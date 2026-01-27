La FGR apunta al exceso de velocidad como causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 muertos

La Fiscalía General de la República (FGR) ha apuntado este martes al exceso de velocidad como la causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico de hace un mes en Oaxaca, que dejó 14 muertos y un centenar de heridos. La fiscal general, Ernestina Godoy ha informado en conferencia de prensa de que el tren viajaba hasta 41 kilómetros por encima de la velocidad permitida en rectas, y 15 en curvas. El dictamen llega cuando se cumple un mes de la tragedia en una de las obras insignia del Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para la recuperación de los ferrocarriles en el país. Además, Godoy ha anunciado que ejercerá la acción penal por homicidio culposo contra quien resulte responsable.

“Es necesario destacar que la velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora, sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra”, ha detallado Godoy. En la investigación han participado la FGR, la Fiscalía estatal, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y peritos. Las pesquisas incluyeron inspecciones a la vía, el tren, al terreno, así como una revisión de la caja negra, con variabilidades como la velocidad, el sistema de frenos y la forma de conducción del maquinista, quien salió ileso. La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado la semana pasada que Godoy daría a conocer el dictamen esta semana.

El pasado 28 de diciembre se descarriló el tren con 250 personas a bordo. La segunda locomotora se salió de la vía y arrastró al resto del convoy. Uno de los cuatro vagones de pasajeros cayó por un barranco de seis metros de profundidad y otro quedó semisuspendido. Los sobrevivientes relataron que sintieron que “el tren iba muy fuerte” y expresaron dudas sobre un posible fallo en los frenos. El proyecto conecta el océano Atlántico con el Pacífico y nació con la vocación de ser una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías

Sheinbaum aseguró que el accidente no frenará su Plan Nacional Ferroviario, que contempla rehabilitar y construir más de 3.000 kilómetros de trenes de pasajeros. El descarrilamiento del Interoceánico fue el sexto incidente —el primero con víctimas mortales— en dos años de operación de los nuevos trenes impulsados por los gobiernos de Morena. “Todos estos nuevos corredores ferroviarios se levantaron en solo seis años y, en principio, es muy poco tiempo para que un sistema de esta magnitud cuente con todas las medidas necesarias de calidad y seguridad en la infraestructura”, sostuvo en entrevista con este diario, Benjamín Alemán Castilla, fundador de la consultora Alttrac y exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Entre las 14 víctimas hay estudiantes, jubilados, una familia completa, una abuela y su nieta, y un periodista. Dos de las personas fallecidas eran menores de edad: una niña de seis años y una adolescente de 15. El resto tenía entre 49 y 73 años. Tres de las víctimas presentaron denuncias ante la FGR contra las constructoras y contra quienes resulten responsables, incluidos contratistas y servidores públicos. De acuerdo a una revisión de los contratos públicos realizada por EL PAÍS, este tren operó durante su primer año sin un seguro para pasajeros, un requisito de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, transportando a decenas de miles de personas sin cobertura.

El silencio de las autoridades durante un mes dejó espacio para la especulación. Un grupo de analistas abordó el incidente en el pódcast Well There’s Your Problem. En un episodio de casi tres horas, el ingeniero estructural estadounidense Justin Roczniak y el ingeniero ferroviario británico Gareth Dennis analizaron distintos factores, entre ellos las prisas en la construcción para cumplir plazos políticos, los elementos técnicos y humanos y un posible exceso de velocidad.