El Getafe se come al Betis

Los madrileños consolidan su buen momento ante un conjunto andaluz plagado de suplentes, que pensó demasiado en el duelo de la Liga Europa ante el Panathinaikos en un partido con carga policial al inicio del choque

El Getafe más Getafe de la temporada se comió al Betis este domingo en un estupendo partido. Los de José Bordalás exprimieron al máximo su fútbol para acabar con un rival espeso, que jugó bastante destensado y con un once plagado de suplentes pensando en el duelo contra el Panathinaikos del próximo jueves en la Liga Europa. Fueron hasta siete los cambios realizados por Manuel Pellegrini y los relevos no surtieron su efecto. Esencialmente, porque el Betis cayó en la trampa del Getafe, que le dio el balón, se echó atrás y golpeó en dos momentos importantes en el desarrollo del partido. Dos tantos de fútbol directo, en los que crujió la defensa del conjunto bético, que había cambiado a sus cuatro componentes respecto a los que jugaron el derbi.

GET Getafe 2 David Soria, Zaid Romero, Djené Dakonam, Domingos Duarte (Sebastián Boselli, min. 67), Abdel Abqar (Mario Martín, min. 45), Juan Iglesias, Mauro Arambarri, Kiko Femenía (Allan Nyom, min. 76), Luis Milla, Martín Satriano y Luis Vázquez (Diego Rico, min. 84) BET Betis 0 Álvaro Valles, Marc Bartra, Ángel Ortiz, Valentín Gómez, Junior Firpo (Diego Llorente, min. 67), Álvaro Fidalgo (Pablo Fornals, min. 60), Sergi Altimira, Nelson Deossa (Rodrigo Riquelme, min. 60), Cucho Hernández (Cédric Bakambu, min. 74), Chimy Ávila y Abde Ezzalzouli (Antony, min. 60) Goles 1-0 min. 27: Kiko Femenía. 2-0 min. 45: Martín Satriano Arbitro Francisco José Hernández Maeso

Tarjetas amarillas Abdel Abqar (min. 33), Kiko Femenía (min. 35), Abde (min. 43), Domingos Duarte (min. 57), Bordalás (min. 73), Antony (min. 91)

Y cuando la defensa del Getafe era superada, surgió la figura de David Soria, que realizó dos grandes paradas ante el Cucho y Bakambu. El Getafe se aleja mucho del descenso y se puede permitir pensar en metas mayores. Los refuerzos de invierno le han venido de maravilla, como el caso de Satriano. El Betis, quinto clasificado, dilapidó sus escasas opciones de pelear por la cuarta plaza con este discreto partido, que dio la sensación de que le sobraba en todo momento. A los siete minutos, la policía cargó en el fondo del estadio contra los aficionados ultras del Getafe, que fueron a buscar a los verdiblancos en la grada. Varios hinchas béticos fueron desalojados del Coliseum.

Resulta extraordinario el rendimiento que saca el Getafe a su juego en ataque. Ante un Betis completamente atascado, sin mordiente, dos acciones de fútbol directo desarbolaron a un rival con la mente puesta en la Liga Europa y su duelo de octavos frente al Panathinaikos. El Betis había llegado algo al ataque a pesar de su fútbol inocuo, destrozado después de que Duarte rematara un saque de banda en largo de Juan Iglesias. Valles realizó una buena parada y el balón quedó muerto para que Femenía marcara 270 partidos después de la última vez. Un sopapo del que el Betis apenas se rehízo. David Soria sacó una buena falta del Cucho y Bordalás comenzó su disertación. Tras el gol colocó a Djené de medio centro e hizo hasta cinco cambios de posiciones en sus hombres. El Betis, desesperado, caía en la trampa de la posesión inútil ante un Getafe bien metido atrás.

Un clásico del fútbol del conjunto madrileño ante la parálisis del Betis. El Getafe fue, además, a lo suyo, con Iglesias desquiciando a Abde y asestando otro golpe importante en el tiempo de alargue, de siete minutos y provocado por una intervención policial en la grada. Valles salió no se sabe muy bien a dónde y Satriano dio otra muestra de su buen rendimiento. Su vaselina hizo el 2-0 ante la debilidad de la zaga verdiblanca.

Dio la impresión de que el Betis podía estar jugando diez partidos más sin conseguir un gol. El equipo verdiblanco lo intentó en el segundo acto, dio un paso adelante, pero apenas inquietó a su rival. El Getafe se limitó a defender su ventaja con acierto ante la escasez de ideas de los andaluces. Pellegrini lo intentó con la entrada de tres jugadores importantes como Riquelme, Antony y Fornals. Mejoró el Betis en el último tramo, pero la figura de David Soria resultó determinante. Buen triunfo de este mejorado Getafe que acumula cuatro victorias en los últimos cinco partidos.