Los estrenos de teatro y danza de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de la compañía Morboria, una comedia de Bàrbara Mestanza y el espectáculo de los sudafricanos Vuyani Dance Theatre

Lo que son mujeres

Texto: Francisco de Rojas Zorrilla. Adaptación y dirección: Eva del Palacio

Teatro de la Comedia . Madrid. Hasta el 15 de marzo

Laila Ripoll, nueva directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, le hace un hueco al teatro independiente con una farsa de Rojas Zorrilla, metateatral y pirandelliana, con la que Morboria celebra su 40 cumpleaños

lukas romero

Tallar-se el peu amb una motoserra

Texto y dirección: Bàrbara Mestanza

Sala Beckett . Barcelona. Hasta el 8 de febrero

Bàrbara Mestanza se inspira en el caso real de un director de teatro catalán acusado de abusos en esta comedia que cuestiona tanto la cancelación de los culpables como la hipotética reparación de las víctimas.

JOHN HOGG

Cion: Requiem of Ravel’s Boléro

Gregory Maqoma / Vuyani Dance Theatre

Compañía Vuyani Dance Theatre. Teatros del Canal . Madrid. Hasta el 7 de febrero

La compañía sudafricana Vuyani Dance Theatre exhibe un chorreo de talento con formato de ritual escénico.

