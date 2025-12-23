Colombia confirma el primer caso del virus influenza H3N2: qué es, cuáles son los síntomas y las recomendaciones sanitarias

Colombia ha confirmado el primer caso del virus influenza A(H3N2). De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud, se trata de un “caso importado con antecedente de viaje internacional a los Estados Unidos”. La detección se realizó en el departamento de Antioquia y, hasta el momento, no se ha registrado “un incremento en las incidencias respiratorias agudas”.

La ‘supergripe’, como también se le ha llamado a este virus, ha saltado a la fama en las últimas semanas por incorporar una serie de mutaciones que han provocado un aumento de los casos de gripe. En países como México y Chile, las alertas y los llamados al autocuidado se lanzaron a inicios de diciembre, mientras que en España, que entró en fase de epidemia, se detectó a finales de octubre.

Las infecciones por esta gripe se pueden evitar de la misma forma como se hace con los otros subtipos de influenza. El Ministerio de Salud recomienda la vacunación como medida efectiva de protección y recuerda que la vacuna está disponible en todo el país.

¿Qué es la influenza H3N2?

Se trata de uno de los virus causantes de la influenza estacional, que año tras año provoca un aumento de las enfermedades respiratorias que coincide con la llegada del otoño e invierno. Junto con la influenza H1N1, el H3N2 es uno de los virus de mayor circulación durante la temporada. “Los virus de influenza tienen una característica biológica que hace que tengan mutaciones y cambios. De vez en cuando, estas se acumulan y producen más cambios y generan características diferentes a los otros. Cada año hay un virus de influenza exitoso que es el que predomina y lo que está pasando es que distintos sistemas de vigilancia epidemiológica en varios países han avisado que el virus predominante es un virus tipo AH3N2 y todos los protocolos de vigilancia dicen que hay que seguirlo estudiando”, explica a este diario Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM.

El 12 de diciembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países miembros a promover la vacunación con énfasis en los adultos mayores y fortalecer la vigilancia del virus en la región, a propósito de su reciente circulación en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá: “Las autoridades sanitarias de esos países no han reportado cambios significativos en la gravedad clínica, pero históricamente las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen asociarse con mayor impacto en personas adultas mayores”, explica la OPS en un comunicado.

No es una amenaza pandémica

Rodríguez es enfático cuando asegura que no existe punto de comparación entre los efectos de la influenza H3N2 y la irrupción del SARS-CoV-2, causante de la pandemia de covid-19 que comenzó en marzo de 2020. “No estamos frente a un virus que nos tiene desprotegidos como el virus del covid. Cuando llegó, no teníamos pruebas de diagnóstico, ni vacunas, ni tratamientos, ni sabíamos qué hacer con los pacientes”, explica. “El virus H3N2 no es una amenaza pandémica, porque tenemos muchos elementos que nos ayudan a que el impacto sea menor: el primero es el sistema centinela, la vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios; el segundo, las pruebas de diagnóstico; el tercero, la sospecha clínica, el conocimiento de los médicos; el cuarto es el oseltamivir como antiviral específico para los pacientes; y el quinto es la vacunación desde hace varios años contra la influenza estacional que de forma general tiene un nivel de protección”.

A la luz de los datos actuales, Rodríguez explica que no hay evidencia de que el H3N2 provoque una enfermedad más grave o que afecte más a algún grupo de edad diferente al habitual. A pesar de que la OMS aclara que la influenza se mantiene dentro de los rangos esperados a nivel global, la alta circulación del virus apunta a que es ligeramente más transmisible. “Lo importante es que es un virus estacional que se está vigilado y lo que tenemos que hacer es evitar contagios en la comunidad”, explica. Desde el programa de investigación sobre riesgos epidemiológicos de la UNAM del cual forma parte, Rodríguez recalca la necesidad de prevenir contagios con las mismas medidas de prevención popularizadas durante la pandemia de covid-19, como el uso de cubrebocas al experimentar síntomas de enfermedad respiratoria, y la vacunación contra influenza para reducir el riesgo a la enfermedad grave y la hospitalización.

Síntomas y tratamiento

Como el resto de virus que causan enfermedades respiratorias, la influenza causada por H1N1 o H3N2 se manifiesta con fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares y fatiga en general. Rodríguez indica que si bien es necesaria una prueba para saber de qué enfermedad respiratoria se trata, “para fines prácticos, es la misma influenza: ni al paciente ni al médico tratante le hace una diferencia si el virus es H1N1 o H3N2 de antes, o H3N2 del subclado K”, asegura. “Es la misma vía de contagio, el mismo periodo de incubación de uno o dos días; la misma manifestación clínica con fiebre, tos, dolor de articulaciones, dolor de cabeza; se diagnostica con el mismo tipo de pruebas y se da el mismo tratamiento que es oseltamivir, el antiviral específico contra el virus de la influenza”.

H3N2 en Colombia

El virus H3N2 es un viejo conocido del Ministerio de Salud y Protección Social y del Instituto Nacional de Salud. En 2019, por ejemplo, la circulación del H3N2 fue de un 12,8%, en 2024 fue del 4,9% y este año, hasta la semana 48, el Gobierno reportó una circulación del 4,4%. Colombia, como parte de la región andina, tiene circulación de influenza en todo el año. En Europa, el subclado K representa casi la mitad de los virus detectados entre mayo y noviembre de 2025, según reporta la institución.

Quiénes deben vacunarse

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la vacuna contra la influenza “reduce las hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad” y se recomienda especialmente en los siguientes grupos:

Población infantil de 6 a 23 meses de edad

Personas mayores de 60 años

Gestantes a partir de la semana 14 de embarazo

Población con diagnósticos de riesgo de 24 meses y adultos.

Talento humano en salud

Personas con enfermedades crónicas como asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, diabetes, obesidad, cáncer, VIH u otras condiciones que comprometan el sistema inmunológico

Familiares y convivientes de los menores de 18 años con cáncer

Entre la serie de recomendaciones que destaca la cartera de Salud se encuentran el lavado frecuente de manos, sobre todo después de toser o estornudar; el uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios y la adecuada ventilación de espacios cerrados