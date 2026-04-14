Enrique de Inglaterra y Meghan Markle inician su gira por Australia: baño de multitudes, eventos previo pago y un guiño a la reina Isabel II

Los duques de Sussex han preparado una agenda que incluye citas deportivas, de salud mental y encuentros con veteranos de guerra, además de otros asuntos humanitarios

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle aterrizaron a primera hora de la mañana de este martes 14 de abril en Melbourne, Australia, para comenzar su gira de cuatro días por el país. No se trata de un viaje de carácter oficial —hay que recordar que los duques de Sussex decidieron abandonar sus compromisos ligados con la corona británica en 2020—, por lo que todos los gastos están siendo financiados con fondos privados. Su agenda de esta semana incluirá citas con el deporte, la salud mental, encuentros con veteranos de guerra y otros asuntos humanitarios.

Como viene siendo habitual con cada uno de sus pasos, esta gira no está exenta de polémica: más de 45.000 personas firmaron una petición de protesta contra la financiación por parte de los contribuyentes de los costes de la seguridad privada durante su visita a Australia. Su primer compromiso de la jornada ha sido en el Hospital Real Infantil, donde se han reunido con cientos de pacientes y familias, además de los curiosos que se han agolpado a las puertas del centro hospitalario para inmortalizar el momento y fotografiarse con los duques de Sussex.

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Una primera visita con la que han rendido homenaje a la reina Isabel II, al rey Carlos III y a Diana de Gales. La monarca inauguró el hospital en 1963 y regresó en 2011, con la apertura de nuevas instalaciones. Por su parte, los entonces príncipes de Gales visitaron el centro en 1985. Se trata de uno de los centros médicos más importantes del país y que en sus 150 años de historia ha atendido a pacientes de todos los rincones de Australia e incluso del extranjero.

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle conocen a uno de los pacientes del Hospital Real Infantil de Melbourne, el 14 de abril de 2026. Pool (Getty Images)

Durante el encuentro con los pacientes, han conversado e intercambiado regalos. “Le di flores a Enrique y me dio las gracias, me dijo que siguiera siendo valiente. Me animó mucho y seguiré pensando en ello”, explicó una paciente de 12 años a la revista People después de conocer al príncipe. “No se puede medir el subidón de moral, pero es palpable. Muchos de estos pacientes llevan aquí bastante tiempo y suelen visitar el hospital con mucha frecuencia, una alegría como esta es maravillosa para ellos”, afirmó otra de las personas allí presentes.

Después de la visita al hospital, la pareja ha separado sus caminos. Meghan Markle ha hecho su primera parada en solitario para conocer un centro de servicios para mujeres sin hogar en Melbourne. Tal y como recogen medios presentes en el encuentro, la duquesa de Sussex se puso un delantal y sirvió comida a las usuarias. “Aterrizamos aquí esta mañana, así que todavía no me ha afectado mucho el desfase horario”, les ha contado, al mismo tiempo que compartía mesa para comer.

Meghan Markle en su visita a centro de servicios para mujeres sin hogar, este 14 de abril de 2026. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)

El primer día de viaje no ha terminado ahí. El matrimonio se ha trasladado hasta el Australian National Veterans Arts Museum (ANVAM), una organización sin ánimo de lucro enfocada en mejorar la salud y el bienestar de los veteranos militares australianos y sus familias a través del arte. Allí se pusieron delantales para participar en una clase de cerámica con los hijos de los veteranos. No será el único encuentro del príncipe Enrique y Meghan Markle con veteranos de guerra. Está previsto, según su agenda pública, que se reúnan con más exmilitares este miércoles 15 de abril en Canberra. El jueves asistirán a una cumbre sobre salud mental en Melbourne y el viernes se trasladarán a Sídney para acudir a unos eventos de vela y rugby.

Enrique de Inglaterra participará como orador invitado en la cumbre InterEdge, que se celebrará el jueves en Melbourne, en la que se hablará y explorará el espacio vital donde confluyen “el bienestar individual y la responsabilidad organizacional”. Las entradas a la serie de conferencias de dos días tienen un precio de más de 600 euros, las entradas platino tienen un precio de 1.400 euros y una entrada virtual que permite el acceso a la ponencia de Enrique cuesta 300 euros.

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle a su llegada a Melborune, el 14 de abril. Pool (Getty Images)

Por su parte, Meghan también participará en un “retiro de fin de semana de chicas” en Sídney, con un precio de 1.600 euros por entrada. Las más exclusivas para el evento que se celebra en un hotel cinco estrellas cuestan 1.900 euros e incluyen una foto de grupo en la mesa con la duquesa de Sussex. Medios británicos han informado de que todavía faltan entradas por venderse.

La última visita oficial a Australia del matrimonio tuvo lugar cinco meses después de su boda en 2018, donde anunciaron el primer embarazo de Meghan horas después de su llegada a Sídney. Días después, la duquesa de Sussex se vio obligada a reducir su agenda por cansancio a causa del embarazo. Siete meses después nacería Archie, el primer hijo del matrimonio.