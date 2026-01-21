Milei sostiene en Davos que “América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente”

El presidente de Argentina, Javier Milei, regresó al foro de Davos, donde el año pasado pronunció un discurso de ideología extremadamente radical que dejó visiblemente desconcertados a muchos en la platea. Este año el líder argentino puso el acento en el profundo cambio político que experimenta el continente americano, afirmando que “América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente”.

“Hace ya tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, y es por ello que, en este mismo lugar, en el año 2024, afirmé que Occidente está en peligro, fruto de haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita, que es el wokismo. A su vez, en 2025, expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda en la humanidad. Sin embargo, 2026 es el año en que les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar”, dijo Milei, en un denso discurso con muchas referencias académicas en las cuales celebró las virtudes del capitalismo.

“La mejor prueba de ello”, prosiguió Milei, “es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente, y con ello pagará su deuda civilizatoria, como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judeocristianos. Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente. Esto es: volviendo a las ideas de la libertad. Que Dios bendiga a Occidente”.

El discurso entroncó perfectamente con el sentido de parte de la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, que precedió al argentino en el estrado. El republicano denunció el presunto declive de la civilización europea por el abandono de sus valores fundacionales y por las puertas abiertas a la inmigración.

“La explosión de prosperidad y progreso que construyó Occidente no vino de los sistemas fiscales. Vino de nuestra verdaderamente especial cultura. Esta es la preciada herencia que América y Europa tienen en común. La compartimos. Tenemos que mantenerla fuerte”, dijo Trump. Ahí está el cimiento de la cercanía ideológica entre Milei y Trump, que también coinciden en el afán de desregulación —“que los políticos dejen de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor”, dijo Milei, en referencia al desarrollo de la inteligencia artificial— pese a diferencias en otros ámbitos, como la clara divergencia en sus aproximaciones al libre comercio.