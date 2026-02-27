Los estrenos de teatro y danza de la semana

Escena de 'El barquer', obra de Jez Butterworth dirigida por Julio Manrique.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Julio Manrique, María Goiricelaya, Ángel Ruiz y la nueva coreografía de Daniel Abreu

MARTA MAS GIRONES (Teatre Lliure)

El barquer

Texto: Jez Butterworth. Dirección: Julio Manrique

Traducción: Cristina Genebat. Teatre Lliure Montjuïc . Barcelona. Sala Fabià Puigserver. Hasta el 15 de marzo

Julio Manrique nos vuelve a demostrar que es un buen director de actores aunque el mayor desacierto de este montaje proviene del propio texto de Jez Butterworth.

Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé

Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán

Texto y dirección: María Goiricelaya

Reparto: Loli Astoreka, Aitor Borobia, Idoia Merodio, Ane Pikaza, Egoitz Sánchez y Patxo Telleria. Teatro Abadía . Madrid. Hasta el 8 de marzo

La obra de María Goiricelaya es una sucesión de diálogos breves que no permiten desarrollar emociones o personajes complejos.

Lea aquí la crítica de Raquel Vidales

JAVIER NAVAL

El rey de la farándula

Texto y dirección: Ángel Ruiz

Teatro de la Comedia . Madrid. Hasta el 1 de marzo

Ángel Ruiz cuenta y canta la diversidad de devaneos amorosos del Rey Planeta, más afecto a las artes que a la política, en una función musical de bolsillo descarada, divertida y travestida.

Lea aquí la crítica de Javier Vallejo

Capítulo

Creación y dirección: Daniel Abreu

Intérpretes: Emiliana Battista Marino, Rosanna Freda, Théo Vanpoperinghe, Abián Hernández y Daniel Abreu. Teatros del Canal . Madrid. Sala Verde. 26, 27 y 28 de febrero

El nuevo trabajo del coreógrafo plantea las dificultades de la danza actual y del mundo.

Lea aquí la crítica de Mercedes L. Caballero