Muere el padre de David Bisbal a los 84 años en Almería: “Hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón”

José Bisbal Carrillo, padre del cantante almeriense David Bisbal, ha fallecido este martes 10 de febrero a los 84 años en una residencia de Almería. Padecía alzhéimer desde hacía años. Pero no solo el artista y su familia lloran su muerte: Almería, la ciudad donde nació el 1 de diciembre de 1941, en la Plaza Vieja, se despide de uno de sus deportistas más ilustres, primer campeón de España de boxeo de Almería, un título con el que se hizo hasta en siete ocasiones.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, ha publicado el artista en su cuenta de Instagram, donde acumula 5,6 millones de seguidores que rápidamente se han lanzado a contestarle con mensajes de pésame. Junto a su mensaje con un emoticono de un corazón, que el artista ha publicado poco después de que trascendiera la noticia, ha añadido una serie de fotografías de su progenitor, tanto de su época de boxeador como tocando una guitarra.

Varios artistas han reaccionado a la publicación del cantante, como la cantante Pastora Soler, que ha comentado las fotos con el mensaje: “Todo mi cariño y apoyo para ti y tu familia, querido David”. También ha querido expresar su afecto Bárbara Goenaga, actriz y pareja del político Borja Sémper, quien ha escrito: “Te queremos mucho, David. Un abrazo enorme a toda esa familia preciosa. Siempre en nuestros corazones”. Se han sumado además sus compañeras en Operación Triunfo Gisela —“Te acompaño en el sentimiento, un fuerte abrazo”, ha escrito—, Geno, que ha querido mandar “un abrazo lleno de amor para toda la familia”, y Alajandro Parreño —“todo mi cariño, amigo”—. “Un fuerte abrazo, querido amigo”, le ha escrito Antonio Banderas. “Almería y toda Andalucía os quieren”, ha destacado por su parte Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía.

Según medios locales, debido a su delicado estado de salud por la enfermedad de alzhéimer, José Bisbal se encontraba en una residencia, donde era tratado “con mucho mimo y cariño”. El Diario de Almería recuerda hoy su destacada trayectoria. Fue campeón amateur de Andalucía y subcampeón de España en 1960. Como profesional debutó el 15 de julio de 1961, enfrentándose a Cristóbal Lobato. Ese mismo año se consagró como campeón de España en la categoría de peso gallo, llevándose la medalla de oro en los campeonatos de Madrid. Tres años después, en agosto de 1963, logró el título nacional del peso gallo al vencer a Rafael Fernández por puntos en las fiestas de Almería. Con un total de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates, fue además pionero en el boxeo español aceptando combates en el extranjero, como sus memorables enfrentamientos en Göteborg contra el sueco Jan Persson, a quien venció en dos ocasiones.

Según señala La voz de Almería, justo este martes se cumplen 50 años del último combate que disputó como boxeador profesional, en Santa Cruz de Tenerife, frente al canario Ramón García Marichal.

José Bisbal, junto a su mujer María Ferre, durante un concierto de David Bisbal en 2007. Europa Press Reportajes / Europa Press (Europa Press)

Como figura del deporte almeriense, desde el perfil de la red social X del club de fútbol UD Almería han querido rendirle homenaje con una publicación en la que lamentan “profundamente el fallecimiento de José Bisbal Carrillo, leyenda del boxeo almeriense y padre de David Bisbal. El club envía su más sentido pésame a los familiares y amigos. Descanse en paz”.

En los últimos años, Bisbal y el resto de la familia han tenido que hacer frente a la enfermedad que sufría su progenitor. Una situación de la que el cantante habló en varias ocasiones con el objetivo de visibilizar la lucha a la que se enfrentan los familiares de los pacientes con diagnóstico de alzhéimer: “Echo de menos poder tener una conversación con él”, afirmó el artista en una publicación en su cuenta de Instagram el pasado mes de diciembre, coincidiendo con el cumpleaños de su padre. Y continuó: “Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería. Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo”.

En una visita a El Hormiguero en 2023 también habló de él: “Nosotros ya nos hemos ido acostumbrando, pero es duro la primera vez que no te reconoce... Se te parte el alma. Empiezas a notar que no conoce ni a sus nietos. Es durísimo”. Y continuó: “Ya no me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano... A veces tampoco a mi madre, que siempre está con ella. Sin embargo, sí que se acuerda de su época de boxeador”.

Pepe, como le conocían sus seres queridos más cercanos, también fue uno de los protagonistas en Bisbal, el documental que el artista almeriense estrenó en Movistar+ en 2023. “Mi padre, el mío, también fue boxeador”, le dice a su padre en un momento de las grabaciones. Y continúa: “Mi padre se llama José Bisbal Carillo”. “Ese soy yo”, se reconoce entonces el que fuera boxeador. “Es que tú eres mi padre y yo soy David. ¿Es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido y ya tengo barba blanca y todo. Yo ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante. Estás muy guapo, Pepe, te quiero mucho”, concluye la escena entre padre e hijo.