pirineo la abrieron con una radial

Los ladrones que la madrugada del lunes se llevaron la caja fuerte del Hotel del Santuario de Núria, en Queralbs (Girona), y la despeñaron tirándola montaña abajo con un trineo, consiguieron llegar hasta el botín. Según las primeras hipótesis, los tres encapuchados abrieron la caja con una radial y se apoderaron de su contenido antes de arrojar el trineo con la caja fuerte de unos 300 kilos que sacaron del establecimiento en una zona conocida como “El poste tort”. Pese a que esta es la hipótesis principal de la investigación, los Mossos tampoco descartan que, tras despeñar la caja fuerte los ladrones bajaran hasta el lugar donde quedó, a pesar del riesgo de aludes, para abrirla y coger el botín.

El martes por la tarde, los trabajadores de la estación de esquí de Vall de Núria utilizaron un sistema de cintas transportadoras de peso para recuperar la caja. La hallaron abierta y vacía. La caja fuerte está en poder de los Mossos d’Esquadra y están haciendo una Inspección Ocular Técnico Policial (IOTP). A la estación de esquí y deportes de montaña de Vall de Núria, a casi 2.000 metros de altitud, solo se puede llegar con un tren cremallera o caminando. Estos días en la zona hay más de un metro de nieve.

Sobre las ocho y media de la mañana del lunes, los responsables del hotel llamaron a los Mossos para denunciar el robo de la caja y de dinero en efectivo. Durante la madrugada, aprovechando que en la recepción no hay nadie entre medianoche y las ocho de la mañana, tres encapuchados entraron al edificio forzando la puerta que da al exterior del Saló de l’Estatut (un espacio histórico donde en junio de 1931 una comisión redactó el primer proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña).

Una vez dentro, forzaron la puerta del Salón que da a la recepción –a pesar que la puerta de entrada principal de la recepción está abierta toda la noche- y entraron también en el restaurante y en la sala de alquiler de material de esquí. Luego se dirigieron a violentar la del despacho, donde estaba la caja fuerte. Debido a sus casi 300 kilos, la montaron en un colchón del que antes se habían proveído y la arrastraron por las instalaciones hasta el exterior. La subieron en un trineo para deslizarse por la nieve y se la llevaron.

Según la hipótesis que toma más fuerza, por la cantidad de nieve acumulada, récord en la zona, con un metro de altura, los ladrones posiblemente anduvieron por la vía, hasta que en un punto concreto alejado varios centenares de metros del hotel abrieron la caja con una radial. Según los Mossos d’Esquadra, se apoderaron de la documentación y de dinero en efectivo: una cantidad no muy importante. A continuación, la lanzaron por la ladera de la montaña en la zona conocida como “el poste tort”, y la caja quedó a cerca de un kilómetro del hotel y a 200-300 metros de la vía del tren cremallera.

Aunque inicialmente se desconocía si los ladrones habían conseguido abrir la caja, el martes por la tarde-noche quedó confirmado. Los trabajadores de las instalaciones de Vall de Núria la recuperaron con unas cintas transportadoras, y la acercaron hasta la vía. La caja ya está en poder de los investigadores, que intentan localizar algún indicio para averiguar la identidad de los osados ladrones. También están analizando las imágenes de las cámaras del hotel, de la estación del tren cremallera de Núria y de la de Queralbs.

Se da la circunstancia de que la noche del sábado, la noche anterior al robo, el Hotel de Vall de Núria acogió la tercera Cena Solidaria a favor de una Asociación del Ripollès que promueve el bienestar emocional de jóvenes y adolescentes con cáncer, a la que se podían inscribir un máximo de 68 personas a 59 euros el cubierto.