Albert Watson, el fotógrafo detrás del icónico retrato de Steve Jobs, celebra 50 años de carrera con un libro

Desde 1970, el escocés ha retratado de paisajes a una colección inmensa de famosos. Jack Nicholson, Boy George, Jude Law o Christy Turlington son algunos de los protagonistas de las páginas de 'KAOS'

Carolina Escutia Román
Madrid - 10 feb 2026 - 05:30CET

El fotógrafo Albert Watson (Escocia, 84 años) ha publicado recientemente el libro 'KAOS' (editorial Taschen, 2025), en el que repasa sus más de 50 años de trayectoria, desde sus inicios en 1970. A lo largo de décadas, ha fotografiado desde paisajes impresionantes hasta una colección inmensa de retratos a famosos. Se han puesto frente a su objetivo los cantantes David Bowie, Jay-Z, Mick Jagger y Jennifer Lopez; los actores Pamela Anderson o Jack Nicholson; la top model Kate Moss, Steve Jobs, Andy Warhol y más... En la imagen, Keith Richards, retratado en Nueva York en 1988, una de las fotografías seleccionadas para resumir su trayectoria en el libro.Albert Watson (Taschen)La foto que abre el libro es la más icónica de Watson, pero también la más icónica de Steve Jobs. En 2006, el fotógrafo logró lo que nadie antes: que el fundador de Apple dejara de odiar las fotos y a los fotógrafos cuando se encontraron para una sesión en Cupertino (California). “Le dije: ‘Me gustaría que imaginara que está sentado en una mesa con cuatro o cinco personas que no están de acuerdo con usted. Pero usted sabe que tiene la razón’. Y me contestó: ‘Fácil, es lo que hago todos los días”, contó el escocés sobre el proceso. Él consiguió sacar la foto favorita de Jobs, la que usaría la revista 'Fortune' para ilustrar al empresario más poderoso en 2006, y que cinco años más tarde se usaría como portada para la biografía 'Steve Jobs' (2011). Albert Watson (Taschen)Watson no se lo pensó dos veces cuando, en 1973, la revista 'Harper’s Bazaar' le pidió fotografiar a Alfred Hitchcock para la edición navideña, en la que aparecía la receta del director para cocinar un ganso. Poco después, la foto que le hizo al cineasta sosteniendo un ganso desplumado se convertiría en su primer éxito y el más importante de la carrera del fotógrafo. En la imagen, la fotografía ‘Mono con pistola, Nueva York, 1992′en la portada del libro 'KAOS'.TASCHEN“Estaba haciendo un trabajo publicitario y en él participaba este chimpancé llamado 'Casey'. Me llevé muy bien con él; siempre quería agarrarme de la mano. Un par de semanas después reuní un montón de accesorios y trabajé con este chimpancé durante unas 10 u 11 horas. Hicimos lo que luego se convirtió en una imagen muy conocida, ‘El mono con la pistola’, y también primeros planos suyos. Teníamos una máscara para él. Y le encantó cada segundo”, explicó el fotógrafo en conversación con la galería Holden Luntz sobre este trabajo. Y añadió: "A veces, la gente desaprueba que le pongas un sombrero a un perro o gafas de sol a un perro y cosas así. En este caso, yo me atrevería a decir que ese fue quizá uno de los días más memorables de su vida. Porque lo disfrutó muchísimo. Quería sentarse a mi lado a la hora de comer, así que arrastró una silla para sentarse junto a mí en la mesa. Fue realmente algo extraordinario". En la imagen, 'Mono con máscara, Nueva York, 1992'.Albert Watson (Taschen)El fotógrafo ha retratado a cientos de artistas, modelos, políticos y personas desconocidas a lo largo de su carrera. Ha firmado más de 100 portadas para la revista 'Vogue', considerada la biblia de la moda, y otras cuantas para revistas como 'Rolling Stone' y 'Time'. Además, también ha hecho campañas para marcas de lujo como Prada y Chanel. En la imagen, Boy George en Nueva York, en 1966, otra de las imágenes recogidas en 'KAOS'.Albert Watson (Taschen)"Christy Turlington, la fabulosa Christy Turlington", como llamaba el fotógrafo a la supermodelo estadounidense. "No la quería directa a la cámara, no era una foto de belleza, sino que quería que la cabeza pareciera un poco rota. Quería que los gráficos del hombro encajaran en su sitio, y usé una luz diminuta. La luz medía de cinco a siete centímetros de ancho. La obligué a inclinar la cabeza hacia atrás, hacia la luz. Así que una foto como esta se centra en los gráficos, pero también transmite emoción, movimiento. Es una supermodelo en el mundo de la moda, en el mundo de la belleza, pero no puedes verla y decir que es una foto de belleza porque no lo es, es un retrato", explicó Watson a la galería Holden Luntz. En la imagen, la foto que le realizó a Christy Turlington en Nueva York, en 1990.Albert Watson (Taschen)Albert Watson hizo esta polaroid de Jude Law en Londres para la edición de marzo de 1996 de la edición británica de 'Vogue’, para un reportaje especial que celebrara 100 años del cine británico. El actor entonces tenía apenas 23 años. Albert Watson (Taschen)Esta foto al actor Jack Nicholson Watson la tomó en 1981, en Aspen (Colorado), durante una sesión para ‘Rolling Stone’, poco tiempo después de que la película ‘El resplandor’ se estrenara. "Cuando llegamos a su casa por la mañana, Jack abrió la puerta y dijo: ¡Dios mío, está nevando! Tengo una idea genial'. Su asistente nos preparó huevos con tocino y café, y él salió y se sentó en la nieve durante 20 minutos", contó el fotógrafo. Curiosamente, en la película de Stanley Kubrick el protagonista muere congelado en la nieve.Albert Watson (Taschen)Paul Simonon, el bajista del grupo The Clash, Havana 3am y ahora Gorillaz, en una campaña para la marca de ropa GAP de la que se encargó Watson en 1991, en Nueva York.Albert Watson (Taschen)Conocido como "el fotógrafo de fotógrafos", en 1994 Watson retrató en una polaroid a la fotógrafa y directora estadounidense Cindy Sherman, en Nueva York.Albert Watson (Taschen)Watson eligió fotografiar este paisaje de la isla de Skye, en Escocia, a finales de octubre de 2013, cuando todavía había lluvia porque “quería el dramatismo con lluvia, niebla, viento, todos los elementos que pudiera incluir, con un atisbo de sol de vez en cuando”. “Tenía 'El señor de los anillos' en la cabeza. ¿Cómo lograr que fuera extrañamente misterioso y majestuoso?”, explicó Watson en 2021. En la imagen, su obra titulada 'Árbol, Fairy Glen'. Albert Watson (Taschen)Watson también dedicó mucho tiempo a hacer fotos de objetos que habían llegado a la luna para la NASA. Desde un bolso diseñado para la esposa de un astronauta, que tenía la forma del módulo de aterrizaje del 'Apolo', hasta el mismo traje que utilizó Neil Armstrong. En la imagen, 'El traje espacial de Neil Armstrong de su primer paseo lunar. El Smithsonian Museo del Aire y el Espacio, 1990'.Albert Watson (Taschen)