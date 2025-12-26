Jorge Blass, el oficio de dejar con la boca abierta
Zigzagueante entre la prestidigitación, la cartomancia y el mentalismo, el ilusionista pilota en el Pavón y luego en gira un espectáculo euforizante, vertiginoso y feliz
“La mano es más rápida que el ojo”, dice el adagio popular respecto a la velocidad con la que los prestidigitadores escamotean naipes, pelotas y billetes de 50 euros. “Pero la vida es más rápida que ambas”, apostillaba René Lavand, el genial mago manco ante el que Jorge Blass compareció cuando tenía 9 añitos. De los números que el artista incipiente hizo ante el maestro, este prefirió el de la cuerda infinita (“Lo mejor es lo más simple”, le dijo), uno de los varios óptimos que está representando en Ilusionarte, con el madrileño Teatro Pavón a rebosar incluso los días en los que hace función doble. También es uno de los números de estética más depurada: transcurre con las manos del artista tintas en luz añil, efecto lumínico inspirado en otro que arbitró Robert Wilson para su Woyzeck.
Arremangado hasta el codo, haciendo desaparecer los naipes en el aire con la palma de la mano abierta por encima de su cabeza (una, dos, tres… y diez veces, sin que se le vea el truco), Blass crea un prodigioso ballet de manos y cartas, una de las cuales pone en órbita con la punta del pie, como hacía Maradona con el balón. No menos flipante es un número de mentalismo que gira en torno a unas decenas de emoticones proyectados en pantalla. En otro del mismo género, donde el objeto mágico son siete tarjetas diferentes que se entregan a cada espectador a la entrada, todos hemos de lanzar al aire aleatoria y sucesivamente seis de ellas (lo que provoca un diluvio), pero, ¡atiza!, resulta que al final los 600 asistentes nos hemos quedado con la misma tarjeta en la mano, sin intervención ajena alguna.
Como Juan Tamarit, Blass habla por los codos, con un discurso más racional, para mantener nuestra atención dividida. Entre los muchos niños asistentes, alguno se convierte en un arrebatadoramente ingenuo partenaire sobrevenido. El espectáculo es euforizante y restallante. Sí, la vida debe ser más rápida que la mano y el ojo juntos, porque la hora y cuarto se pasa vertiginosa, sorprendente y feliz.
Ilusionarte
Jorge Blass
Teatro Pavón. Madrid. Hasta el 11 de enero.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”
- Los socialistas valencianos reclaman a Feijóo que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón
- Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum
- “Un jardín con casa, no una casa con jardín”: así es la premiada vivienda de 146 metros cuadrados que se camufla con la vegetación
- TVE se reivindica (con pulla) en su gran noche televisiva