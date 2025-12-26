Los estrenos de teatro de la semana

Escena de la obra 'Göteborg', en La Villarroel, Barcelona.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Jordi Casanovas y el último espectáculo del mago Jorge Blass

David Ruano

Göteborg

Texto y dirección de Jordi Casanovas

La Villarroel. Barcelona. Hasta el 1 de febrero

El montaje de Jordi Casanovas es como ‘Regreso al futuro’ en versión teatral, habla de esa posibilidad de cambiar nuestro pasado que muchos hemos deseado

Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé

Ilusionarte

Jorge Blass

Teatro Pavón . Madrid. Hasta el 11 de enero.

Zigzagueante entre la prestidigitación, la cartomancia y el mentalismo, el ilusionista pilota en el Pavón y luego en gira un espectáculo euforizante, vertiginoso y feliz

Lea aquí la crítica de Javier Vallejo