Estudiantes, jubilados, turistas: las 14 vidas truncadas por la tragedia del Tren Interoceánico

El tren avanzaba por el Istmo de Tehuantepec con un trayecto que simboliza la reactivación ferroviaria del sur del país. Era domingo y a bordo viajaban 250 personas de Oaxaca rumbo a Veracruz, cuando a las 9.28 horas, el convoy se descarriló en una curva. Uno de los vagones cayó por un barranco de más de seis metros y otro quedó semisuspendido. A casi una semana, empiezan a conocerse las historias de las 14 personas que perdieron la vida en el accidente. Entre las víctimas hay estudiantes, jubilados, una familia completa, una abuela y su nieta, un periodista. Dos de las personas fallecidas eran menores de edad: una niña de seis años y una adolescente de 15. El resto tenía entre 49 y 73.

La niña Elena Solorza Cruz, de seis años, viajaba con su familia que iba a pasar unos días de vacaciones en Veracruz y murió por el impacto. Su abuela, Hilda Alcántara Alvarado, de 73, sobrevivió al impacto inicial, pero murió cuatro días después en el hospital. Alcántara fue trasladada primero al Hospital Tehuantepec del ISSSTE y después al Regional de Alta Especialidad de Oaxaca del IMSS Bienestar. Desde el ingreso presentó un cuadro grave: traumatismos múltiples, fracturas en fémur, tibia y peroné, así como varias fracturas costales. Pasó por el quirófano para atender las fracturas, pero una tromboembolia pulmonar terminó con su vida este jueves. Su fallecimiento elevó a 14 la cifra oficial de muertos.

Otra de las pasajeras era María Antonia Rosales Mendoza (58 años), originaria de Acayucan, Veracruz. Se había jubilado hacía dos años tras una vida detrás del volante como taxista. Ese domingo viajaba para visitar a su hermana, acompañada de su esposo y su hija, quienes resultaron heridos y sobrevivieron al accidente. En el tren también viajaba el matrimonio de Berzaín Cruz López y María Concepción Barbosa Acevedo, ambos de 65 años. Eran miembros de la Diócesis de Tehuantepec y coordinadores de su congregación, desde donde lamentaron su muerte.

Entre los fallecidos se encuentra también el periodista Israel Enrique Gallegos Soto (60 años) conocido como Henry del Toro, quien trabajaba en Heraldo Radio Oaxaca y fue una de las primeras víctimas identificadas. Viajaba junto a su esposa. Tras confirmarse su muerte, colegas y amigos lo recordaron en redes sociales: “Israel deja una huella imborrable entre quienes tuvimos el honor de coincidir con él. Su voz, su compromiso y su calidad humana permanecerán siempre en nuestra memoria”.

Tras el accidente, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que tres de las víctimas pertenecían a una misma familia originaria de Minatitlán: Patricia Medina (49 años), Honoria Medina (56) y Rogelio Luna (63). Habían salido esa mañana desde el puerto de Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos y viajaban acompañados de dos conocidos que sobrevivieron al impacto. Otra de las pasajeras originaria de Veracruz era Inés Alvarado Rojas, de 57 años, quien fue reportada como desaparecida tras el accidente, y días después se confirmó su fallecimiento. Había viajado a Oaxaca para pasar la Navidad con su hijo, un trabajador de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado, desde donde enviaron un mensaje de condolencias. Amada Rasgado Lázaro (70 años) también murió en el descarrilamiento. Su hermano, José Rasgado, la recordó como una mujer trabajadora a la que le gustaba viajar.

La adolescente Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años, era originaria de Salina Cruz. Viajaba con su madre y su hermana, ambas heridas en el accidente. Serrano era estudiante del Conalep 155, plantel que lamentó su muerte con un mensaje compartido en redes sociales. Entre las víctimas mortales también se encuentran María Luisa Pasaron González (66 años) y Raúl López Cruz (67) de quienes se han dado a conocer pocos detalles.

El accidente dejó inicialmente 98 personas heridas. Con el paso de los días, la cifra se redujo a cinco hospitalizados, según el último reporte oficial. Los lesionados fueron atendidos en hospitales de Salina Cruz y la ciudad de Oaxaca. Entre los sobrevivientes está Katherine Vásquez, una joven de 21 años que viajaba en el vagón que cayó al barranco, quien relató a este diario su último recuerdo antes del accidente: “Teníamos miedo por la velocidad en la curva. Sentí que dio el jalón y le ganó el peso. Era una curva muy cerrada, casi en U. Siento que la tomó con mucha velocidad. Ya no pude pensar nada. No se sintió un golpe, solo se fue de lado”.

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó el lunes los hospitales de Matías Romero, Juchitán, Ciudad Ixtepec y Salina Cruz, donde se atendía a los heridos. También acudió al crematorio donde se encontraban los cuerpos de las víctimas y se reunió con sus familiares, a quienes se les entregará un apoyo inicial de 30.000 pesos para cubrir gastos urgentes. El martes, en la última conferencia matutina del 2025, aseguró que está abierta a escuchar la opinión de expertos internacionales y pidió al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, buscar una certificadora internacional que dé el visto bueno antes de abrir la vía nuevamente tras el accidente. “Si hay recomendaciones de lo que se tiene que hacer para mayor seguridad, pues que se tomen esas recomendaciones”, dijo Sheinbaum tras el accidente.