Marc Anthony rompe su silencio sobre la ruptura familiar de los Beckham: “Lo que se está contando está lejos de ser la verdad”

La fecha de una posible reconciliación entre los Beckham y su hijo mayor, Brooklyn Beckham, no parece estar cerca. Sobre todo porque él mismo fue tajante diciendo que no la quiere. En su explosivo comunicado del 19 de enero, en el que el primogénito rompió los lazos con su familia a través de unas historias de Instagram, acusaba a sus padres, David y Victoria Beckham, de intentar sabotear su relación con la actriz y modelo Nicola Peltz y de llevar controlándole toda la vida. Uno de los episodios que relató y que más polémica y titulares generó fue su relato sobre el “inapropiado” baile de su madre en su boda, celebrada en la mansión de Palm Beach del padre millonario de Peltz, en 2022. Según su versión, Victoria Beckham boicoteó el primer baile del joven matrimonio y, también según Brooklyn, el cantante Marc Anthony (Nueva York, 57 años) tuvo un papel destacado en ese momento.

Cuando llegó el momento de su romántico y ensayado baile, el cantante, amigo cercano de la familia, llamó al escenario a Brooklyn, pero quien apareció en la pista no fue su esposa, sino su madre. Lo que provocó, según se ha publicado, el enfado de la novia y que se fuera de la fiesta. Ahora el artista de origen puertorriqueño ha roto su silencio sobre el drama familiar de los Beckham, en el que ha sido señalado por numerosos usuarios de redes sociales como uno de los culpables. Según ha dicho en una entrevista con The Hollywood Reporter, “lo que se está contando está lejos de ser la verdad”. Una frase que va claramente dirigida a Brooklyn, pues ni Victoria ni David Beckham se han pronunciado sobre el distanciamiento con su hijo ni sobre sus acusaciones —sí lo ha hecho, aunque escuetamente, el padre de Nicola Peltz—.

“No tengo nada que decir sobre lo que está ocurriendo con la familia. Son una familia maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz [el tercer hijo de los Beckham]. Tengo una relación muy estrecha con ellos. Pero no tengo nada que decir sobre lo que ocurrió allí”, respondía el cantante sobre la complicada situación familiar. Y añadía: “Es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando todo, pero lo que se está contando no es ni de lejos la verdad”. Marc Anthony ha sido amigo de la familia durante años y han compartido momentos muy íntimos. David Beckham fue padrino de la boda del cantante con la modelo Nadia Ferrerira, en 2023, y el exfutolista y Cruz también lo acompañaron a recibir su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, en el mismo año.

El cantante, que interpretó algunas de sus canciones el día de la boda de Brooklyn y Nicola no quiso dar más detalles sobre los hechos. Pero uno de los DJ de la fiesta aseguró al Daily Mail que Marc Anthony llamó a bailar a “la mujer más hermosa en la sala... Victoria Beckham”, y que Nicola se marchó llorando. “No hubo bailes sensuales, no hubo trajes de gato de PVC, no hubo ninguna acción tipo Spice Girls. La palabra ‘inapropiado’, y la razón por la que la usó, tiene que ver con el momento en que ocurrió, eso fue lo que pasó”, explicó el DJ. Además, la canción Can’t Help Falling in Love de Elvis Presley fue la que la pareja escogió para su primer baile y el tema que interpretaría el cantante latino más tarde para el novio y su madre sería la de I Need to Know.

Brooklyn Beckham escribió en su discurso: “Mi madre interceptó el primer baile con mi esposa, que llevaba planeado desde hacía semanas con una canción romántica. En frente de nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el plan iba a tener lugar nuestro baile romántico, pero, en cambio, ahí estaba mi madre esperando para bailar conmigo. Bailó de manera muy inapropiada conmigo enfrente de todo el mundo. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”. Y agregó sobre su renovación de votos en agosto de 2025, a la que no asistió su familia: “Queríamos renovar nuestros votos para crear nuevos recuerdos de nuestra boda que nos trajera alegría y felicidad, no ansiedad y vergüenza”.