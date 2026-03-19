El Betis busca una noche mágica europea 28 años después

En una ciudad tan dual como Sevilla, lo que que ocurre en una orilla futbolística se siente con fuerza en la otra. Las siete Copas de la Liga Europa ganadas por el Sevilla son una losa importante en el desempeño europeo del Betis, un equipo que acumula excelentes temporadas de la mano de Manuel Pellegrini, pero al que le falta coronarse en el fútbol continental. Estuvo a punto de hacerlo el pasado curso en la Conference League, donde llegó a la final para caer ante el Chelsea (4-1), pero ahora necesita dar un paso crucial para remontar frente al Panathinaikos (1-0 en la ida) y colarse en los cuartos de final de la Liga Europa (21.00, Movistar LC).

El desafío es importante. Pasar ante el ordenado equipo del español Rafael Benítez, que lleva ocho partidos europeos seguidos sin conocer la derrota, supondría hacer historia, porque el Betis jamás jugó los cuartos de final de la Liga Europa. Resulta llamativa la incapacidad verdiblanca en la segunda competición continental. El Betis necesita noches de gloria europea para engordar su trayectoria y demostrar que puede llegar lejos en esta Liga Europa. Y más cuando en unos posibles cuartos se enfrentaría al Braga, que eliminó al Ferencvaros tras remontar un 2-0 en contra al ganarle por 4-0 (4-2). “Necesitamos paciencia, exigencia y creatividad”, afirmó Manuel Pellegrini, técnico verdiblanco, en la previa.

El gol de penalti de Taborda en la ida pone al Betis en una difícil tesitura, la de remontar después de una derrota fuera en el primer partido de una eliminatoria europea. De hecho, la última vez que lo hizo fue en la temporada 1998-99, cuando el equipo, entonces dirigido por Vicente Cantatore, derrotó por 5-0 al Vejle noruego en la primera ronda de la entonces Copa de la UEFA para anular la derrota de 1-0 en la ida. Tres goles de Iván Pérez, otro de Finidi y uno de Gálvez posibilitaron la clasificación.

Desde entonces, los intentos del Betis por lograr una remontada han resultado infructuosos. En 1995, en los octavos de final de la Copa de la UEFA, el conjunto andaluz caía 2-0 en la ida ante el Girondins de Zidane, que anotó un golazo desde el centro del campo en la vuelta en el insuficiente 2-1 para el Betis. En 1998, también en los octavos de la UEFA, el Betis caía 4-1 frente al Bolonia y en la vuelta, con Javier Clemente en el banquillo, solo logró un insuficiente 1-0. Hay que rebobinar para contemplar al Betis en Europa con la misión de remontar una derrota en el encuentro de ida. En marzo de 2023, el conjunto bético, ya entrenado por Manuel Pellegrini, caía por 4-1 frente al Manchester United en la ida de los octavos de final de la Liga Europa. En la vuelta, el Betis volvió a caer derrotado por 0-1 sin ninguna posibilidad de reacción.

En cuanto al propio Pellegrini, el veterano técnico chileno no acumula tampoco demasiadas remontadas en su palmarés europeo. Eso sí, llevó al Villarreal a las semifinales de la Champions en 2006 después de remontar un 2-1 adverso ante el Inter con un 1-0 en casa en los cuartos de final (entonces el gol fuera de casa tenía valor doble en caso de empate). En esas semifinales, el Villarreal caería ante el Arsenal. A Pellegrini le frustró su eliminación en el Madrid en los octavos de final de la Champions en 2010, incapaz de remontar el 1-0 de la ida (1-1 en el Santiago Bernabéu).

Sí se dio una alegría con el Málaga en los octavos de final de la Liga de Campeones en 2013, cuando levantó un 1-0 del Oporto con un 2-0 en la Rosaleda con goles de Isco y Santa Cruz. En su periplo con el City, llegó a las semifinales de la Champions en 2016, cayendo frente al Madrid. Sin opciones ante el United en la eliminatoria con el Betis antes referida, Pellegrini y su equipo no necesitaron ninguna remontada el curso pasado para alcanzar la final de la Conference League.

“Estamos ante la opción de lograr algo histórico. Confío en este plantel y estoy seguro de que daremos la talla y podremos estar en los cuartos de final de la Liga Europa. Eso sí, no se puede marcar el segundo gol antes del primero”, aseveró el chileno, quien tiene la opción también de meter al Betis en la Champions League si mantiene la quinta plaza y se confirma que da derecho a jugar la máxima competición continental el próximo curso.