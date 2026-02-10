El juicio contra Antonio Tejado por el robo en la casa de su tía María del Monte ya tiene fecha

Antonio Tejado, a su llegada a los juzgados de Sevilla para declarar por su presunta implicación en el robo en la casa de su tía María del Monte, en abril de 2024.

El sobrino de la cantante, acusado de ser el autor intelectual del asalto, y otras 10 personas más se sentarán ante el juez el 19 de abril de 2027 en un proceso que durará al menos 11 sesiones hasta quedar visto para sentencia

El juicio por el robo en la casa de la cantante María del Monte y su esposa, Inmaculada Casal, que se produjo en agosto de 2023 en Gines (Sevilla) y en el que están procesados el sobrino de la artista, Antonio Tejado, y 10 personas más, ya tiene fecha: este martes se ha conocido que se celebrará a partir del 19 de abril de 2027, y durará un par de semanas. Según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado el inicio del juicio para el citado día, con al menos 11 sesiones hasta que quede visto para sentencia.

En la diligencia de ordenación, se considera “repartida la presente causa para su enjuiciamiento por el turno de especial complejidad”, y ante la gran cantidad de personas que tendrán que estar en sala se ha dispuesto una especial para albergar a las acusaciones y defensores de los 11 acusados, con lo que “se ha comprobado que la primera sala de vistas disponible y adecuada a tales efectos es la Sala Eres”, donde se ha visto la macrocausa que le da nombre.

El juicio queda fijado después de que el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, encargado de la investigación del asalto, procesase a 11 personas por estos hechos, algunas de las cuales se encuentran en libertad, como el propio Antonio Tejado, sobre el que pesan medidas cautelares como la prohibición de salida del territorio español, la retirada del pasaporte, la obligación de comparecencia periódica en sede judicial y una orden de alejamiento de su tía y su esposa.

En su comparecencia judicial, Tejado negó formar parte de una banda criminal y haber proporcionado información para robar en la casa de María del Monte, frente a la acusación de ser el autor intelectual del asalto y robo con violencia cometido en agosto de 2023. El instructor de la causa destacó en un auto anterior la “violencia extrema” a la que fueron sometidas la cantante sevillana y su esposa, además de otras personas que estaban presentes en el momento del asalto. Tejado, de acuerdo a un auto anterior del instructor, habría “concertado con el resto de los involucrados” la posibilidad de entrar en el inmueble por la puerta trasera “sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo que fácilmente se pudiera entrar en el interior”. Los asaltantes se llevaron del domicilio joyas valoradas en un millón de euros y aproximadamente 15.000 euros en efectivo.

Antonio Tejado, a la derecha, y María del Monte, la segunda por la izquierda, en El Rocío (Huelva), en 2017. Europa Press Entertainment (Europa Press via Getty Images)

El abogado del que fuera personaje televisivo negó “tajantemente” que su cliente tuviese “algún tipo de participación, directa o indirecta, en los hechos relatados por las acusaciones”. Por ese motivo, pidió la “libre absolución”. Sin embargo, la Fiscalía ya ha rechazado con anterioridad los recursos de apelación interpuestos por dos de los encausados.

Tal y como se recoge en el auto del juez, los investigados “maniataron y tuvieron retenidos a moradores de la residencia, golpeándoles, maltratándoles y amenazándolos de muerte, hasta que la propietaria de la vivienda accedió a abrir la caja fuerte”. La defensa de la cantante y la periodista ha pedido 28 años y medio de prisión para su sobrino, y le atribuye los mismos delitos que a los otros 10 procesados: robo en casa habitada con detención ilegal, además de cuatro delitos individuales de detención ilegal. Además, también le acusan de ser el “cerebro” del asalto. En el escrito presentado el pasado mes de septiembre por la abogada del matrimonio se incluye, además, un agravante para Tejado por “abuso de confianza”, al aprovecharse del vínculo familiar que le une a la artista y retomar su relación con ella semanas antes del golpe con el único objetivo de obtener información vital para llevar a cabo el robo con éxito.