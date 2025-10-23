Shakira celebra los aniversarios de sus discos ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con Ed Sheeran

Se cumplen 30 años de la publicación de Pies descalzos y 20 años de Fijación oral, dos de los discos que marcaron la carrera de Shakira. Para celebrarlo, la artista colombiana lanzó la madrugada del jueves un EP con cinco canciones de los dos álbumes, reversionadas en colaboración con Spotify Anniversary, una iniciativa de la plataforma musical. Entre los temas elegidos está Hips Don’t Lie, en este cumpleaños en colaboración con Ed Sheeran y el artista Beéle, también colombiano. “Somos un trío inesperado”, comentan los dos artistas en un vídeo publicado por la cantante en su cuenta de Instagram.

En la publicación en redes, Shakira ofrece un pequeño adelanto de la colaboración con Sheeran, al que conoció en una gala del museo Met de Nueva York. De aquel día, el artista británico recuerda que acabaron la fiesta hasta las cinco de la mañana. “Tú eras la que la ibas buscando”, le dice el autor de Shape of You. Para esta nueva versión, el cantante interpreta la parte que en 2005 hizo el rapero Wyclef Jean. “No me veía haciendo de él”, confiesa.

Las otras cuatro canciones con las que celebra con sus fans estos dos aniversarios son Pies descalzos, Sueños blancos, Antología, La pared y Día de enero. “Estos dos álbumes cambiaron todo para mí y para muchas otras personas”, dice Shakira en Instagram. El primero, explica, “es mucho más rock, como yo empecé, como una artista rock. Estaba enloquecida por las bandas de Seattle, del rock alternativo. Era lo que me inspiraba más”.

Con Fijación oral recuerda que se entregó a la fusión, en la que quedó instalada para el resto de su carrera. “Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero!“, escribe.

Los dos discos superan las más de seis mil millones de reproducciones en todo el mundo, según datos de Spotify.