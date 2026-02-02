El Gobierno anuncia una investigación independiente sobre el accidente del Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous, han informado este lunes que la dependencia trabaja en un informe que será público sobre los hechos que derivaron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el pasado 28 de diciembre de 2025, en Oaxaca, en donde murieron 14 personas. La mandataria, además, explicó que buscará que antes de retomar la circulación del tren se obtenga una certificación internacional que avale la reanudación del servicio. En paralelo, Lajous añadió que una empresa independiente hará una evaluación a detalle sobre la situación: “Adicionalmente y de forma preliminar, tenemos la recomendación de que a través de un tercero independiente se haga una evaluación completa del servicio, que esa evaluación tenga recomendaciones y después que tengamos una verificación de la implementación de todas esas verificaciones”, dijo, sin aclarar después si será o no una auditoría internacional.

Entre dos y tres meses será el tiempo que tanto Lajous como Sheinbaum confirmaron que tardarían dichos informes para ser públicos, en un trabajo que va “más allá de lo que ha dicho la Fiscalía”. El objetivo ha subrayado Lajous, es que “más allá de la determinación específica de lo sucedido, sea algo que no pueda volver a suceder”. La presidenta ha detallado que ya solicitó también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que antes de que inicie la operación del transporte se pueda tener una certificación internacional: “Parece que están escogiendo a la misma certificadora que certificó este tren”, dijo la mandataria.

En el informe que elabora la ARTF, según ha explicado su titular, se ha hecho “un establecimiento de los hechos” de lo ocurrido aquel 28 de diciembre, tarea que ya ha sido concluida, y se detallará no solo lo que ya ha informado la Fiscalía General de la República (FGR) —la orden de aprehensión contra tres trabajadores del Ferrocarril, a quienes acusa de homicidio y lesiones culposas— sino, además, cuáles son los factores que contribuyeron al accidente.

Dentro de ese procedimiento, será integrado lo que “un tercero independiente” realice, un trabajo que constará de una evaluación completa del servicio, recomendaciones al Gobierno para las operaciones, y posteriormente, la verificación de la puesta en marcha de esas recomendaciones.

El exceso de velocidad causado por un error humano es la única causa que considera la Fiscalía. En un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía, además de acusar a los trabajadores, enlista la muerte de 14 pasajeros y considera las lesiones de ocho del centenar de heridos, además de tener versiones contradictorias en el número de personas que iban dentro del convoy aquel día. Aunque contiene evidencias de posibles fallas técnicas en locomotoras, vagones —fabricados originalmente hace 30 y 40 años— y en las vías, la orden señala únicamente el factor humano como responsable del siniestro.

El Tren Interoceánico conecta el océano Atlántico con el Pacífico y nació con la vocación de ser una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías. El del 28 de diciembre, fue el segundo accidente en el corredor en ese mes. Unas semanas antes, el día 20, un camión cisterna trató de adelantar al tren, que transportaba a 148 pasajeros en la ruta Coatzalcoalcos-Pakal Ná ha, en Chiapas, provocando un choque entre ambos vehículos. Aunque fue un choque aparatoso, que destrozó la parte delantera de la locomotora y de la pipa que transportaba material asfáltico, no hubo heridos.