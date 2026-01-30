‘Riure caníbal’: van una alemana, una italiana, una francesa y una española…

En la obra del colectivo catalán Las Huecas se dan la mano el ‘metaclown’ y la comedia física, el teatro visual y la farsa de Els Joglars, la modernez de las artes vivas y la escatología típicamente catalana

El arte de la comedia ha sido usurpado por los políticos populistas. Solo hay que ver las declaraciones de Donald Trump o Javier Milei para darse cuenta de que los payasos tienen competencia en los parlamentos de medio mundo. El colectivo catalán Las Huecas reúne a cuatro políticas de ultraderecha y, como Luis Buñuel en El ángel exterminador, las encierra en una habitación. Es todo como un chiste (una alemana, una italiana, una francesa y una española), pero nos encontramos en el terreno del posthumor. El metaclown y la comedia física, el teatro visual y la farsa de Els Joglars, la modernez de las artes vivas y la escatología típicamente catalana se dan la mano en Riure caníbal.

En su estreno en el CDN la obra provocó la ira de varios espectadores, que abandonaban la sala con grandes aspavientos. En Cataluña estamos más acostumbrados a la performatividad política, y Sílvia Orriols podría aparecer perfectamente como estrella invitada (as herself) en cualquiera de las funciones del Lliure. Las Huecas (Júlia Barbany, Núria Corominas y Andrea Pellejero) han tenido el acierto de juntarse con dos actrices de la talla de Sofía Asencio y Judit Martín: la unión de las nuevas dramaturgias con el arte del payaso. El vestuario de Oriol Corral y la caracterización de Núria Isern (pelucas de fantasía) convierten a las cuatro intérpretes en políticas universales: del traje chaqueta de Angela Merkel al tono de rubio de Marine Le Pen, todo es disfraz. Todo es performance.

Como suele suceder con los espectáculos de este colectivo, hay varias buenas ideas que acaban siendo un poco desaprovechadas. La entrada en escena de las políticas, cual grupo de críos en la guardería, es brillante, así como algunos trucos para ser un buen líder (hay que tener siempre algo en la mano). La función se acaba dilatando innecesariamente, jugando con el malestar del espectador, y el sorprendente giro final (o la venganza de las neandertales) acaba desinflándose. Valoramos muchísimo, que no quepa ninguna duda, que estas cinco mujeres lo hayan apostado todo a una carta. Lamentablemente, el resultado es tan extraño que acaba siendo un espectáculo muy difícil de recomendar. Pero no pasa nada: las entradas para todas las funciones ya están agotadas. ¿Demuestra esto el viraje de nuestra sociedad hacia la extrema derecha?