Chino Darín confirma que Úrsula Corberó y él han sido padres de un niño: “Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar al parto”

Los actores, que comenzaron su relación en 2015, han dado la bienvenida a su primogénito, a quien han llamado Dante. Forman una de las parejas más queridas y han conseguido hacer de la discreción su máxima

El actor Chino Darín (Argentina, 37 años) ha confirmado ante la prensa el nacimiento de su primer hijo en Barcelona junto a su pareja desde hace más de una década, la actriz Úrsula Corberó (San Pedro de Vilamajor, Barcelona, 36 años). Lo ha hecho ante los micrófonos de GTres y Europa Press, en un vídeo publicado la madrugada de este miércoles 11 de febrero, en el que, entre otras anécdotas, ha confesado que tuvo que escaparse de un rodaje en Buenos Aires “para tratar de pegarle a la fecha de parto”, y que por momentos pensó que no iba a poder estar presente en el nacimiento de su primer hijo debido a la grabación.

El intérprete, que ha atendido a los medios en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez-Madrid Barajas, desde donde regresaba a Buenos Aires para cumplir con sus compromisos profesionales, ha podido disfrutar de un par de días junto a Corberó y el pequeño, lo que considera que ha sido “una experiencia increíble”. “Me quiero matar, pero soy muy afortunado”, ha dicho sobre alejarse de su familia tan pronto, aunque también ha asegurado que intentará volver con ellos “lo antes posible, pero creo que pasará un tiempito”. Junto a la madre y el bebé se quedarán unos días el abuelo, Ricardo Darín, y la mujer del actor, que han asegurado que estarán para ayudar unas semanas. “Mis padres y mi hermana viajaron hace un tiempo a Madrid y estuvieron pendientes de la fecha”, ha comentado el recién estrenado padre.

Darín, que ha explicado que está viviendo “unos días muy intensos”, ha contado que Corberó se encuentra bien aunque cansada, y que está tratando de recuperar “la energía y el sueño”. El actor ha confirmado también que el nombre del niño es Dante —algo que ya se encargó de explicar a la prensa su padre, unas horas antes— y que el parto estaba previsto que fuera en España, a pesar de que en “algún momento” se planteó que su hijo naciera en Argentina. Finalmente, según sus palabras: “El chico nace donde quiere la madre. Hoy lo agradezco porque todo se dio de una forma armoniosa”. “Es una construcción a futuro”, ha respondido ante la pregunta de una periodista que le planteaba si se encontraba ante el papel de su vida.

El actor Ricardo Darín habló ayer desde Barcelona ante los micrófonos sobre el nacimiento de su primer nieto, explicando, entre otros detalles, que había sido un parto natural. “Es muy chiquitito todavía como para saber a quién se parece; como en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos”, contestaba sonriente ante las preguntas sobre primeras impresiones. “No hay consejos posibles, [sobre paternidad] eso es experiencia que cada uno tiene que vivir”, zanjaba.

“Esto no es IA [Inteligencia Artificial]”. Con este breve mensaje y una fotografía anunciaba Úrsula Corberó su embarazo el pasado mes de septiembre. Una noticia que comunicaba a través de su perfil de Instagram, donde acumula casi 20 millones de seguidores.

Aunque la pareja ha ido publicando estos meses algunas imágenes del embarazo, no habían revelado ningún detalle más: no se conocía ni la fecha prevista de nacimiento, ni el sexo del nuevo miembro de la familia ni su nombre. Una de las pocas pistas que la intérprete de La casa de papel mostró en sus redes sociales fue un regalo de alguien cercano: unos zapatitos de bebé hechos a mano y de color azul. Una tonalidad que para muchos parecía indicar que la pareja esperaba un niño.

Otra de las incógnitas era saber dónde nacería el pequeño. La pareja vive a caballo entre España —donde dieron la bienvenida al año 2026 junto a Los Javis— y Argentina, además de otros lugares a los que viajan por sus trabajos. “Creo que está programado que nazca en España, pero la naturaleza a veces es caprichosa. Ellos consideran varias opciones porque son personas que viajan mucho y están con rodajes”, aseguraba hace un tiempo Ricardo Darín en el programa de radio Agarrate Catalina. Corberó, menos activa en redes sociales en sus últimas semanas de embarazo, continuaba con su día a día junto a su pareja y su suegro, con quien el primer fin de semana de febrero se dejó ver paseando por las calles de Barcelona, agarrados del brazo. Chino Darín también compartió con sus seguidores una instantánea en la que se podía ver el avanzado estado de gestación de la intérprete española: “Que la fuerza te acompañe”, escribió.

En los últimos meses de embarazo, Corberó continuó con su agenda profesional: terminando el rodaje de Rose’s Baby, una comedia dramática dirigida por Trudie Styler y en la que comparte reparto con Antonio Banderas; y de cena en Argentina junto a las artistas Lali Espósito, Emilia Mernes y Rosalía. Una de las últimas quedadas compartidas en redes sociales fue con el director, guionista y productor Javier Calvo, compañero de la serie Física o Química que les lanzó a ambos a la fama y con el que mantiene una gran amistad. De hecho, fue él el encargado de realizarle su última entrevista hasta la fecha, el pasado mes de abril, en la revista Vogue.

Chino Darín y Úrsula Corberó en el estreno de 'La odisea de los giles', el 23 de septiembre de 2019, en San Sebastián. Manuel Romano (Manuel Romano / Cordon Press)

La relación entre Corberó y Darín comenzó en 2015 durante el rodaje de la serie española La embajada. “La primera vez que le conocí, yo estaba haciendo las pruebas de vestuario. Es lo que hacemos los actores, que nos cambiamos entre todos sin conocernos. De repente, él llega, yo no le había visto nunca y le dije: ‘Hola, soy tu novia’. Fue una manifestación, ya que actuaba como su pareja ahí”, afirmó la actriz en una entrevista en 2024 con la presentadora argentina Susana Giménez. Desde que iniciaron su noviazgo, se han convertido en una de las parejas de moda del cine español y también un tándem querido por su simpatía, complicidad, su atractivo y la normalidad de su relación. También han conseguido ser discretos: ellos son los que deciden cómo y cuándo quieren hablar de sus vidas privadas.

“Mi novio es lo más terrenal que te puedes echar a la cara. Yo soy de estar viviendo en las nubes, pero me viene bien. Hay muchas cosas, aparte de las personas, que me envuelven, que son mi chico, mi familia, mis amigos... que me hacen, más que bajar a la Tierra, desconectar”, contó la intérprete en una entrevista con EL PAÍS en julio de 2021. “Yo me habría enamorado de él aunque fuera feo. Porque es muy inteligente y tiene un sentido del humor apabullante. Un caballero. He tenido mucha suerte en la vida”, aseguraba en otra entrevista en El Periódico. “Es un orgullo compartir todo con ella. Nunca le he dejado de ver crecer profesionalmente, es una cosa de locos. Me encanta”, aseguró Darín de Corberó durante la promoción de la película Manos de hierro.