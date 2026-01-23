Los estrenos de teatro de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Carme Portaceli
Maria Magdalena
Texto: Michael De Cock. Dramaturgia: Carme Portaceli e Inés Boza. Dirección: Carme Portaceli
Traducción: Albert Boronat. Reparto: Alessandro Arcangeli, Clara Do, Gabriela Flores, Ariadna Gil, Míriam Moukhles, Ana Naqe, Romeu Runa, Laia Vallès y Anna Ycobalzeta. Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona. Hasta el 22 de febrero
‘Maria Magdalena’, de Michael De Cock, no ofrece preguntas al espectador, tan solo le da respuestas masticadas.
Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé
Play
Dramaturgia, dirección e interpretación: Matías Umpierrez
Centro Conde Duque. Madrid. Hasta el 31 de enero
El creador Matías Umpierrez estrena una conferencia-performance de gran potencia plástica, pero lastrada por su grandilocuencia.
Lea aquí la crítica de Raquel Vidales
Gula
Creación y dirección: Pau Matas y Oriol Pla
Acompañamiento artístico: Clàudia Flores. Madrid. Teatro Valle-Inclán, hasta el 15 de febrero
El actor y payaso, reciente ganador de un Emmy, y el músico Pau Matas cincelan a teatro lleno una inspirada alegoría satírica del creciente anhelo individual de cosas superfluas, inyectado en vena por la mercadotecnia.
Lea aquí la crítica de Javier Vallejo
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.