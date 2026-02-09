De Karol G y Pedro Pascal en La Casita a DiCaprio y Justin Bieber en las gradas: todos los famosos de la Super Bowl

Músicos, actores, deportistas y todo tipo de celebridades presenciaron la final de la NFL y el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny

Bad Bunny fue el protagonista indiscutible de la Super Bowl gracias a su espectáculo de medio tiempo, y fueron muchos los famosos que no se quisieron perder el show y se dejaron ver este domingo 8 de febrero bailando con su música o animando a uno de los dos equipos que disputaron la final de la NFL en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en San Francisco, en la que los Seattle Seahawks salieron victoriosos contra los New England Patriots. La actriz Sofía Vergara, el extenista Roger Federer o el cantante Jon Bon Jovi son algunas de las celebridades que se vieron entre el público.

En las gradas también estuvieron el músico canadiense Justin Bieber junto a su mujer, la modelo Hailey Bieber, así como el rapero Jay-Z junto a sus hijas Rumi y Blue Ivy —pero sin presencia de su mujer y madre de las niñas, Beyoncé—, o el cómico Adam Sandler. Chris Pratt, Orlando Bloom, Jamie Foxx, Zac Efron y Kevin Costner fueron otros actores que no se quisieron perder la final.

Entre las estrellas del fútbol americano que se sumaron como público al partido también pudo verse al exquarterback de los Patriots Tom Brady, pero el que se llevó todas las miradas fue el jugador de los Kansas City Chifs Travis Kelce, que caminó por el césped poco antes del inicio del partido con la notable ausencia de su prometida, Taylor Swift.

Los que sí estuvieron sentados juntos, alimentando los rumores de un posible romance con el que se lleva semanas especulando, fueron la empresaria e influencer Kim Kardashian y el piloto de fórmula 1 Lewis Hamilton. También estuvo presente como representante del clan Kardashian Kendall Jenner, exnovia de Bad Bunny.

Jay-Z junto a sus hijas, Blue Ivy y Rumi Carter. Todd Rosenberg (Getty Images)

El colombiano J Balvin se encontraba entre el público como muestra de apoyo al artista puertorriqueño tras su reciente reconciliación. Ambas estrellas del reguetón estuvieron distanciadas durante varios años, con indirectas cruzadas, pero sellaron la paz públicamente en el escenario el pasado 21 de diciembre, cuando Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.

Travis Kelce pasando por el césped antes del comienzo del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Kathryn Riley (Getty Images)

La Casita que ha coronado el escenario de los conciertos de Bad Bunny durante la gira que está llevando a cabo —y que tendrá paradas en Barcelona y Madrid el próximo mayo y junio— también estuvo repleta de famosos latinoamericanos. Los intérpretes Pedro Pascal y Jessica Alba bailaron junto a Karol G, Young Miko o la rapera Cardi B. Lady Gaga lo hizo con el propio Bad Bunny sobre el escenario del estadio al ritmo de una versión de salsa del popular tema de la neoyorquina Die With A Smile, mientras que Ricky Martin se atrevió con los versos de Lo que le pasó a Hawaii, del último disco del puertorriqueño, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que a principios del mes de febrero se llevó el Grammy a mejor álbum del año.

Pedro Pascal, Karol G y Cardi B bailando en La Casita de Bad Bunny durante su espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. Icon Sportswire (Icon Sportswire via Getty Images)

Leonardo DiCaprio tampoco faltó, escondido bajo su clásica gorra negra. Menos discreto fue el rapero Travis Scott, que estuvo sacándose fotos con sus fans, o la cantante Becky G, que acudió acompañada de su pareja, el futbolista Sebastian Lletget. Desde el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, hasta la actriz Emma Roberts o el músico Machine Gun Kelly —que fue sin su pareja, la actriz Megan Fox—, el Levi’s Stadium congregó a decenas de famosos que disfrutaron del evento.

El actor Chris Pratt aplaudiendo a los jugadores. Mark J. Terrill (AP / Cordon Press)

El que no quedó satisfecho con el espectáculo fue el presidente estadounidense, Donald Trump, que lo criticó en su red social, Truth, en cuanto acabó la actuación de Bad Bunny. “Es terrible (...), una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, escribió.

A la pasarela de famosos que formaron parte de los 60.500 asistentes de este evento deportivo, que es uno de los más vistos de EE UU, se sumaron muchísimas muestras virtuales de apoyo a Bad Bunny, el protagonista de los 13 minutos de descanso. “Te mando todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo!“, escribió en un mensaje de X Jennifer López —que en 2020 encabezó el espectáculo de medio tiempo junto a Shakira, con Bad Bunny y J Balvin como artistas invitados—.

Adam Sandler en el Levi's Stadium de Santa Clara. Kevin Mazur (Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation)

Tom Brady saludando al público antes del comienzo del partido. Kathryn Riley (Getty Images)

Justin y Hailey Bieber en las gradas, viendo la final. Kolbert-Press (action press / Cordon Press)