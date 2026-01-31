Gerard Moreno acude al rescate del Villarreal frente a un combativo Osasuna

Gerard Moreno ha vuelto a erigirse en el faro del Villarreal en uno de los momentos más delicados de la temporada. En el siempre exigente El Sadar, el delantero catalán sostuvo prácticamente en solitario a un equipo muy tocado anímicamente tras la dolorosa eliminación en la Champions League y una preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas. En ese contexto de urgencia y dudas, Gerard dio un paso al frente como solo lo hacen los futbolistas diferenciales: marcó los dos goles y demostró por qué es el gran referente ofensivo del submarino amarillo. Más allá de su eficacia de cara a portería, su liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos críticos fueron claves para rescatar un punto que puede marcar un punto de inflexión. Cuando el Villarreal más lo necesitaba, Gerard Moreno respondió como un auténtico líder.

OSA Osasuna 2 Sergio Herrera, Enzo Boyomo, Javi Galán, Alejandro Catena (Jorge Herrando, min. 45), Valentin Rosier, Jon Moncayola, Rubén García (Abel Bretones, min. 75), Víctor Muñoz, Lucas Torró, Raúl Moro (Aimar Oroz, min. 61) y Ante Budimir (Raúl García, min. 75) VLL Villarreal 2 Luiz Júnior, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min. 45), Renato Veiga, Santiago Mouriño, Rafa Marín, Dani Parejo (Santi Comesaña, min. 74), Nicolas Pépé, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Gerard Moreno (Tani Oluwaseyi, min. 82) y Georges Mikautadze (Tajon Buchanan, min. 74) Goles 0-1 min. 16: Gerard Moreno. 1-1 min. 19: Víctor Muñoz. 2-1 min. 46: Ante Budimir. 2-2 min. 69: Gerard Moreno Arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea

Tarjetas amarillas Alfonso Pedraza (min. 18), Catena (min. 37), Lucas Torró (min. 71), Lisci (min. 74), Renato Veiga (min. 89)

La visita al recinto pamplonica llegaba en el peor momento del ejercicio de los amarillos. Una plantilla confeccionada para permanecer en tres competiciones hasta bien avanzada la campaña, con una millonaria inversión, ha decepcionado tanto en Copa del Rey, eliminado por un Segunda División como el Racing de Santander, como en la Liga de Campeones, finalizando el 35º de 36 e igualado a puntos con el colista, con 1 punto de 24. El objetivo de los de Marcelino, así las cosas, era frenar su mala dinámica. Lo hizo a medias frente a un Osasuna que ha dejado atrás sus dudas iniciales.

Que si Alessio Lisci tenía mucho trabajo por delante, que si su Osasuna estaba verde y en construcción en una competición que casi nunca espera a nadie. Se hablaba, incluso, de una situación de alarma, generada por unas dudas que hacían presagiar lo peor. La preocupación era extensible tanto al aficionado como al club, quizá no tanto por la puntuación que figuraba en la clasificación, con el equipo en puestos de descenso no hace mucho, pero sí por las malas señales que Osasuna estaba emitiendo. Pero todo eso forma parte del pasado. Lisci y Osasuna han encontrado el camino.

Y en el cambio de imagen del equipo rojillo mucho ha tenido que ver la figura de Víctor Muñoz. El canterano del Real Madrid se ha convertido en uno de los extremos más desequilibrantes de LaLiga. A sus 22 años ha encontrado en Pamplona el escenario ideal para crecer. En mayo de 2025, Víctor debutó con el Real Madrid en El Clásico y falló una ocasión clara que le valió una oleada de críticas. Aquel golpe pudo ser definitivo, pero el jugador ha demostrado carácter. Defendiendo los colores de Osasuna ha encontrado la confianza y los minutos que necesitaba para explotar. Su última temporada en el Castilla, con 11 goles, ya advertía de su potencial. Ahora lo está demostrando en Primera.

Osasuna sigue rentabilizando al máximo las jugadas a balón parado. Es el rey de la Liga en este apartado. Nadie cuenta con un porcentaje tan elevado de los tantos que celebra de esta forma. Y el primer tanto frente a Osasuna llegó de esta manera. El hecho de contar con un especialista como Rubén García ayuda y mucho. Y luego llegó el tanto de Ante Budimir, otro que nunca falla. Era el 2-1 antes del descanso. Osasuna estaba siendo mejor que su oponente y todo hacía indicar que los rojillos iban a enlazar la tercera victoria de manera seguida. Pero ahí, cuando más lo necesitaba su equipo, emergió la figura de Gerard Moreno con un cabezazo marca de la casa para poner el definitivo empate a dos.