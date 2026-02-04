Ander Guevara: “Salí de la Real Sociedad porque quería sentirme más jugador”

Ander Guevara (Vitoria, 28 años) vuelve a cruzarse con la Real Sociedad en un contexto cargado de simbolismo. El centrocampista, formado en Zubieta y hoy pieza importante del Deportivo Alavés, se mide con su antiguo equipo en los octavos de final de la Copa del Rey (21.00; Movistar) tres años después de una dolorosa salida. El protagonista de esta historia habló de un fin de ciclo. Asentado ahora en Vitoria, Guevara transmite serenidad y convicción: se siente feliz, maduro y asegura estar en uno de los mejores momentos de su carrera, justo cuando el destino le coloca de nuevo frente al club donde creció.

“Quería sentirme quizás más jugador, intentando tener más protagonismo dentro del campo. En los últimos tiempos allí me costó tenerlo. Entendí que era el momento y la verdad es que no me arrepiento de haber tomado aquella decisión”, asegura Guevara al echar la vista atrás y hablar de su salida de la Real Sociedad. Le tocó vivir una de las épocas más exitosas del conjunto blanquiazul, pero esta cuestión, aunque pueda resultar contradictorio, jugó en su contra porque tenía que competir con centrocampistas de la talla de Mikel Merino, Martín Zubimendi o David Silva, algo que menguó de manera considerable sus minutos. “Conseguimos hazañas históricas y compartir el día a día con jugadores de tanto nivel, que además eran personas maravillosas, yo lo veía como un regalo. Obviamente, siempre había un poco de esa falta de satisfacción plena porque quizás no jugabas todo lo que a uno le hubiese gustado, pero, más allá de eso, el recuerdo que tengo de aquello es fantástico”, considera el gasteiztarra.

Tres años después se siente un futbolista realizado. “Estoy disfrutando mucho del camino. Espero que todavía me queden muchos años por delante y muchas historias que poder contar. Estoy feliz y contento. Todos los días sigo aprendiendo mucho de todo esto, del juego, por supuesto, y también a nivel de mentalidad porque vas alcanzando cierta madurez con el paso de los años. Se van dando diferentes situaciones en el día a día que te hacen seguir aprendiendo. Todavía me siento con mucha cuerda para rato. Si no es el mejor momento de mi carrera, estaré cerca de llegar a ello”, reflexiona Guevara, alguien con voz en el vestuario alavesista. “También disfruto de tener esa sensación de ser alguien que ya lleva unos cuantos años y que, en momentos puntuales, tiene algo que decir”, reconoce.

Habla maravillas de la Real Sociedad, un club que se lo dio “todo”, y de un vestuario ejemplar, donde aún conserva amistades. Su adiós fue “muy duro”: “En nuestro mundillo, muchos de tus compañeros de equipo se convierten casi en hermanos porque pasamos muchas horas juntos”. Se acuerda en especial de Aihen Muñoz, un futbolista que ha escrito un libro de cartas donde relata su lucha contra la ansiedad en el fútbol de élite. “Somos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo y ahora es cuando él ha tenido el valor de hacerlo más público”, valora. “A veces, nuestra profesión nos lleva por situaciones que no son tan fáciles de gestionar, y en muchos momentos nos vemos un poco sumergidos en un pequeño agujero. Si mentalmente no estamos todo lo fuertes que las situaciones requieren, o sobre todo si no tenemos a nuestro alrededor a la gente que necesitamos, se pasa mal”, explica.

En este sentido, entiende a la perfección a Aihen. “Son situaciones que se me hacen familiares. Son situaciones que, En el nivel en el que estamos, diría que si no todos, la inmensa mayoría de los futbolistas vivimos en algún momento. Son situaciones con las que hay que lidiar, en muchos momentos hace que surja cierta frustración y es importante estar bien sujeto a tu gente y a tus propios pensamientos”, aconseja.

Esa amistad pasará a un segundo plano este miércoles cuando el árbitro Alejandro Quintero González decrete el inicio del derbi que tendrá lugar en Mendizorroza. En juego, un billete para las semifinales de la Copa del Rey. “Estamos a 90 minutos de dar un paso adelante muy grande y sobre todo de ilusionar aún más a la afición. Hacía mucho tiempo que el club no llegaba tan lejos en la competición y más allá de que todos somos conscientes del nivel que tiene el rival al que nos enfrentamos, quieras o no, el volver a jugar en casa tiene un aliciente también especial y yo creo que en el ambiente se puede percibir”, asegura el centrocampista.

El partido le llega al Alavés en su mejor momento de la temporada después de un arranque dubitativo. Guevara considera que el equipo “no ha cambiado mucho” respecto a ese inicio. “La idea de Coudet y la mentalidad del equipo ha sido la de ser un grupo muy trabajador en el día a día. Entrenamos muy fuerte para rendir bien, pero también para que el equipo no se viniera abajo en momentos en los que quizás no está tan bien. A medida que vas encadenando buenos resultados, parece que todo va mucho mejor”, estima el jugador del Alavés, que ya no podrá contar con la participación de Carlos Vicente, fichado recientemente por el Birmingham: “Las decisiones son de cada uno. Lo ha contemplado como una buena oportunidad para él. He leído una entrevista suya en la que decía que en su decisión habían entrado en juego muchos factores. Lo único que se puede decir desde aquí es que si él está feliz, nos alegramos por él. Es obvio que es una baja sensible para nosotros porque estaba dando un rendimiento muy alto y estaba siendo muy importante para. A partir de ahí, desearle la mejor de las suertes. Nosotros, a seguir con nuestro camino”.