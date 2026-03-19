El Betis aplasta al Panathinaikos y hace historia

El equipo andaluz estará en los cuartos de la Liga Europa, donde se enfrentará al Braga, tras remontar con un 4-0 el 1-0 de la ida en una gran noche de fútbol

El Betis se dio el gustazo de vivir una gran noche europea para aplastar al Panathinaikos y, de paso, hacer historia al colarse por primera vez en los cuartos de final de la Liga Europa, donde le espera el Braga de Portugal. Todo le salió bien al Betis. Por ejemplo, el planteamiento valiente de Manuel Pellegrini, que sacó a dos delanteros, Aitor Ruibal y Cucho, que combinaron a la perfección y que marcaron las diferencias ante un ordenado Panathinaikos, también limitado en cuanto a capacidad técnica.

BET Betis 4 Pau López, Héctor Bellerín, Natan, Ricardo Rodríguez, Marc Bartra, Abde Ezzalzouli (Rodrigo Riquelme, min. 89), Antony, Pablo Fornals (Sergi Altimira, min. 73), Sofyan Amrabat (Marc Roca, min. 62), Cucho Hernández (Chimy Ávila, min. 73) y Aitor Ruibal (Álvaro Fidalgo, min. 61) PNT Panathinaikos 0 Alban Lafont, Giorgos Katris (Karol Swiderski, min. 72), Georgios Kyriakopoulos, Javi Hernández, Sverrir Ingason, Davide Calabria, Tasos Bakasetas (Pedro Chirivella, min. 54), Vicente Taborda (Manolis Siopis, min. 84), Renato Sanches (Adam Gnezda Cerin, min. 54), Facundo Pellistri (Filip Djuricic, min. 71) y Andrews Tetteh Goles 1-0 min. 7: Aitor Ruibal. 2-0 min. 45: Amrabat. 3-0 min. 52: Cucho Hernández. 4-0 min. 65: Antony Arbitro Tobias Stieler

Tarjetas amarillas Vicente Taborda (min. 18), Kyriakopoulos (min. 54), Djuricic (min. 88), Chimy (min. 93)

La afición bética, además, disfrutó de jugadores diferenciales, caso de Abde o Antony, cuyo fútbol veloz y de calidad encontró asiento en Amrabat, quien volvía de su lesión para mantener él solo todo el peso defensivo del centro del campo bético. La fiesta fue de las gordas porque, al fin, el Betis daba ese paso que se le requería en la Liga Europa. Quinto en la Liga y en cuartos de la segunda competición continental, llega al momento clave del curso pudiendo convertir las cosas normales en extraordinarias. Pelear por un título y por la Champions, casi nada. Con jugadores como Amrabat, Abde, Cucho o Antony, todo es posible en verdiblanco. Pellegrini, además, sigue rompiendo registros en su etapa en el banquillo bético.

El entrenador chileno dio un paso adelante ante el Panathinaikos. El entrenador varió su plan habitual con la alineación de dos delanteros, Ruibal y el Cucho, para intentar la remontada frente al conjunto griego. Con Amrabat de vuelta como único mediocentro defensivo, el alicaído Betis de la previa mutó en un equipo osado, con atrevimiento, con un punto de locura que exigía el choque. A los tres minutos, una rabona espectacular de Abde fue rematada por el Cucho fuera por poco. Sin embargo, en este tipo de pleitos también es muy importante salir airoso de los momentos delicados. Pellistri se quedó solo después de un buen pase de Renato Sanches y Pau López evitó el primer gol del Panathinaikos.

Solo tres minutos después de esta acción, la apuesta de Pellegrini surtió efecto. El Cucho se sacó un disparo espectacular desde el borde del área y Ruibal, puro instinto de delantero, acudió al rechace. El catalán, chico para todo, controló con el pecho y marcó el 1-0. El plan del Betis había surtido efecto. El Betis, además, era muy peligroso al contragolpe. Cada robo se traducía en una carrera en busca del área del Panathinaikos, que siguió a lo suyo a pesar del 1-0, bien pertrechado atrás. Lafont hizo dos paradas ante Fornals y el Cucho, mientras que Antony estuvo a punto de hacer el segundo en una de sus habituales conducciones. El Betis frenó un poco en el último tramo de la primera mita, pero apenas pasó por apuros.

Poco antes del descanso, llegó una jugada muy llamativa. Abde pegó un balonazo pensando que estaba en fuera de juego, el balón le acabó llegando a Amrabat, que se sacó un gran disparo desde lejos que batió a Lafont. Pareció fuera de juego del extremo marroquí, pero el VAR habilitó el tanto de Amrabat. El Betis se ponía 2-0 al descanso.

El segundo tiempo del conjunto verdiblanco fue una gozada. El Panathinaikos no alteró el guion, esperando atrás, pero las revoluciones de los jugadores del Betis aumentaron. Fornals y Ruibal forjaron el tercer gol, obra del Cucho, después de un gran pase en largo de Bartra. Los de Rafa Benítez mostraron la bandera blanca. Se mostraron incapaces de detener el aluvión de juego de un equipo bético que se gustó, con Abde y Antony como puñales por la banda, con el equipo bien refrescado por Pellegrini.

El conjunto griego, que llevaba ocho partidos europeos sin perder, vio todavía cómo Antony hizo el cuarto tras una galopada tremenda de Abde. Dos bandas de lujo para un Betis que se mostró muy superior para estar en los cuartos y poner fin a esa mala racha de cinco partidos sin ganar. La rompió a lo grande ante los 60.000 béticos que vivieron una gran noche en La Cartuja.

“El Betis ha sido superior, aunque ha habido momentos puntuales donde todo podía haber cambiado, como en la primera ocasión que tuvimos. El segundo gol del Betis nos hizo mucho daño”, afirmó Rafa Benítez, el entrenador del Panathinaikos. “El equipo ha salido desde el primer minuto con la idea de remontar en una gran unión con la afición”, manifestó, por su parte, Manuel Pellegrini. “Necesitábamos más presencia en el área ante un equipo con cinco defensas atrás, por eso jugamos con dos delanteros. Amrabat, además, le da mucha jerarquía a nuestro juego”, añadió. “Nuestra temporada está siendo buena. Hemos fallado en los últimos partidos y el ambiente estaba algo crispado. Ahora hay que demostrar en los siguientes partidos que queremos más”, finalizó.