México
Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico arranca 2026 sin seguro de pasajeros

Los damnificados recibirán un máximo de 400.000 pesos; de los daños materiales de los vagones y las locomotoras se hará cargo Seguros Azteca, propiedad del opositor Salinas Pliego

Carlos Carabaña
Carlos Carabaña
México -
Este domingo, cuando el Tren Interoceánico descarriló en el centro de Oaxaca, al menos 13 personas perdieron la vida, con decenas de heridos, algunos todavía de gravedad. En el primer—y temprano— accidente mortal de la nueva vida de los ferrocarriles de pasajeros en México, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado la entrega inmediata de 30.000 pesos a los damnificados del accidente, además de cubrir los gastos de traslado y la atención médica, que habrá que sumar al seguro de pasajeros que tiene el Tren Interoceánico en activo. El problema es que, de acuerdo a la información de los contratos, este 2026 el servicio arrancará sin esta póliza, ya que la licitación pública se declaró desierta.

El proceso de adjudicación se abrió a principios de diciembre, con idea de tener un seguro de pasajeros para todo 2026. El anterior, en manos de la empresa Seguro Ve por Más, vence este 31 de diciembre a las 23.59 de la noche. Según se lee en las actas de la Junta de Aclaraciones, varios grupos grandes, como Seguros Inbursa, Seguros Banorte y GNP se mostraron interesados, y realizaron una buena cantidad de preguntas. Pero, finalmente, nadie presentó ninguna propuesta el pasado 19 de diciembre.

Lo curioso es que para 2025 pasó algo muy similar. Se abrió la licitación en diciembre de 2024 y hubo una Junta de Aclaraciones con decenas de preguntas por parte de Inbursa, Banorte y GNP. Solo que, esta vez, GNP sí presentó una propuesta, que fue desechada por la Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec debido a que no cumplía con los requerimientos técnicos. Un mes después, a mediados de enero, se adjudicó de forma directa este servicio a Seguros Ve por Más, del conglomerado familiar Grupo Kaluz.

Será esta aseguradora quien, ahora, tendrá que gestionar este accidente y las reclamaciones de los damnificados. De acuerdo a los documentos de la póliza, la empresa se hace cargo hasta un total de 116 millones de pesos al año, con 400.000 pesos de indemnización máxima por pasajero, ya sea por gastos médicos, funerarios, muerte accidental o pérdida de equipaje.

Para los daños materiales, la empresa encargada desde 2024 es Seguros Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Este empresario, tras tener una buena relación con los Gobiernos de Morena, lleva ya un par de años enfrentado con ellos, primero con la Administración de Andrés Manuel López Obrador y luego con la de Sheinbaum. El motivo son las deudas fiscales que sus empresas tienen con el fisco mexicano, lo que ha llevado al empresario a confrontar a la presidenta y, ante la ausencia de una figura de oposición fuerte, convertirse en el adversario más visible del oficialismo.

Su aseguradora, de acuerdo a las condiciones del contrato, por el que cobraron 71 millones de pesos, debe cubrir un máximo por evento de 36 millones de pesos por evento para vagones y locomotoras, más otros 18 millones de pesos para la remoción de escombros en las vías.

Sobre la firma

Carlos Carabaña
Carlos Carabaña
Periodista de EL PAÍS en México. Se especializa en investigar campos como medio ambiente, derechos humanos o corrupción. Es licenciado en Bellas Artes y máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.
