Los estrenos de teatro y danza de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de la compañía Morboria, una comedia de Bàrbara Mestanza y el espectáculo de los sudafricanos Vuyani Dance Theatre
Lo que son mujeres
Texto: Francisco de Rojas Zorrilla. Adaptación y dirección: Eva del Palacio
Teatro de la Comedia. Madrid. Hasta el 15 de marzo
Laila Ripoll, nueva directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, le hace un hueco al teatro independiente con una farsa de Rojas Zorrilla, metateatral y pirandelliana, con la que Morboria celebra su 40 cumpleaños
Lea la crítica completa de Javier Vallejo
Tallar-se el peu amb una motoserra
Texto y dirección: Bàrbara Mestanza
Sala Beckett. Barcelona. Hasta el 8 de febrero
Bàrbara Mestanza se inspira en el caso real de un director de teatro catalán acusado de abusos en esta comedia que cuestiona tanto la cancelación de los culpables como la hipotética reparación de las víctimas.
Lea la crítica completa de Oriol Puig Taulé
Cion: Requiem of Ravel’s Boléro
Gregory Maqoma / Vuyani Dance Theatre
Compañía Vuyani Dance Theatre. Teatros del Canal. Madrid. Hasta el 7 de febrero
La compañía sudafricana Vuyani Dance Theatre exhibe un chorreo de talento con formato de ritual escénico.
Lea la crítica completa de Mercedes L. Caballero
