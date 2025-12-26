Los estrenos de teatro de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Jordi Casanovas y el último espectáculo del mago Jorge Blass
Göteborg
Texto y dirección de Jordi Casanovas
La Villarroel. Barcelona. Hasta el 1 de febrero
El montaje de Jordi Casanovas es como ‘Regreso al futuro’ en versión teatral, habla de esa posibilidad de cambiar nuestro pasado que muchos hemos deseado
Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé
Ilusionarte
Jorge Blass
Teatro Pavón. Madrid. Hasta el 11 de enero.
Zigzagueante entre la prestidigitación, la cartomancia y el mentalismo, el ilusionista pilota en el Pavón y luego en gira un espectáculo euforizante, vertiginoso y feliz
Lea aquí la crítica de Javier Vallejo
