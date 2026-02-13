Los estrenos de teatro de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Sergio Peris-Mencheta, Marilia Samper y Juan Carlos Fisher
Constelaciones
Texto: Nick Payne. Versión y dirección: Sergio Peris-Mencheta
Reparto: Jordi Coll, Diego Monzón, Paula Muñoz, María Pascual, David Pérez-Bayona y Clara Serrano. Teatro Valle-Inclán. Madrid. Hasta el 29 de marzo
Sergio Peris-Mencheta lleva a escena la aclamada obra de Nick Payne en un montaje artificioso de factura impecable.
Lea aquí la crítica de Raquel Vidales
Com vaig aprendre a conduir
Texto: Paula Vogel. Dirección: Marilia Samper
Traducción: Helena Tornero. Reparto: Mireia Aixalà, Ivan Benet, Alba Gallén, Blai Juanet Sanagustin y Kathy Sey. Sala Beckett. Barcelona. Hasta el 1 de marzo
Marilia Samper dirige el montaje basado en un texto de 1997 de Paula Vogel sobre los abusos intrafamiliares cuya vigencia sigue intacta 30 años después.
Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé
La verdad
Texto: Florian Zeller. Dirección: Juan Carlos Fisher
Traducción: Mauro Armiño. Reparto: Joaquín Reyes, Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Natalie Pinot. Teatro Infanta Isabel. Madrid. Sin fecha de cierre
Con sus diálogos picados, este juguete cómico dirigido por Juan Carlos Fisher propicia la catarsis humorística de un público deseoso de quitarle hierro a la vida.
Lea aquí la crítica de Javier Vallejo
