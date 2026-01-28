Un conductor y un despachador detenidos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Dos trabajadores del Tren Interoceánico han sido detenidos luego de que la Fiscalía apuntase al exceso de velocidad como la causa del descarrilamiento que dejó 14 personas muertas en Oaxaca. Se trata de Felipe de Jesús Díaz Gómez, supuesto conductor del convoy, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores del Interoceánico. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EL PAÍS la detención del maquinista y otros trabajadores. Según informó este martes la Fiscalía General de la República (FGR), el accidente se produjo cuando el tren circulaba por una curva a 65 kilómetros por hora, 15 por encima del límite permitido en ese punto del recorrido.

El maquinista fue el primero en ser detenido, el lunes, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, incluso antes de que la Fiscalía hiciera público el dictamen técnico. Este martes siguió la aprehensión de Mendoza Cerón en Coatzacoalcos, Veracruz. De acuerdo con Milenio, el despachador —encargado de supervisar el movimiento de los trenes— no tenía vigente su licencia ferroviaria. El mismo medio señala la existencia de un tercer implicado, Emilio Erasmo Canteros Méndez, también maquinista, que aún no ha sido arrestado. Las detenciones responden a la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, como adelantó Godoy este martes. “Se ejercerá la acción penal por homicidio culposo contra quien resulte responsable”, dijo la fiscal general, sin proporcionar entonces detalles de las detenciones.

El pasado 28 de diciembre se descarriló el tren con 250 personas a bordo. La segunda locomotora se salió de la vía y arrastró al resto del convoy. Uno de los cuatro vagones de pasajeros cayó por un barranco de seis metros de profundidad y otro quedó semisuspendido. Los sobrevivientes relataron que sintieron que “el tren iba muy fuerte”.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, en la curva donde se produjo el siniestro el tren iba a 65 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima permitida era de 50. En rectas, llegó a moverse con un exceso de 41 kilómetros por hora. Godoy aseguró que no se encontraron elementos de fallas que “pudieran poner en riesgo la conducción del tren” y que el funcionamiento era el apropiado. Aunque la Fiscalía no ha descartado analizar otras posibles causas, la información presentada indica que la responsabilidad principal recae sobre el conductor y en los empleados involucrados en la operación. Tres de las víctimas presentaron denuncias ante la FGR contra las constructoras y contra quienes resulten responsables, incluidos contratistas y servidores públicos.

En la investigación han participado la FGR, la Fiscalía estatal, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y peritos. Las pesquisas incluyeron inspecciones a la vía, el tren, al terreno, así como una revisión de la caja negra, con variabilidades como la velocidad, el sistema de frenos y la forma de conducción del maquinista, quien salió ileso. La mañana de este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado a conocer que, junto a la FGR y la Segob, empezará la reparación a las víctimas.