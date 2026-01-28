El Gobierno ofrece reparación integral a las víctimas del Tren Interoceánico

El Gobierno federal ofrece iniciar desde el próximo lunes el proceso de reparación integral del daño a las víctimas de la tragedia del Tren Interoceánico, que dejó 14 muertos y casi un centenar de heridos hace un mes en Oaxaca. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, ha asegurado este miércoles que en las conversaciones con las familias se definirán las indemnizaciones y ayudas, aunque no ha dado detalles de los montos. Medina ha explicado que la reparación será diferenciada y se determinará en función de las circunstancias y del nivel de afectación de cada víctima. “No sólo es un monto económico, tiene que ver con vivienda, becas, escuelas y todo lo que requiera la familia”, ha añadido la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera.

El inicio de la reparación integral a las víctimas llega cuando se cumple un mes del descarrilamiento que, según informó este martes la Fiscalía General de la República, se produjo cuando el tren circulaba por una curva a 65 kilómetros por hora, 15 por encima del límite en ese punto del recorrido.

Las reuniones con las familias, que empezarán el lunes y se harán en los lugares donde viven los afectados, contarán con un grupo de asesores jurídicos y con personal de la FGR y la Segob. El objetivo, ha dicho Medina, es “evitar traslados a Ciudad de México” y reducir al mínimo los tiempos administrativos. “Las personas afectadas podrán pactar o aceptar las aludidas alternativas que pondrá en disposición la FGR”, ha dicho. La atención se realizará en las comunidades donde viven los afectados, principalmente en Oaxaca y Veracruz. “Un trámite que normalmente tarda seis meses, lo haremos lo más ágilmente posible”, ha asegurado.

El corredor interoceánico aceptó la reparación recomendada por la FGR. Medina ha detallado que en las mesas de trabajo, a las que cada familia podrá decidir si se integra, se presentará la propuesta de la aseguradora. Hasta ahora, tres de las víctimas presentaron denuncias ante la FGR contra las constructoras y contra quienes resulten responsables, incluidos contratistas y servidores públicos.

Por su parte, Sheinbaum ha apuntado que el procedimiento de reparación parte de la FGR, al tratarse de una de las salidas alternativas de justicia previstas en la ley. “Hay comunicación con todas las personas que viajaban en el tren y con las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida”, ha afirmado. Sheinbaum ha informado de que primero se entregará la parte correspondiente a la aseguradora y, posteriormente, según lo que determine la FGR, se establecerán los apoyos adicionales para cada familia. “Mientras tanto, hay un servidor público asignado para dar seguimiento a cada caso”, ha asegurado. La presidenta, además, ha informado de que una persona continúa hospitalizada a causa del accidente.

Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) apuntó al exceso de velocidad como la causa del descarrilamiento. El tren circulaba a 65 kilómetros por hora, 15 por encima del nivel permitido, en la curva en que ocurrió el accidente y llegó a exceder en 41 kilómetros por hora el límite en rectas, según informó la fiscal general, Ernestina Godoy. Fuentes cercanas han confirmado a EL PAÍS la detención del maquinista y de otros empleados del tren. El dictamen y el anuncio de la reparación a las víctimas se anuncian un mes después de la tragedia en una de las obras insignia del Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para la recuperación de los ferrocarriles en el país.