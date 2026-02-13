‘Com vaig aprendre a conduir’: Secretos de familia y lecciones de conducción

Un coche es un habitáculo cerrado, que en caso de accidente se puede convertir en una prisión. Sacarse el carné de conducir simboliza, para muchos, el paso de la adolescencia a la vida adulta: en los Estados Unidos es legal conducir a partir de los 16 años. Paula Vogel escribió How I learned to drive (Cómo aprendí a conducir) en 1997, texto que ganó el Premio Pulitzer. La Sala Beckett acaba de estrenar un montaje espléndido: la dirección de Marilia Samper y la traducción al catalán de Helena Tornero retratan con detalle este mundo tan estadounidense que acaba resultando universal. Uno de los mayores aciertos de la propuesta se encuentra en su elenco: Mireia Aixalà interpreta a la protagonista, una mujer que no tiene ni nombre porque siempre ha sido la “cosita”, y que se erige en narradora de su propia historia. Su tío Peck es Ivan Benet, otra gran elección: hombre de aspecto intachable, buen vecino y ciudadano ejemplar, que manipulará y acosará a su sobrina durante años.

El texto juega con inteligencia entre el drama (estamos hablando del abuso intrafamiliar) y el humor, gracias a un “coro griego” que interpreta a varios personajes y comenta la acción. Alba Gallén, Blai Juanet y, especialmente, Kathy Sey (esas hombreras), brillan en sus múltiples roles y, además, cantan y tocan instrumentos en unas intervenciones musicales excelentes. Van vestidos de rojo chillón (diseño de Albert Pascual), como si fueran una señal de stop. Este tono de cabaré, junto a elementos brechtianos como los saltos en el tiempo, permiten que el montaje transite con naturalidad por momentos tensos, incluso incómodos, con otros más cómicos. También funciona muy bien la escenografía de Sebastià Brosa y Paula Bosch: los bastidores de teatro muestran lo que habitualmente permanece oculto, lo que hay detrás. Como en toda familia, el teatro también esconde muchos secretos.

Más información Todas las críticas de ‘Babelia’

Los consejos de una madre a una hija para que tenga cuidado con los hombres y las propias normas de circulación sirven de guía para un texto duro, que Marilia Samper ha conseguido dotar de ligereza y humor. Se nota que han pasado casi 30 años desde su estreno, y el tramo final se alarga un poco, pero esto son minucias. El abuso intrafamiliar sigue ahí, y hay que seguir hablando de ello.