Los estrenos de teatro y danza de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Julio Manrique, María Goiricelaya, Ángel Ruiz y la nueva coreografía de Daniel Abreu
El barquer
Texto: Jez Butterworth. Dirección: Julio Manrique
Traducción: Cristina Genebat. Teatre Lliure Montjuïc. Barcelona. Sala Fabià Puigserver. Hasta el 15 de marzo
Julio Manrique nos vuelve a demostrar que es un buen director de actores aunque el mayor desacierto de este montaje proviene del propio texto de Jez Butterworth.
Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé
Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán
Texto y dirección: María Goiricelaya
Reparto: Loli Astoreka, Aitor Borobia, Idoia Merodio, Ane Pikaza, Egoitz Sánchez y Patxo Telleria. Teatro Abadía. Madrid. Hasta el 8 de marzo
La obra de María Goiricelaya es una sucesión de diálogos breves que no permiten desarrollar emociones o personajes complejos.
Lea aquí la crítica de Raquel Vidales
El rey de la farándula
Texto y dirección: Ángel Ruiz
Teatro de la Comedia. Madrid. Hasta el 1 de marzo
Ángel Ruiz cuenta y canta la diversidad de devaneos amorosos del Rey Planeta, más afecto a las artes que a la política, en una función musical de bolsillo descarada, divertida y travestida.
Lea aquí la crítica de Javier Vallejo
Capítulo
Creación y dirección: Daniel Abreu
Intérpretes: Emiliana Battista Marino, Rosanna Freda, Théo Vanpoperinghe, Abián Hernández y Daniel Abreu. Teatros del Canal. Madrid. Sala Verde. 26, 27 y 28 de febrero
El nuevo trabajo del coreógrafo plantea las dificultades de la danza actual y del mundo.
Lea aquí la crítica de Mercedes L. Caballero