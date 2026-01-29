Lady Gaga interrumpe su concierto para protestar contra el ICE: “Las buenas personas no deberían tener que arriesgar sus vidas”

En la última de sus cinco noches en Tokio, la cantante recordó el sufrimiento de muchos en Minneapolis: “Me duele el corazón pensando en la gente que está siendo perseguida sin piedad por el ICE”

Después de casi 20 años de carrera, y convertida en una de las figuras más trascendentales de la música pop de Estados Unidos y del mundo, Lady Gaga también tiene sus propias causas, más allá de la música. En más de una ocasión, la cantante neoyorquina ha hablado de la importancia de proteger a la comunidad LGTBQ+ y especialmente a la comunidad trans. Además, ha hecho campaña a favor de los demócratas y ha expresado sus miedos porque Donald Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos, como ya ha ocurrido dos veces. Pero ahora ha dado un paso más: ha pausado uno de sus conciertos para protestar contra lo que está ocurriendo en su país, en concreto contra las brutales actuaciones policiales en Minneapolis.

Inmersa en la gira de su álbum Mayhem y a punto de volver a su Estados Unidos natal para los premios Grammy —en los que tiene siete nominaciones y muchas posibilidades— después de decenas de conciertos en su país, en Europa y en Asia, Stefani Germanotta ha decidido interrumpir el quinto y último de sus conciertos en el Tokyo Dome de Tokio (Japón) para hablar de algo “extremadamente importante”. “Algo importante para la gente de todo el mundo, y especialmente para los estadounidenses ahora mismo”, continuaba. “En un par de días voy a volver a casa, y me duele el corazón pensando en la gente, los niños, las familias de todo Estados Unidos, que están siendo perseguidos sin piedad por el ICE”, seguía la cantante, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de su país. “Pienso en todo su dolor y en cómo se están destrozando vidas justo enfrente de nosotros”.

“También estoy pensando en Minnesota”, reconocía, sentada al piano, en el momento más íntimo de todo el concierto, “y en todos los que están allí, en casa, viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre lo que todos debemos hacer”. Lady Gaga, de hecho, tiene prevista una actuación en ese Estado los próximos 9 y 10 de abril. “Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y de pertenencia, algo se rompe en todos nosotros. Espero que todos estén junto a nosotros esta noche. Sé que ahora mismo no estamos en Estados Unidos, pero estamos con nuestra comunidad y los queremos”, afirmó, en un discurso pensado y que tenía escrito.

De ahí que la cantante decidiera dedicar una de sus canciones, Come to Mama, a “todos aquellos que sufren, a los que se sienten solos y sin ayuda, a quienes han perdido a un ser querido y pasan por momentos difíciles, momentos insoportables, viendo si el final está cerca”. El discurso duró algo más de dos minutos y medio y fue escuchado respetuosamente por la audiencia, con momentos en los que aplaudían y coreaban a la cantante.

“Necesitamos volver a un lugar seguro, en paz y con responsabilidad. Las buenas personas no deberían tener que luchar tan duro y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto”, afirmó en sus palabras, emocionada, al borde de las lágrimas. “Y espero que nuestros líderes estén escuchando. Espero que estén escuchando nuestra petición de que cambien con agilidad su forma de actuar y tengan piedad de todos los habitantes de nuestro país. En un momento en el que no parece fácil tener esperanza, son mi comunidad, mis amigos y mi familia los que me sostienen. Por eso, me gustaría cantar una canción que transmite algo de esperanza, para intentar darnos un poco esta noche”, dijo en referencia a ese tema, de su álbum Joanne.

Con sus palabras, Lady Gaga sigue los pasos de otros nombres del mundo de la cultura y el entretenimiento que están alzando la voz ante la insoportable situación de Minneapolis. La más sonada hasta el momento es la de Bruce Springsteen, que el miércoles 28 de enero lanzó el tema Streets of Minneapolis en protesta contra el ICE y “en memoria de Alex Pretti y Renee Good”, los dos ciudadanos estadounidenses matados a tiros por los agentes migratorios en el último mes.

Lady Gaga interpreta el himno nacional en la toma de posesión de Joe Biden, el 20 de enero de 2021. ERIN SCHAFF (EFE)

Lady Gaga también lleva años siendo muy clara con respecto a sus sentimientos políticos, y en muchas ocasiones mostró su apoyo al demócrata Joe Biden. Cuando todavía era vicepresidente de Barack Obama, se unió a él para apoyar a las víctimas de abusos sexuales, con la creación de centros para hombres y mujeres víctimas de agresiones. En 2020, ya como candidato presidencial, Gaga cantó en su último acto de campaña, algo que la hizo recibir críticas por parte de Trump. Tras ganar, Biden la escogió para cantar el himno nacional en su toma de posesión como 46º presidente, en enero de 2021.

Además, en abril de 2023 el presidente nombró a Germanotta copresidenta de su Comité de Artes y Humanidades, como asesora de presidentes y de las agencias culturales estadounidenses. Junto a ella fueron nombrados los actores Kerry Washington, George Clooney, Jennifer Garner y los productores Shonda Rhimes (creadora de Anatomía de Grey y Los Bridgerton) y Bruce Cohen (ganador del Oscar por American Beauty).