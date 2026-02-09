Catherine O’Hara murió de un coágulo pulmonar, complicación de un cáncer

La enfermedad de la actriz de ‘Solo en casa’ y ‘Bitelchús’, fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años, no había trascendido hasta el momento

El viernes 30 de enero el mundo lloraba la muerte de Catherine O’Hara, célebre actriz conocida por sus papeles en Bitelchús, Schitt’s Creek o Solo en casa (o Mi pequeño angelito, en América Latina), donde interpretó a la madre de Kevin. La intérprete, cuya vida personal siempre fue muy privada, fallecía a los 71 años. Ahora, 10 días después, se han conocido las causas de su muerte.

El medio TMZ ha avanzado en exclusiva que O’Hara falleció de un coágulo pulmonar, que aparece reflejado en el informe forense como la causa de la muerte. Sin embargo, como causa subyacente, se refleja que la comediante sufría un cáncer de recto. La enfermedad no era pública.

Las últimas apariciones en público de O’Hara fueron el pasado mes de septiembre, cuando acudió al festival de cine de Toronto (su ciudad natal) a recibir el premio de honor, de manos de su colega y buen amigo Eugene Levy, y también en los premios Emmy, celebrados en noviembre en Nueva York. En los galardones entregados por la Academia de Televisión estuvo junto a su marido, Bo Welch, y el resto del equipo de la serie The Studio, que protagonizaba, y por la que ganaron uno de los galardones. Allí, la actriz aparecía visiblemente más delgada. Aunque estuvo nominada a los Globos de Oro, celebrados a principios de enero, no acudió al evento.

Catherine O'Hara, en una fiesta tras los Emmy, el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles. Alberto Rodriguez (Variety via Getty Images)

El fallecimiento de O’Hara ha sido lamentado por numerosos colegas de profesión, que han alabado su enorme humor, su saber hacer y su discreción. El pasado martes estaba prevista su participación en un evento de Apple TV en Los Ángeles, donde se presentaban las novedades de la plataforma de streaming, entre ellas la segunda temporada de The Studio. La ganadora del Emmy tenía previsto participar tanto en la ficción como en la charla de presentación de la serie ante las decenas de medios congregados en Santa Mónica. Su muerte hizo que la plataforma cancelara dicho panel. Rita Cooper Lee, responsable global de comunicaciones, quiso rendirle homenaje en su discurso de apertura del evento: “Su brillo, calidez, humor y generosidad trascienden la pantalla, inspirando a todos los que tuvieron la felicidad de disfrutar de su capacidad como artista y de su autenticidad”.

La actriz canadiense comenzó su carrera como camarera en un teatro, simplemente, serviendo bebidas a sus compañeros. Ahí le picó el gusanillo de la interpretación y, sobre todo, de la improvisación, algo que hizo del humor una de las principales herramientas de su carrera interpretativa. El espectáculo teatral que llevaba a cabo con sus compañeros, entre ellos Levy, dio el salto a la televisión y convirtió a O’Hara y a sus colegas en rostros muy populares en los años ochenta.

Catherine O'Hara, en 'Solo en casa 2', en 1992. mptvimages.com

Pero su mayor éxito global llegó gracias a convertirse en la madre de Kevin McAllister en las dos películas navideñas protagonizadas por Macaulay Culkin a principios de los años noventa. En Solo en casa, O’Hara se convertía en una madre sufriente y preocupada, pero también cargada de humor, un papel por el que, como ella contaba, la siguieron reconociendo durante años y años. Además, su relación con Culkin fue muy estrecha durante el resto de su vida. El actor fue de los primeros en llorar su pérdida con un bonito mensaje que le dedicó en su perfil de Instagram, comparando una fotografía de los años noventa de la primera película y otra más reciente, porque ella estuvo junto a él cuando el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, a finales de 2023: “Mamá. Pensé que tendríamos tiempo. Quería más. Quería sentarme a tu lado. Quería escucharte. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego”.

Solo otro gran papel logró alcanzar en fama y éxito el de la madre de Kevin: el de Moira Rose en la comedia televisiva Schitt’s Creek. Interpretando a la matriarca de una familia adinerada venida a menos, sus pelucas, su ropa y sus disparatadas situaciones la convirtieron en otro icono para las nuevas generaciones. Aunque empezó en una cadena pequeña de pago canadiense, su éxito fue tal que la compró Netflix y llegó a ganar el Emmy a la mejor serie de comedia en 2020 gracias a su sexta y última temporada. Gracias a Moira también recibió el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores y el Critics’ Choice, entre otros.