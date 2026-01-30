Un juez frena a la Liga y permite al Getafe inscribir jugadores

El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid acordó este viernes permitir que el Getafe fiche refuerzos en este mercado invernal. El juzgado emitió un auto que estima parcialmente la solicitud del club madrileño, que pidió que se suspendieran cautelarmente los efectos de las resoluciones de la Liga y la federación que le impedían fichar en este mercado invernal por haberse excedido en el límite salarial correspondiente a su plantilla.

La decisión judicial da la razón al Getafe en la medida que entiende que el tiempo corre en su contra. De no poder fichar en este mercado, que concluye el 2 de febrero, el club podría sufrir daños irreparables, ya que quedaría comprometida su capacidad para competir. Ante la apariencia de justicia de los argumentos aportados por el Getafe, y ante “la concurrencia del peligro de mora procesal”, el magistrado Teodoro Ladrón Roda resolvió intervenir con carácter urgente, sin prejuicio de que la cuestión de fondo se juzgue más adelante. “Si se estimara la demanda y no se adoptan las medidas cautelares solicitas —señala la resolución—, se habría impedido la efectividad de la tutela judicial”. La resolución, sin embargo, no autoriza al Getafe a inscribir los futbolistas que fiche sin antes oír a la Liga y a la federación en calidad de demandados.

El origen del litigio es la contabilidad de la cesión con opción de compra de Christantus Ugonna Uche al Crystal Palace. Según el Getafe, la operación se traducía en un saldo positivo a favor del club, y esto le daba un margen para inscribir jugadores nuevos. Según el auditor, la contabilidad de la cesión debe revisarse, ya que Uche no juega como titular en el Palace y no hay una póliza de seguros que cubra la operación. Con la auditoría en su mano, la Liga rebajó el límite de coste de plantilla del Getafe a 24,8 millones de euros frente a su coste real de 51,9 millones. Según la normativa del fair play financiero, la modificación implicó la prohibición automática de hacer nuevas inscripciones.

El Getafe CF impugnó la rebaja de la Liga bajo el argumento de que se trata de una resolución desproporcionada que atenta contra la seguridad jurídica y supone un abuso de posición dominante. Los juristas del club se ampararon en lo dispuesto por la Ley de defensa de la Competencia y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La Liga y la RFEF disponen ahora de veinte días hábiles para formular oposición a la medida cautelarísima, momento en el que el juez resolverá si mantiene abierta la inscripción de jugadores o la cierra definitivamente.