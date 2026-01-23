Ir al contenido
_
_
_
_
Babelia
Crítica teatral

Los estrenos de teatro de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Carme Portaceli

Babelia
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Maria Magdalena

Texto: Michael De Cock. Dramaturgia: Carme Portaceli e Inés Boza. Dirección: Carme Portaceli

Traducción: Albert Boronat. Reparto: Alessandro Arcangeli, Clara Do, Gabriela Flores, Ariadna Gil, Míriam Moukhles, Ana Naqe, Romeu Runa, Laia Vallès y Anna Ycobalzeta. Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona. Hasta el 22 de febrero

‘Maria Magdalena’, de Michael De Cock, no ofrece preguntas al espectador, tan solo le da respuestas masticadas.

Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé

Play

Dramaturgia, dirección e interpretación: Matías Umpierrez

Centro Conde Duque. Madrid. Hasta el 31 de enero

El creador Matías Umpierrez estrena una conferencia-performance de gran potencia plástica, pero lastrada por su grandilocuencia.

Lea aquí la crítica de Raquel Vidales

Gula

Creación y dirección: Pau Matas y Oriol Pla

Acompañamiento artístico: Clàudia Flores. Madrid. Teatro Valle-Inclán, hasta el 15 de febrero

El actor y payaso, reciente ganador de un Emmy, y el músico Pau Matas cincelan a teatro lleno una inspirada alegoría satírica del creciente anhelo individual de cosas superfluas, inyectado en vena por la mercadotecnia.

Lea aquí la crítica de Javier Vallejo

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Idiomas online
cursosingles
Aprende idiomas con EL PAÍS con solo 10 minutos al día
cursosingles
Aprende italiano con lecciones totalmente personalizadas
cursosingles
Potencia tu currículum mejorando tu inglés
cursosingles
Aprende francés, nos adaptamos a tu nivel
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_