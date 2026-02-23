Bruselas pide a Hungría que cumpla con su compromiso y apruebe el préstamo a Ucrania

El rechazo húngaro a las nuevas sanciones contra Rusia y al salvavidas financiero a Kiev, de 90.000 millones, indigna a una UE que teme llegar al aniversario de la guerra con las manos vacías

La Comisión Europea ha subido el tono ante la amenaza húngara de vetar la aprobación final del salvavidas financiero europeo de 90.000 millones de euros para que Ucrania pueda seguir resistiendo la ofensiva rusa, que esta semana entra en su quinto año. En vísperas del cuarto aniversario del inicio de la guerra, para el que las máximas autoridades europeas acuden este martes a una ceremonia en Kiev, la portavoz del Ejecutivo europeo le ha recordado a Budapest —que también bloquea las nuevas sanciones a Rusia— que su negativa pone en juego la “credibilidad” no solo de los Veintisiete, sino especialmente de su primer ministro, Viktor Orbán, que dio su visto bueno en diciembre al préstamo.

“Hubo un acuerdo político de todos los jefes de Estado y gobierno, incluido el líder del Estado que ahora amenaza con bloquearlo”, ha recordado la portavoz comunitaria, Paula Pinho. “Así que si todos los líderes que se comprometieron con este préstamo gozan de credibilidad, ahora es el momento de demostrarlo. Y esperamos que todos los líderes, incluido el primer ministro Orbán, cumplan con su compromiso político dado en el Consejo Europeo de diciembre pasado”, ha subrayado.

Tras arduas negociaciones, los Veintisiete acordaron a finales del año pasado el préstamo cubierto con el presupuesto comunitario para Kiev. Hungría, Eslovaquia y República Checa —los tres países de la UE más próximos a Rusia— aceptaron el préstamo bajo condición de no tener que participar en él. Sin embargo, ahora el Gobierno de Orbán, que con vistas a las complicadas elecciones de abril ha endurecido sus críticas a Ucrania, amenaza con vetar el acuerdo que iba a recibir el visto bueno de los Veintisiete este mismo martes, coincidiendo con la presencia de los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, en Kiev.

Al mismo tiempo, Budapest, junto con Bratislava, también ha manifestado su intención de vetar, este mismo lunes, el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia que se buscaba aprobar durante el Consejo de Exteriores que se celebra en Bruselas. A su llegada a la capital belga, el jefe de la diplomacia húngara, Péter Szijjártó, ha defendido el no húngaro a las dos medidas aduciendo que “Ucrania odia a Hungría” y ha asegurado que mantendrá su veto hasta que las autoridades ucranias reanuden las entregas de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba interrumpidas en enero, después de que Ucrania denunciase que un ataque ruso con drones golpeó el canal, en el este del país.

Ucrania, que tiene una “actitud muy hostil” contra Budapest, “no tiene derecho a poner en riesgo” la seguridad energética de Hungría, ha denunciado Szijjártó, que ha instado a Kiev a “reiniciar inmediatamente” el suministro de petróleo a su país. Según el Gobierno húngaro, no hay impedimento físico o técnico alguno para reanudar el suministro de petróleo por el oleoducto y se trata, meramente, de una decisión de Ucrania. Los ucranios “no tendrán acceso al préstamo de guerra, ni habrá un vigésimo paquete de sanciones mientras sigan jugando con nuestro suministro energético”, ha enfatizado el ministro húngaro, que califica la posición ucrania de “chantaje” para que Budapest dé marcha atrás en su rechazo a la adhesión de Ucrania a la UE.