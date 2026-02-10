Sofía de Suecia habla por primera vez de su vínculo con Epstein: “Nos conocimos en un restaurante y en una proyección de cine. Por suerte, eso fue todo”

La esposa del príncipe Carlos Felipe ha reconocido que coincidió con el pedófilo en algunas ocasiones, pero que no tuvieron ningún tipo de trato. “Mis condolencias a las víctimas. Espero que se haga justicia”, ha afirmado en su regreso a la vida pública tras meses alejada del foco

Varias realezas europeas se han visto salpicadas de lleno por el caso del pedófilo Jeffrey Epstein en los últimos meses: la británica, con Andrés de Inglaterra en el punto de mira como nunca; la sueca, con Sofía de Suecia apareciendo en los papeles; y la noruega, con la princesa Mette-Marit pidiendo perdón públicamente por sus mensajes con el fallecido magnate. La nueva publicación de tres millones de documentos hizo que este lunes 9 de febrero los príncipes de Gales hablaran por primera vez a través de un portavoz y mostraran su “preocupación por las continuas revelaciones”; unas horas después, era el rey Carlos III el que afirmó mostrarse dispuesto a colaborar con la policía en la investigación contra su hermano Andrés. La última en reaparecer después de meses de ausencia y de retiro público tras ser también señalada por su vínculo con Epstein ha sido la princesa de Suecia, esposa del príncipe Carlos Felipe. No se la veía desde el pasado mes de diciembre, y ese martes se ha parado frente a los periodistas para hablar por primera vez sobre su relación con el magnate, fallecido en agosto de 2019 en una celda de Nueva York.

“Nos conocimos en un restaurante, en un ambiente social donde me presentaron, y en una proyección de cine con muchos otros. Por suerte, eso fue todo”, ha explicado Sofía de Suecia a los medios de comunicación que le esperaban en su primer acto oficial de este 2026, en Estocolmo. No tenía un acto oficial desde el 3 de diciembre, días antes de que se hiciese pública esta relación hasta ahora desconocida. “Ahora que he leído sobre todos los terribles crímenes a los que ha sometido a las jóvenes, estoy muy agradecida de no haber tenido nada que ver con él en las pocas ocasiones que coincidimos cuando tenía 20 años”, ha continuado explicando.

Antes de subirse al escenario de la cumbre de jóvenes Ctrl+Rights, también ha enviado un mensaje a las “víctimas”: “Mis condolencias a las víctimas. Espero que se haga justicia”. Ya en el interior del recinto, ha afirmado sentirse “imparable” en su regreso al trabajo después de dar a luz a su cuarto hijo. Pero este no es su único compromiso este martes, pues tiene previsto participar en otro acto con la organización Skandia Ideas for Life.

Fue el pasado mes de diciembre, unos días antes de la celebración de los Premios Nobel, cuando se hicieron públicos los correos en los que aparece por primera vez el nombre de Sofía de Suecia. “Ella es Sofía, una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé antes de irme, y pensé que te gustaría conocerla. ¿Quizás podemos visitarla antes de que te vayas de vacaciones?”, la describía un mensaje enviado por la empresaria sueca Barbro Ehnbom a Epstein. Horas después, la casa real sueca confirmaba que ambos se conocieron a comienzos del siglo XXI. “La princesa Sofía fue presentada a la persona en cuestión en varias ocasiones. No ha tenido ningún contacto en 20 años”, explicaron sobre la relación, negando cualquier tipo de vínculo. “Las informaciones de que la princesa recibió ayuda de Epstein para su formación como actriz o una visa para Estados Unidos son incorrectas. Por lo tanto, la princesa nunca ha dependido de él ni ha tenido contacto con él durante 20 años”, afirmó el equipo de prensa.

La princesa Sofía en el bautizo de su cuarta hija, la princesa Inés, el 13 de junio de 2026. Patrick van Katwijk (Getty Images)

Antes de que su nombre apareciese reflejado en los documentos del caso de Epstein, el equipo de comunicación de la familia ya había anunciado que la princesa no acudiría a la ceremonia. “Tiene un bebé pequeño y por eso no participará tanto en eventos oficiales este año”, justificaron sobre su ausencia tras dar a luz a su cuarta hija, la princesa Inés, en febrero de 2025. A pesar de la explicación, para muchos medios no fue creíble: era la primera vez que no acudía a la cita desde que se casó con el príncipe Carlos Felipe en 2015. En 2024 sí que lo hizo, y eso que estaba embarazada de siete meses.

La publicación de nuevos documentos a finales del pasado mes de enero parece contradecir la versión que tanto la casa real sueca como la propia princesa están dando. “Aquí hay una foto de nuestra Sofía, ¿recuerdas? Pronto se convertirá en la princesa Sofía. Toda la prensa sueca la está buscando... “¡Mientras está en Africa!”, se muestra en otra tirada de documentos publicados que pertenecen al año 2012.

Esta no es la primera vez que la princesa se enfrenta a polémicas: cuando se conoció su relación con el hijo mediano de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, los medios comenzaron a investigar su historia: llegó a la final del reality de televisión Hotel Paradise, en el que un grupo de solteros competía por permanecer el mayor tiempo posible en un entorno paradisíaco. Después participó como modelo en campañas publicitarias en Nueva York. Un pasado que hizo peligrar su noviazgo.