En Minneapolis, la crueldad espectacular se enfrenta a una comunidad auténtica

Lo que está ocurriendo en Minnesota no se trata solo de inmigración. Se trata del auge del fascismo estadounidense, la democracia y del futuro de nuestra república

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

“No entenderían que aquí no hace frío todo el tiempo Muy, muy, muy en el fondo Que algo aquí es bastante cálido.” Poeta Laureada de Minneapolis Junauda Petrus, “Ritual sobre cómo volver a amar Minneapolis” (2025)

Soy historiador de la democracia y de la policía, y la cuarta generación de mi familia que vive y trabaja en Minneapolis. Mi ciudad vuelve a estar en el centro de una conversación nacional sobre la violencia del Estado, apenas cinco años y medio después de que agentes de la policía de Minneapolis asesinaran a un hombre negro llamado George Floyd. Y una vez más, veo a mi ciudad responder con furia, duelo y esperanza.

Miles de agentes del ICE y sus compañeros de la Patrulla Fronteriza nos amenazan en nuestras propias calles, arrebatan violentamente a personas de sus autos y de sus hogares sin órdenes judiciales ni causa, y realizan redadas en hospitales, guarderías y escuelas (incluida una a solo dos cuadras de mi casa). Sus agencias manipulan imágenes, publican memes, se niegan a investigaciones e insisten en que lo que puedes ver con tus propios ojos no es verdad.

Su misión real no es producir miedo, sino crear contenido, ya que los videos virales de xenofobia ordenada por el Gobierno consiguen millones de clics. En una era de capitalismo algorítmico, alimentan la última manifestación del fascismo estadounidense. La crueldad visual empodera al presidente Donald Trump y a sus compinches estafadores.

Pero los habitantes de Minnesota complicaron las cosas. El 22 de enero, el vicepresidente J. D. Vance vino aquí y expresó su confusión con respecto a la “reacción muy única, muy específica de Minneapolis ante nuestra labor de cumplimiento”.

Operativo de agentes federales, en Minneapolis, el 24 de enero. Associated Press/LaPresse (APN)

Él —como el resto de nosotros— ha estado viendo videos de personas comunes haciendo un ejercicio de resistencia ante agentes federales armados con poco más que chats de Signal, silbatos y palabras. Muestran a personas llevando comida a los vecinos, paradas afuera de escuelas para advertir a estudiantes y profesores si aparecen agentes del ICE, participando en protestas pacíficas y vigilias solemnes, recaudando dinero para cubrir la comida y el alquiler para familias asustadas, y organizando la huelga general más grande de la nación en décadas. Muestran a personas que, a pesar de haber sido baleadas, detenidas y deportadas, continúan apareciendo para apoyarse mutuamente.

En otras palabras, el espectáculo de crueldad sancionado por el Gobierno que alimenta un autoritarismo poco estadounidense ha sido respondido con una expresión comunitaria de democracia profundamente estadounidense.

Observadores externos han intentado explicarlo destacando la historia liberal de Minnesota, su orientación cívica y una cultura de cuidarnos mutuamente en un clima difícil. Sin duda, el Partido Farmer-Labor moldeó de manera distintiva la cultura política de Minnesota. Tendemos a tomarnos la vida cívica más en serio que la mayoría. Y sí, los inviernos duros fomentan la solidaridad entre vecinos.

Pero las raíces de la respuesta de muchos habitantes de Minnesota a este brutal motín policial se encuentran en una historia más reciente de organización relacional silenciosa, constante y persistente, que trabaja intencionalmente a través de todo tipo de diferencias y reúne a las personas en torno a valores compartidos.

Protesta cerca de la zona del ataque a Alex Pretti, el 24 de enero. Star Tribune via Getty Images (Star Tribune via Getty Images) Manifestantes en contra del ICE en Minneapolis, el 25 de enero. Seth Herald (REUTERS) Un agente federal repele una manifestación contra el ICE, en Minneapolis. Adam Gray (AP) Velada por la muerte de Alex Pretti, en Minneapolis, el 25 de enero, Adam Gray (AP) Agentes federales dispersan una manifestación, en Minneapolis, el domingo pasado. Abbie Parr (AP) Marcha por la muerte de Renée Good, en Minneapolis, el 23 de enero, Star Tribune via Getty Images (Star Tribune via Getty Images)

En 2012, un grupo llamado Minnesota United for Families surgió para bloquear la aprobación de una enmienda a la constitución estatal que prohibiría el matrimonio LGBTQ. La coalición no centró su trabajo en movilizar a una base liberal ni en atacar al importante electorado conservador del Estado. En cambio, se enfocó estrechamente en cómo las personas imaginan y sienten la familia. Al reconocer las diferencias individuales y, al mismo tiempo, apelar a los valores compartidos de la mayoría, Minnesota United for Families derrotó la iniciativa. Al año siguiente, utilizaron el mismo enfoque para aprobar una ley que garantizó la igualdad matrimonial en Minnesota.

La organización relacional a través de las diferencias, con un enfoque en valores compartidos, también echó raíces en otros espacios. La organización religiosa ISAIAH reúne a personas creyentes de todo tipo para crear cambios sociales y políticos. Su trabajo interdenominacional entre mezquitas, sinagogas e iglesias fortalece la capacidad de acción cívica y ha ayudado a allanar el camino para nueva legislación sobre energía limpia, la ampliación de los derechos de voto, el acceso a licencias de conducir independientemente del estatus migratorio y licencias familiares y médicas remuneradas.

Los sindicatos de trabajadores de servicios —con una presencia desproporcionada de inmigrantes racializados— también crecieron en tamaño y fuerza en Minnesota durante la década de 2010. Enseñaron a sus afiliados que la solidaridad dependía de identificar y destacar valores y experiencias compartidas por encima de las diferencias de idioma, origen étnico y tipo de trabajo. En 2024, un periodista perspicaz lo llamó el “modelo de Minnesota” y sugirió que podría ser el futuro de la organización de la clase trabajadora.

Este enfoque organizativo sembró en la población a personas que comenzaron a imaginar el empoderamiento ciudadano de la misma manera. Impulsó la ayuda mutua localizada y temporal que marcó la vida cotidiana en Minneapolis durante el levantamiento de 2020 tras la muerte de Floyd. Ante la llegada de supremacistas blancos y la ausencia de servicios de seguridad pública, los vecinos compartieron números de teléfono, organizaron chats grupales y coordinaron equipos de vigilancia voluntarios para proteger hogares y negocios.

Memorial por Alex Pretti, en Minneapolis, el 28 de enero. Seth Herald (REUTERS)

Que gran parte de Minneapolis y St. Paul, así como sus suburbios cercanos y racialmente diversos, cuenten ahora con madres que hacen sonar silbatos cuando aparece el ICE da testimonio de la importancia de la construcción de relaciones en aquel momento. La acción directa liderada por manifestantes de Black Lives Matter y abolicionistas de la policía no siempre logró victorias políticas, pero sí amplió la imaginación de los habitantes de Minnesota.

Ahora, aliadas con grupos históricos de defensa de los inmigrantes, estas múltiples corrientes siguen comprometidas con enfatizar el compartido interés propio. Tras el asesinato de Renee Good, incluso lograron movilizar a muchos liberales blancos de Minnesota que, hasta hace poco, se habían mostrado obstinadamente reacios a confrontar la intensa desigualdad racializada de las Ciudades Gemelas. Al ver a una madre blanca, queer y cristiana como una de las suyas, se reconocieron a sí mismos en la lucha —y los habitantes de Minnesota ya organizados los acogieron en el combate.

Juntos, están produciendo una poderosa política de “nosotros, el pueblo” que desafía el autoritarismo descarado promovido por el presidente Trump y el vicepresidente Vance. Su organización deliberada y descentralizada —que puede parecer sin liderazgo, pero que en realidad está llena de liderazgos— trasciende el tribalismo partidista. Centrados en la moral, la Carta de Derechos y la decencia humana básica, muchos tipos distintos de habitantes de Minnesota se han unido para trabajar juntos. Saben que lo que está en juego es enorme.

Lo que está ocurriendo en Minnesota no se trata solo de inmigración. Se trata del auge del fascismo estadounidense. Se trata de la democracia. Se trata del Estado de derecho. Se trata de la Constitución. Se trata del futuro de nuestra república, que pende de un hilo.

Durante una conferencia de prensa celebrada apenas un día después del asesinato de Good, el gobernador Tim Walz —exprofesor de estudios sociales en la escuela secundaria— evocó la Guerra Civil y al Primer Regimiento de Infantería de Minnesota. En la Batalla de Gettysburg, en 1863, el 1.º de Minnesota cargó contra una brigada de confederados cinco veces mayor para cubrir una brecha repentina en las líneas de la Unión. Fue un sacrificio enorme: el 82% del regimiento murió o resultó herido en 15 minutos. Ese tiempo fue justo el necesario para que llegaran refuerzos y salvaran al Ejército de la Unión de una derrota segura.

Walz sugirió que los habitantes de Minnesota de hoy podrían necesitar seguir el ejemplo de sus antepasados de la Guerra Civil. “La nación”, dijo, “nos está mirando para que mantengamos la línea en defensa de la democracia, mantengamos la línea de la decencia, mantengamos la línea de la rendición de cuentas”.

Este mes, muchos habitantes de Minnesota han puesto literalmente sus vidas en la línea para comprarle a la República un poco de tiempo.

¿Qué harás tú con nuestro sacrificio?