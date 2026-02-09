Asalto de película en el sur de Italia a un furgón blindado en una carretera llena de coches

Los Carabinieri detuvieron a dos de los ladrones, mientras que el resto de la banda logró escapar

Un grupo de delincuentes ha perpetrado un espectacular asalto a un furgón blindado en el sur de Italia, en la carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi, en la región de Puglia. El comando ha cortado la carretera este lunes por la mañana con coches y una furgoneta, a la que prendieron fuego después para obligar al blindado a detenerse. Tras un tiroteo con los Carabinieri, los asaltantes se dieron a la fuga.

Después de una persecución campo a través, los agentes arrestaron a dos personas, presuntos miembros de la banda, mientras que otros miembros del comando se encuentran huidos, según apuntan los medios italianos.

Numerosos conductores que en ese momento transitaban la misma vía y que quedaron atrapados en medio del ataque al furgón blindado fueron testigos del asalto de película. Algunos incluso grabaron vídeos del momento y los subieron a las redes sociales, donde acumulan miles de visualizaciones.

Captura de vídeo del momento del atraco a un furgón blindado en Puglia (Italia), el 9 de febrero de 2026.

Atendiendo a estas imágenes y a las primeras reconstrucciones de los investigadores, los delincuentes embistieron e incendiaron una camioneta y un camión para bloquear el paso al furgón blindado. Los asaltantes se hicieron pasar por falsos agentes del orden con coches de policía ficticios sobre los que colocaron luces azules intermitentes.

Cuando los vehículos ya estaban detenidos, los asaltantes salieron encapuchados, vestidos de negro y algunos cubiertos con un buzo blanco, armados con metralletas y acribillaron a disparos el vehículo blindado. A continuación, volaron las puertas del furgón para tratar de acceder a su interior, aunque se desconoce si consiguieron robar su contenido. Algunos medios apuntan a que no fueron capaces de extraer el botín. Algunos testigos han asegurado que también dispararon al aire para detener el tráfico.

Una patrulla de Carabinieri llegó a la zona a tiempo y pilló in fraganti a los asaltantes mientras trataban de robar el furgón. Cuando vieron a los agentes, los delincuentes emprendieron la huida y provocaron un tiroteo con las fuerzas del orden en los alrededores de la localidad de Squinzano, que no causó heridos. Poco después, los dos detenidos fueron localizados.

Las imágenes que grabaron los testigos muestran escenas de película: vehículos en llamas, el furgón blindado completamente destruido, disparos al aire y una gran columna de humo.

Las fuerzas del orden siguen buscando, con ayuda de la población de la zona, a los miembros restantes de la banda, que abandonaron los falsos coches de policía y huyeron. En las imágenes que circulan por las redes sociales aparecen al menos seis personas con el rostro cubierto con pasamontañas.

Los sindicatos de policía han expresado “una gran preocupación por la escalada de peligrosidad de las acciones criminales y por los riesgos a los que se enfrentan a diario los agentes”. Una vez más, los Carabinieri se han encontrado en primera línea frente a una acción criminal extremadamente violenta y organizada. El hecho de que una patrulla haya sido alcanzada por disparos demuestra el alto nivel de riesgo al que están expuestos a diario nuestros agentes”, ha denunciado el sindicato Unarma.