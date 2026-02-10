Albert Watson, el fotógrafo detrás del icónico retrato de Steve Jobs, celebra 50 años de carrera con un libro

“Estaba haciendo un trabajo publicitario y en él participaba este chimpancé llamado 'Casey'. Me llevé muy bien con él; siempre quería agarrarme de la mano. Un par de semanas después reuní un montón de accesorios y trabajé con este chimpancé durante unas 10 u 11 horas. Hicimos lo que luego se convirtió en una imagen muy conocida, ‘El mono con la pistola’, y también primeros planos suyos. Teníamos una máscara para él. Y le encantó cada segundo”, explicó el fotógrafo en conversación con la galería Holden Luntz sobre este trabajo. Y añadió: "A veces, la gente desaprueba que le pongas un sombrero a un perro o gafas de sol a un perro y cosas así. En este caso, yo me atrevería a decir que ese fue quizá uno de los días más memorables de su vida. Porque lo disfrutó muchísimo. Quería sentarse a mi lado a la hora de comer, así que arrastró una silla para sentarse junto a mí en la mesa. Fue realmente algo extraordinario". En la imagen, 'Mono con máscara, Nueva York, 1992'.

Albert Watson (Taschen)