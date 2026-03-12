Pellegrini contra Rafa Benítez, dos de los entrenadores más veteranos de la Liga Europa se citan en el Panathinaikos-Betis

La Liga Europa, segunda competición continental, ha deparado que el Betis se cite con el Panathinakos en los octavos de final. Este jueves (18.45, Movistar LC), en la ida, tendrá lugar el primer capítulo de un duelo que enfrenta al quinto clasificado de la Liga española con el cuarto de la Liga griega. Un choque donde jugadores como Antony, Fornals o el Cucho se medirán a rivales como Renato Sanches, Tetê o Vicente Taborda; y en donde también se citan dos de los entrenadores con más experiencia y palmarés del fútbol europeo. Rafael Benítez y Manuel Pellegrini, a sus 65 y 72 años, son dos de los tres entrenadores más veteranos —junto con Gasperini, de 68, al frente de la Roma— de una competición donde abundan los técnicos que apenas llegan a los 50 años.

Benítez y Pellegrini han entrenado ambos al Real Madrid, pero en sus respectivas trayectorias brillan con luz propia diversos éxitos conseguidos en el fútbol continental. Pellegrini, después de triunfar en el Villarreal y el Málaga, logró la Premier con el City en 2014, así como la Copa del Rey con el Betis en 2022. Benítez tiene un palmarés más amplio que el chileno. Dos Ligas y una Copa de la UEFA con el Valencia, la Champions de 2005 con el Liverpool, la Liga Europa con el Chelsea en 2013, el Mundial de Clubes con el Inter en 2014, una Copa con el Liverpool y otra de Italia con el Napoli son una muestra evidente de la tremenda trayectoria del madrileño, empeñado ahora en enderezar el rumbo del Panathinaikos, que no gana la Liga griega desde 2010.

Curiosamente, a pesar de los muchos equipos que han dirigido ambos técnicos, Pellegrini y Benítez solo se han visto las caras en cuatro ocasiones. La última, en el curso 2023-24, cuando Benítez dirigía al Celta, que ganó 2-1 al Betis. La primera fue en la temporada 2015-16, con el madrileño en el Newcastle y el chileno en el West Ham. Se dio un empate a uno. Por el camino, Pellegrini logró dos victorias con el equipo londinense ante el Newcastle en la temporada 2018-19.

Benítez fue un innovador en el fútbol a principios de este siglo. Obsesivo con la táctica, el estudio del rival y factores entonces menos trabajados como la nutrición del futbolista, vivió una eclosión en la primera década con sus resultados espectaculares con el Valencia y el Liverpool. Su aura ganadora se mantuvo durante su paso por el Inter, el Chelsea y el Nápoles, hasta que se estrelló con el Madrid en el curso 2015-16. “Quiso cambiar nuestro estilo de juego, establecía sus ideas de manera obstinada e insistía en las correcciones tácticas, incluso a los más veteranos. Estaba claro que este modo de dirigir, más propio de un maestro de escuela, no le iba a dar resultado al Madrid. Un buen puñado de jugadores no estaban contentos”, escribió Luka Modric en su autobiografía sobre la breve etapa del madrileño en el Madrid. Su última trayectoria como técnico vivió un momento de esplendor con el ascenso del Newcastle en 2017 después de haberlo bajado en 2016 y un paso decepcionante por el Celta. En Grecia, Benítez le ha cambiado la cara al Panathinaikos, al que ha asentado en la cuarta plaza y con el que no conoce la derrota en la competición europea.

Rafael Benítez, en su etapa como entrenador del Celta. Soccrates Images (Getty Images)

La longevidad de Pellegrini y de Benítez choca con la aparición de una serie de entrenadores en esta Liga Europa que apenas llega a los 50 años. Sin duda, la segunda competición continental es un buen laboratorio de entrenadores del fútbol europeo. Quitando a Gasperini, el técnico de la Roma de 68 años, la juventud reina en la dirección de los banquillos de la Liga Europa. Muy llamativos son los casos de Francesco Farioli, el entrenador del Oporto con 36 años, y de Claudio Giráldez, con 38 años al frente del Celta. Interesante es lo que ocurre con los representantes del fútbol alemán, el Friburgo y el Sttutgart. Al primero lo dirige Julian Schuster, con 40 años, mientras que el segundo es entrenado por Sebastian Hoeneb, con 43. Mike Tullberg, con 40 años, dirige al sorprendente Midtjylland danés, mientras que el irlandés Robbie Keane, a sus 45, lo hace con el Ferencvaros. 45 tiene también Nicky Hayen, técnico del Genk.

Unai Emery, con 54, dirige al Aston Villa, el gran favorito para hacerse con el triunfo final en la competición. No obstante, el club con mejor coeficiente en el ranking de la UEFA es la Roma, con el 13, seguido por el Oporto, con el número 21, y el Betis, con el 25. El Aston Villa ocupa el número 29.

En la eliminatoria entre el Sttutgart y el Oporto, sus dos técnicos, Hoeneb y Fariola, suman 79 años. En el Panathinaikos-Betis, entre Benítez y Pellegrini llegan a los 135 años. Un ejemplo de la veteranía de los entrenadores que se verán las caras en el histórico estadio olímpico Louis Spyros. El Betis se juega el pase a los cuartos de final de la Liga Europa por primera vez en su historia.