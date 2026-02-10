El FBI lanza las primeras imágenes del aparente secuestrador de la madre de Savannah Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció de su casa la noche del 31 de enero. Su familia se ha ofrecido a pagar un rescate, sin respuesta. El FBI y el presidente Trump piden colaboración ciudadana

Tras 10 días de desaparición, empiezan a conocerse ciertos indicios acerca de qué pasó con Nancy Guthrie el 31 de enero. La mujer, de 84 años, desapareció sin dejar rastro, en lo que para las autoridades parece un secuestro. Es la madre de la conocida periodista Savannah Guthrie, de 54, que ha dejado temporalmente su trabajo en el programa Today, de la cadena NBC, para centrarse en la búsqueda. Este martes, el FBI y la oficina del sheriff del condado de Pima, en Arizona, han lanzado las primeras imágenes del que parece ser el secuestrador de Guthrie.

El director del FBI, Kash Patel, ha publicado varias de esas imágenes en redes sociales. Captadas por la cámara de seguridad de la casa de Guthrie, en ellas se ve a una persona encapuchada, con gruesos guantes y ropa deportiva, en el porche de la vivienda de Tucson (Arizona). La cámara desapareció esa noche, y no estaba conectada a ningún programa de grabación de imágenes, por eso los agentes han tardado días en lograr dar con ellas.

Presunto secuestrador de Nancy Guthrie. FBI

“Durante los últimos ocho días, el FBI y el Departamento del Sheriff del condado de Pima han estado trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios del sector privado para seguir recuperando cualquier imagen o vídeo de la casa de Nancy Guthrie que pudiera haberse perdido, dañado o quedar inaccesible debido a diversos factores, incluida la retirada de los dispositivos de grabación”, ha explicado Patel en un mensaje de X donde se ven cuatro de esas imágenes, en blanco y negro, pero en buena calidad, explicando que el metraje se recuperó a partir de datos residuales y hasta ahora era inaccesible.

01:23 Hombre enmascarado en el porche de Nancy Guthrie Video de seguridad publicado por el FBI Foto: AP | Vídeo: AP

En él “se ve a una persona armada que parece haber manipulado la cámara de la puerta principal de Nancy Guthrie la madrugada de su desaparición”, afirma Patel. Después, ha publicado otro tuit con otras dos fotografías y dos vídeos más, uno de 11 segundos y otro de 26. En el corto, se ve a esa persona manipulando la cámara y arrancando unas hierbas del jardín de Guthrie. En el largo, manipula la cámara con los hierbajos, en lo que parece un intento por que no se vea su cara.

El responsable del FBI pide en su mensaje que “cualquier persona que tenga información, por favor, llame al 1-800-CALL-FBI o visite tips.fbi.gov“, para aportar pistas. Por el momento no van a dar más información a la prensa, según el sheriff de Pima.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya habló del caso la semana pasada y ha vuelto a hacerlo este martes, afirmando que tanto ella como Donald Trump han visto el metraje de las cámaras de seguridad. “Es una situación descorazonadora”, ha afirmado la portavoz. “El presidente anima a cualquier estadounidense en todo el país que tenga cualquier tipo de información sobre el sospechoso a que, por favor, llame al FBI, que sigue asistiendo a las autoridades estatales y locales que lideran este caso sobre el terreno”, ha dicho. “Una vez más, reitero que todas las oraciones de la Casa Blanca están con Savannah y su familia, y que esperamos encontrar a esta persona y que su madre vuelva a casa pronto”.

Trump mandó su apoyo a los Guthrie en su red social, Truth, explicando que había hablado con Savannah y urgiendo a la liberación de Nancy, así como poniendo a disposición de la búsqueda “todos los recursos” disponibles. La semana pasada, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50.000 dólares por las pistas.

Un marcapasos desconectado y sangre en el porche

Nancy Guthrie, que tiene problemas cardiacos y necesita medicación, desapareció sin rastro la noche del 31 de enero al 1 de febrero. El sábado 31 acudió a cenar a casa de su hija Annie y de la familia de esta, alrededor de las cinco y media de la tarde. Ellos la devolvieron a su hogar sobre las nueve y media de la noche. Sin embargo, cerca de las dos de la madrugada del ya domingo 1 de febrero, se desconectó la cámara principal de la entrada de la casa. Unos 45 minutos después, la aplicación que controlaba el marcapasos que llevaba puesto se desconectó de su teléfono.

El domingo a mediodía, después de que Nancy no acudiera a misa ni atendiera sus llamadas, su familia se preocupó y se presentó en su casa. Al no dar con ella, llamaron a los servicios de emergencia, que arrancaron una investigación que dura ya 10 días. Entre las escasas pistas que se conocen es que encontraron sangre en el porche de la vivienda, que pertenecía a Nancy. Casi desde el primer momento dieron por sentado que la señora Guthrie no había huido por su propio pie —entre otros, por sus problemas físicos— y también que no se trataba de un robo fallido, sino que parecía un secuestro, aunque sin intenciones del todo claras.

Savannah Guthrie y sus dos hermanos, Annie y Camron, han hablado y llorado públicamente la desaparición de su madre. Inicialmente, en sus vídeos pedían su retorno. Después, pasaron a interpelar directamente a los secuestradores, en un vídeo colgado el domingo en las redes de la presentadora: “Hemos recibido vuestro mensaje. Lo entendemos. Os rogamos que nos devolváis a nuestra madre. Es la única manera. Es lo más valioso para nosotros, y pagaremos”. Las imágenes tienen casi 20 millones de reproducciones.

El lunes, la presentadora, sola, agradecía a todas las personas que habían pensado y rezado por ellos sus gestos de cariño, explicando que entraban en “otra semana de pesadilla”. “Creemos que nuestra madre todavía sigue ahí”, afirmaba, “y necesitamos vuestra ayuda”. Por eso pedía a todos los que tuvieran alguna pista que la dieran, incluso aunque estuvieran lejos de Tucson, el hogar familiar.

Savannah Guthrie sigue junto a los suyos en Arizona, y ha sido sustituida temporalmente en The Today Show por Hoda Kotb. La semana pasada, la policía se seguía mostrando positiva con respecto al retorno de Nancy. El sheriff de Pima, Chris Nanos, al frente de la investigación, aparecía en el programa el viernes y aseguraba que Nancy seguía “ahí fuera”: “Tienen que tener esperanza. Vamos a encontrarla”.