El Tren Interoceánico operó más de un año sin seguro de pasajeros

Aunque el servicio de pasajeros se inauguró en diciembre de 2023, el primer contrato de una póliza para los viajeros se adjudicó en enero de 2025

El accidente mortal del Ferrocarril Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido el pasado 28 de diciembre en el centro de Oaxaca ha puesto a examen el menos escrutado de los megaproyectos ferroviarios del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Con hasta ahora 14 muertos y un centenar de heridos, esta primera—y temprana— tragedia ha llevado a que se analicen aspectos que antes se pasaron por alto. De acuerdo a una revisión de los contratos públicos realizada por EL PAÍS, este tren operó durante su primer año sin un seguro para pasajeros, un requisito de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, transportando a decenas de miles de personas sin cobertura.

Entre los contratos realizados por el Ferrocarril Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Corredor del Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que inauguró su servicio de pasajeros en diciembre de 2023, no hay evidencia de que se licitase un seguro para pasajeros. Sí existen contratos, año con año, de pólizas para bienes patrimoniales. Se preguntó a la Secretaría de Marina, encargados de la construcción y operación del Tren, qué empresa se encargó de cubrir el seguro de pasajeros durante ese primer año, pero a cierre de edición no habían respondido a la pregunta.

Según la legislación mexicana, quienes presten un “servicio público de transporte ferroviario de pasajeros”, tienen la obligación de contratar seguros que cubran riesgos como muerte, gastos funerarios, atención médica a los lesionados, incapacidad temporal o permanente, y pérdida, robo o avería del equipaje. En total, durante ese año largo de operación sin registro de seguro, casi 70.000 pasajeros viajaron en el Tren Interoceánico.

En diciembre de 2024, ya cuando el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico llevaba funcionando un año, se abrió una licitación pública para esta “Prestación de servicio de seguro de pasajeros para el tren del Ferrocarril Interoceánico del Istmo”. Hubo una Junta de Aclaraciones con preguntas de varios grupos grandes, como Seguros Inbursa, Seguros Banorte y GNP, siendo este último el único que presentó una propuesta. Fue desechada por la Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec debido a que no cumplía con los requerimientos técnicos y, un mes después, se adjudicó de forma directa este servicio a Seguros Ve por Más, del conglomerado familiar Grupo Kaluz. Estos serán quienes se hagan cargo de las reclamaciones de los más de cien damnificados por el descarrilamiento del 28 de diciembre.

El accidente del Tren Interoceánic en Oaxaca, el 27 de diciembre de 2025. Cuartoscuro

Esta empresa cubrió a los pasajeros del Ferrocarril Interoceánico hasta exactamente las 23.59 del 31 de diciembre de 2025. Unas semanas antes, la Secretaría de Marina publicó una nueva licitación pública para este servicio y, como el año anterior, Inbursa, Banorte y GNP se mostraron interesados y realizaron una buena cantidad de preguntas. Pero, finalmente, nadie presentó ninguna propuesta el pasado 19 de diciembre y el concurso se declaró desierto. Es decir, este 2026 el servicio arrancó sin esta póliza.

México es un país que está recuperando los trenes de pasajeros tras más de 30 años de ausencia. En la década de 1990, durante los dos últimos sexenios del Partido Revolucionario Institucional, se privatizó la red ferroviaria y prácticamente desaparecieron las corridas para pasajeros. Para López Obrador, recuperar este servicio fue una bandera política que llevó en todos sus programas electorales desde 2006. Cuando por fin logró llegar a la presidencia, se lanzó a cumplir esta promesa con el Ferrocarril Interoceánico y el Tren Maya, pero ambas obras comenzaron sin proyectos ejecutivos terminados ni estudios ambientales, anteponiendo cumplir las metas políticas sobre los plazos constructivos. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha prometido construir otros 3.000 kilómetros de nuevas vías férreas.